Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Інвештувати зараз навіть невеликі гроші в нерухомість на цій території - немає сенсу.
По сьогоднішнім цінам ніт, але па 300 точно будуть бажаючі, бо гроші зараз не ті, знецінились у світі і у нас, плюс є люди у яких їх дуже багато, вони можуть собі дозволити ризикнути... п.с. і не треба сюди запрягати політику, недолюстровані однопартійці засновника партії регіонів нічим не краще ніж сьогоднішня влада...
Hotab написав:UA По Києву бродю і дивуюсь: на Борщагівській напроти джинсових (спортивних) магазинів три свічки. На початку Трої кілька готових і майже готових. Та і Генезіс поряд.. Над С. Гетьмана висить готовий будинок, і все, памʼятник.. Це ж хтось ходить мимо і плаче «там захоронені мої гроші.. можливо назавжди».
Багато ЛОХобудів навіть котлована не мають. Будинки Войцехоського (за сприянням прокуратури м. Києва ) нібито фізично існують, але по документах їх немає. В Генезіс кажуть каву на шару наливали, тож там забудовник та інвестлохи в розрахунку.
возле генезиса еще стоит уже лет 20 котлован с остовом какой-то стройки прямо возле моста. в 2010 кран убрали. Киев буквально завален недостроями и всякими заброшками. и что с этим делать — не представляю. или цены когда-то вырастут до уровня варшавы и проблемы решатся заливанием деньгами, или национализация с отправлением инвесторов в пешее путешествие, типа взыщем с мошенника по 10 грн в месяц. бесхозяйственность поражает. прямо напротив цума 20 лет стоит сгоревшая халупа и даже конский ценник на метры не помогает ей стать каким-то полезным объектом.
возле генезиса еще стоит уже лет 20 котлован с остовом какой-то стройки прямо возле моста. в 2010 кран убрали. Киев буквально завален недостроями и всякими заброшками. и что с этим делать — не представляю. или цены когда-то вырастут до уровня варшавы и проблемы решатся заливанием деньгами, или национализация с отправлением инвесторов в пешее путешествие, типа взыщем с мошенника по 10 грн в месяц. бесхозяйственность поражает. прямо напротив цума 20 лет стоит сгоревшая халупа и даже конский ценник на метры не помогает ей стать каким-то полезным объектом.
Пьєса І.Карпенко-Карого "Сто тисяч". Надзвичайно добре описаних пересічного українського бізнесмена і чиновника. Є аудіокнижка, можете послухати)))
возле генезиса еще стоит уже лет 20 котлован с остовом какой-то стройки прямо возле моста. в 2010 кран убрали. Киев буквально завален недостроями и всякими заброшками. и что с этим делать — не представляю. или цены когда-то вырастут до уровня варшавы и проблемы решатся заливанием деньгами, или национализация с отправлением инвесторов в пешее путешествие, типа взыщем с мошенника по 10 грн в месяц. бесхозяйственность поражает. прямо напротив цума 20 лет стоит сгоревшая халупа и даже конский ценник на метры не помогает ей стать каким-то полезным объектом.
Пьєса І.Карпенко-Карого "Сто тисяч". Надзвичайно добре описаних пересічного українського бізнесмена і чиновника. Є аудіокнижка, можете послухати)))