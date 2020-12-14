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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11776117771177811779
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 14:18

Frant
Якщо 24/7 чергувати в інтернетах , то 3 години (1.5+1.5) це ніщо. Життя все одно марно прогорає.
Через 10р (в 60) якщо внуки доїдуть до іпенів нарешті в гості , в спитають, можна розказати де був за останні 15 років: на двох форумах і 300 тг каналах.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 14:45

  Frant написав:
  gonchik74 написав:Зараз популярна тема - цінопадіння електричок. На тлі штуки в місяць витрати на паливо і амортизацію видаються смішними.

Електромобілі?
1) Чисто для їзди по місту і біля нього
2) Зимою (на морозі) літієві акумулятори погано заряджаються і швидко розряджаються. Потрібно е/е гріти салон всередині, а це мінімум 1/3 всього заряду.
3) Крутячий момент у електромобілів розрахований на асфальтовану дорогу, по грунтовці погано їде. Зимою на гору не заїдеш.
4) Зимою з е/е будуть великі проблеми

Є ще залізничний електротранспорт. Для справжніх любителів економ-варіанту Прикиєвських Єпенів. 1,5 години туди, 1,5 години назад - і за недорого! :roll:

півтори години електричкою це переважно "пригород" за межами Київської області, хіба БЦ/Березань
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 14:52

  flyman написав:
  Frant написав:
  gonchik74 написав:Зараз популярна тема - цінопадіння електричок. На тлі штуки в місяць витрати на паливо і амортизацію видаються смішними.

Електромобілі?
1) Чисто для їзди по місту і біля нього
2) Зимою (на морозі) літієві акумулятори погано заряджаються і швидко розряджаються. Потрібно е/е гріти салон всередині, а це мінімум 1/3 всього заряду.
3) Крутячий момент у електромобілів розрахований на асфальтовану дорогу, по грунтовці погано їде. Зимою на гору не заїдеш.
4) Зимою з е/е будуть великі проблеми

Є ще залізничний електротранспорт. Для справжніх любителів економ-варіанту Прикиєвських Єпенів. 1,5 години туди, 1,5 години назад - і за недорого! :roll:

півтори години електричкою це переважно "пригород" за межами Київської області, хіба БЦ/Березань

Флаймен, ти тугодум? Чи баобаб?
Їж достатню кількість білкової їжі (м,ясо, яйця), а не опенькі з картоплями.
1,5 години - це:
1) добратись від єпеньської квартири на єпеньський залізничний вокзал (15-20 хв)
2) дочекатись електрички (10 хв)
3) доїхати від Єпенів до Києва (20-30 хвилин)
4) пересісти з електрички на метро і доїхати до місця пересадки на інший транспорт чи
до місця роботи (20-40 хвилин)

Увечері - в зворотньому порядку. :mrgreen:
Я ж не перший раз пояснюю баобабам і кульбабам, чому житло в Єпенях дешевше, ніж в Києві. І чим далі відстань, тим дешевше. :mrgreen:
Frant
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