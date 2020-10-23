|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 жов, 2020 16:43
Рука-лицо. Да, Максим, ведь из двух подобных первым всегда продается то, что стоит на 110 тыс долларов дороже
Можешь сколько угодно прикидываться шлангом, читатели, которые хотят разобраться, разберутся! И диагнозами "потеря адекватности" я тоже разбрасываться не стану - оставлю это тому, кто считает правильным их выставлять...
Додано: Суб 24 жов, 2020 16:48
Посмотрел я ,что такое "кавалирка" 20 метров. Я ж правильно понял, что на Машиностроительной 41 , ЖК Смарт-Хоум" это оно?) И пожил сутки. Это ужасно тесно!!! Даже вдвоем,даже одному.
Ни за что,даже студентке не куплю.
Додано: Суб 24 жов, 2020 16:53
Почему-то получается, что многие улицы, застроенные при Российской Империи или Советском Союзе, оказываются в архитектурном и социальном смысле более адекватными, даже отставая на 150-30 лет, чем колхоз, который лепят сейчас.
Додано: Суб 24 жов, 2020 17:20
Потому что это благовест. И все их обьявы в таком стиле. Насыпать мусора везде, авось кто то клюнет. Знакомый искал тетрис-2 и нашёл обьяву за 275 куе- 108 метров. Его клятвенно уверяли что квартира реальная и она есть. Но потом через 3 дня перезвонили и говорят, да есть, только в базе ошибка , метраж не 108 метров а 71. Желаете посмотреть?
Вот такой он ,, индекс благовеста,,
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Суб 24 жов, 2020 17:26
Не Смарт хоум, а Смарт хауз. Но сути это не меняет, это лютый пздц. Неужто зажали чуть добавить и снять что то приличное? Это лютейшая общага со сдающимися комнатами посуточно и почасово для слива спермотоксикоза, где арендуют посуточно Очень стремные дамы с низкой социальной ответственностью. Конурки по 16-22м2, с картонными стенами где слышно все на весь коридор. Вобщем , фу-фу-фу.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
|