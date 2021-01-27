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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 січ, 2021 14:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 28 січ, 2021 14:28
Додано: Чет 28 січ, 2021 14:28
dj0nk1
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ФБ Алекс.Комахи:
.....Новые возможности для масштабной коррупции.
Кабмин утвердил постановление об удешевлении ипотечных кредитов
до 7% годовых
компенсации по ставкам уполномоченным банкам
будут проводить за счет бюджета
то есть за счет налогоплательщиков
назначать "уполномоченные" банки
и распилом займется недавно созданный
Фонд развития предпринимательства
во главе с членом набсовета гос "Укргазбанка"
в этом году "фонду" для компенсаций и распила
выделят около 2 млрд грн.
Компенсировать будем мы с вами за счет налогов
и за счет инфляции - девальвации...
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Чет 28 січ, 2021 14:50
"молодим сім"ям чиновників" поможем знову всією толокою,
навряд чи Долярчики тим скористуються.
Ще трохи монополії погодуємо.
Це перемога!
Що і можна було очікувати: ніякої "масової іпотеки", тільки бюджетна сіська для своїх підсвинків та кравасісь
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Додано: Чет 28 січ, 2021 14:56
Какие-то несознательные люди. Все им не так. Как депозиты в гривнах под 2% годовых на 20 лет разместить - так желающих нет, а как доступную ипотеку в гривне получить - так хоть отбавляй.
Додано: Чет 28 січ, 2021 14:58
Пожалуй пойду потолкаюсь с кровосисями, займу место в очереди за ипотекой.
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