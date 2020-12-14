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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11800118011180211803
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 04:33

  flyman написав:
  Investor_K написав:
  Frant написав:Ще два, три роки такого управління, як 33 роки на цій території - і finita la comediya.
Катастрофа, інших слів немає.

Як плануєте виживати у разі катастрофи?

як завжди: оренда спадкового хруща та графінчик з аперативчиком

Ти вже приготувався платити конські штрафи з своєї заначки?
Чи сядеш на 3 роки, відпочити від нікуянероблення?

В Московії за ухилянтство дають 9 років.
В цьому питанні вони молодці, знають, як поводитись з охлосом, з усякими вирощувачами опеньків.
Frant
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