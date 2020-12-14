|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 29 кві, 2024 14:18
Frant
Якщо 24/7 чергувати в інтернетах , то 3 години (1.5+1.5) це ніщо. Життя все одно марно прогорає.
Через 10р (в 60) якщо внуки доїдуть до іпенів нарешті в гості , в спитають, можна розказати де був за останні 15 років: на двох форумах і 300 тг каналах.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12122
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 359 раз.
- Подякували: 2220 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Пон 29 кві, 2024 14:45
Frant написав: gonchik74 написав:
Зараз популярна тема - цінопадіння електричок. На тлі штуки в місяць витрати на паливо і амортизацію видаються смішними.
Електромобілі?
1) Чисто для їзди по місту і біля нього
2) Зимою (на морозі) літієві акумулятори погано заряджаються і швидко розряджаються. Потрібно е/е гріти салон всередині, а це мінімум 1/3 всього заряду.
3) Крутячий момент у електромобілів розрахований на асфальтовану дорогу, по грунтовці погано їде. Зимою на гору не заїдеш.
4) Зимою з е/е будуть великі проблеми
Є ще залізничний електротранспорт. Для справжніх любителів економ-варіанту Прикиєвських Єпенів. 1,5 години туди, 1,5 години назад - і за недорого!
півтори години електричкою це переважно "пригород" за межами Київської області, хіба БЦ/Березань
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34884
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1580 раз.
- Подякували: 2773 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 29 кві, 2024 14:52
flyman написав: Frant написав: gonchik74 написав:
Зараз популярна тема - цінопадіння електричок. На тлі штуки в місяць витрати на паливо і амортизацію видаються смішними.
Електромобілі?
1) Чисто для їзди по місту і біля нього
2) Зимою (на морозі) літієві акумулятори погано заряджаються і швидко розряджаються. Потрібно е/е гріти салон всередині, а це мінімум 1/3 всього заряду.
3) Крутячий момент у електромобілів розрахований на асфальтовану дорогу, по грунтовці погано їде. Зимою на гору не заїдеш.
4) Зимою з е/е будуть великі проблеми
Є ще залізничний електротранспорт. Для справжніх любителів економ-варіанту Прикиєвських Єпенів. 1,5 години туди, 1,5 години назад - і за недорого!
півтори години електричкою це переважно "пригород" за межами Київської області, хіба БЦ/Березань
Флаймен,
1,5 години - це:
1) добратись від єпеньської квартири на єпеньський залізничний вокзал (15-20 хв)
2) дочекатись електрички (10 хв)
3) доїхати від Єпенів до Києва (20-30 хвилин)
4) пересісти з електрички на метро і доїхати до місця пересадки на інший транспорт чи
до місця роботи (20-40 хвилин)
Увечері - в зворотньому порядку.
житло в Єпенях дешевше, ніж в Києві. І чим далі відстань, тим дешевше.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23852
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1671 раз.
- Подякували: 2542 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 кві, 2024 16:45
Frant написав:
Флаймен,
1,5 години - це:
1) добратись від єпеньської квартири на єпеньський залізничний вокзал (15-20 хв)
2) дочекатись електрички (10 хв)
3) доїхати від Єпенів до Києва (20-30 хвилин)
4) пересісти з електрички на метро і доїхати до місця пересадки на інший транспорт чи
до місця роботи (20-40 хвилин)
Увечері - в зворотньому порядку.
житло в Єпенях дешевше, ніж в Києві. І чим далі відстань, тим дешевше.
1,5 години - це:
1) добратись від єпеньської київської квартири до зупинки ГТ (15-20 хв)
2) дочекатись маршрутки/автробуса/тролейбуса електрички (10 хв)
3) доїхати від києвських єпенів до найближчої станції метро м.Києва (20-30 хвилин)
4) пересісти з наземного ГТ на метро і доїхати до місця пересадки на інший транспорт чи
до місця роботи (20-40 хвилин)
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34884
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1580 раз.
- Подякували: 2773 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 29 кві, 2024 16:56
flyman написав:
1,5 години - це:
1) добратись від єпеньської київської квартири до зупинки ГТ (15-20 хв)
2) дочекатись маршрутки/автробуса/тролейбуса електрички (10 хв)
3) доїхати від києвських єпенів до найближчої станції метро м.Києва (20-30 хвилин)
4) пересісти з наземного ГТ на метро і доїхати до місця пересадки на інший транспорт чи
до місця роботи (20-40 хвилин)
Навіть з будинку з самого дальнього кутка на Милославській до Хрещатика гугл мапс показує час менше години, це включно з пройтися пішки до зупинки автобуса. Це при тому, що в принципі зовсім необов'язково, що робота буде на іншому березі, як і практично всі необхідні заклади. І навіть необов'язково що доведеться пересідати на інший вид транспорту. А тоді буде й того менше. Навіть з ДВРЗ не так довго й далеко їхати.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 34811
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1443 раз.
- Подякували: 7975 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Пон 29 кві, 2024 17:01
Faceless написав: flyman написав:
1,5 години - це:
1) добратись від єпеньської київської квартири до зупинки ГТ (15-20 хв)
2) дочекатись маршрутки/автробуса/тролейбуса електрички (10 хв)
3) доїхати від києвських єпенів до найближчої станції метро м.Києва (20-30 хвилин)
4) пересісти з наземного ГТ на метро і доїхати до місця пересадки на інший транспорт чи
до місця роботи (20-40 хвилин)
Навіть з будинку з самого дальнього кутка на Милославській до Хрещатика гугл мапс показує час менше години, це включно з пройтися пішки до зупинки автобуса. Це при тому, що в принципі зовсім необов'язково, що робота буде на іншому березі, як і практично всі необхідні заклади. І навіть необов'язково що доведеться пересідати на інший вид транспорту. А тоді буде й того менше. Навіть з ДВРЗ не так довго й далеко їхати.
Він не розуміє, що час поїздки з точки А в точку Б є функцією відстані від цими точками))))
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23852
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1671 раз.
- Подякували: 2542 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 кві, 2024 19:58
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 4115
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 987 раз.
- Подякували: 1957 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24800
|16564827
|
Пон 29 кві, 2024 19:32
Bolt
|
|1347
|5439151
|
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
|
|3
|45008
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|