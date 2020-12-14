Ти вже приготувався платити конські штрафи з своєї заначки?
Чи сядеш на 3 роки, відпочити від нікуянероблення?
В Московії за ухилянтство дають 9 років.
В цьому питанні вони молодці, знають, як поводитись з охлосом, з усякими вирощувачами опеньків.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 04:33
Ти вже приготувався платити конські штрафи з своєї заначки?
Чи сядеш на 3 роки, відпочити від нікуянероблення?
В Московії за ухилянтство дають 9 років.
В цьому питанні вони молодці, знають, як поводитись з охлосом, з усякими вирощувачами опеньків.
|