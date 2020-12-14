Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 чер, 2024 09:18
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇 Скільки коштів українці готові витратити на купівлю та оренду житла у 2024 році: результати опитування
Поділіться, будь ласка, які стартові ціни у регіоні вашого проживання на аренду та які на купівлю житла. Як вважаєте, що буде з цінами на купівлю та аренду нерухомості далі, які фактори впливатимуть?
Модератор
Модератор Форуму
Повідомлень: 6212
З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 434 раз.
Профіль
Додано: Пон 17 чер, 2024 10:05
kingkongovets написав:
свіжаковий репортаж про стан справ на Деміївській свідчить про явний прогрес на будівництві, про які там «роки» трусить наш фахівець з мостобудування я хз)
спочатку він взагалі ніс шо тунелю повна кабзда і шо метро там буде в найкращому разі через роки, а скоріш за все вже ніколи, бо Кличко вчасно не перевіряв тунелі бгг)
роботи там такими темпами на декілька тижнів і питання лише встигнуть вони до осені чи ні
https://youtu.be/SrhQa29JM2Y?si=Qy-606-Wg94t0ZcE
"за півроку" перетворилося "чи встигнуть до осені" (листопад теж осінь, якраз перша річниця)
flyman
Повідомлень: 35365
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2777 раз.
Профіль
3
Додано: Пон 17 чер, 2024 11:35
1 ком. Шлачок эконом один и тот же дом, примерно схожее состояние,
электроплита, метро рядом. Цены реальных сделок. июнь 2023 49 000 + рыл 5% + 1% + 100 баксов нотарь апрель 2024 53 000 + рыл 5% + 1% + 100 баксов нотарь (состояние чуть получше) июнь 2024 55 000 + рыл 5% + 1% + 100 баксов нотарь Цена квадратного метра в шлакофонде и БК стремительно сближается. Почему так?
UA
Повідомлень: 8419
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1850 раз.
Подякували: 2243 раз.
Профіль
1
1
Додано: Пон 17 чер, 2024 12:45
UA написав:
1 ком. Шлачок эконом один и тот же дом, примерно схожее состояние,
электроплита
, метро рядом.
Цены реальных сделок.
июнь 2023 49 000 + рыл 5% + 1% + 100 баксов нотарь
апрель 2024 53 000 + рыл 5% + 1% + 100 баксов нотарь (состояние чуть получше)
июнь 2024 55 000 + рыл 5% + 1% + 100 баксов нотарь
Цена квадратного метра в шлакофонде и БК стремительно сближается.
Почему так?
Це чимось нагадує ситуацію 2015 року, коли недобудований ЦП продавався по ціні %% на 20 вищій за сусідного хруща. Можливо знову зневіра у майбутньому?
airmax78
Повідомлень: 42927
З нами з: 25.10.12
Подякував: 972 раз.
Подякували: 5295 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 17 чер, 2024 12:54
Ранее я писал есть города которые сделали х1,5 к 2008 году
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... UYWuJ.html
Вот например
Исторически из всех обл.центров Кропивницкий и Сумы были самыми дешёвыми
vitaliiangel
Повідомлень: 23767
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2402 раз.
Подякували: 3354 раз.
Профіль
2
Додано: Пон 17 чер, 2024 13:58
А продажи есть по таким дебильным для той местности ценам ?
За такую цену есть Вудстория в Киеве и это 2ком на 78 м2, а не 1ком на 45 м2 .
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zhk-vud ... U4Zyk.html
vladimir07
Повідомлень: 1888
З нами з: 30.01.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 139 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 17 чер, 2024 14:09
vitaliiangel
Повідомлень: 23767
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2402 раз.
Подякували: 3354 раз.
Профіль
2
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
24836
16602026
1359
5449165
3
51343
Пон 11 жов, 2021 18:05 _Klim