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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 тра, 2024 13:45
kingkongovets написав:
Вітаю киян з Днем Києва!
Слава Україні!
І тобі слава!
Скільки ще протягне ця територія під таким катастрофічним управлінням?
Рік-два?
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Додано: Нед 26 тра, 2024 13:46
Бетон написав: UA написав: rjkz написав:
Я его не спрашивал или ВСЕ продажи от укро-эмигрантов, меня интересовало или это работает.
Это работает.
Но в неприемлемом для меня лично виде.
Если я найду законный и прозрачный способ перевода денег, пока не выбрался, тут есть юристы, специализирующиеся по сделкам с недвигой в странах б. совка.
Пока отправляю родственниками (у которых есть выезд из страны-тюрьмы) по 9999 евро
Медленно, но уверено.
Остальные способы имеют фактор риска.
После последнего общения с бандитами в цнап, но почему-то то в форме, после общения со знакомыми, имея на руках все справки, подтверждения для декларации денег на границе, у меня их просто заберут гоп-стоп. Какие законы, какие суды?
Ти ж сам писав недавно : держава окремо, громадяни окремо
Чим незадоволений???
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