виділити би район типу Юніта, щоб був вільний від ТЦК, і резидентність в ньому звільняла від цього кумару
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 23 лип, 2024 11:05
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 23 лип, 2024 11:36
Но в реале деньги постоянно то "подпечатыватся", или генерируются циферками на серверах, заходящую "помощь" в виде кредитов под уже не наш газ в Ч.море и Запорожской обл. продают за гривну а не юани, и гривен на руках становится всё больше и больше.
Просто такие объекты как у Эйра продать, приплюсовав к хотелкам 23 или сколько там % налогов, будет пока(лет пять наверно) нереально, как и обсуждавшуюся с мистическими бздохами Кинга палату 280 метрову гетьманску с мхом и ПВВ в общажке ЗА путями у вокзала.
Аренда показать может и 30% вниз и 50% вверх в гривне зимой при микроколлапсах в инфрастуктуре, да и без света и самопальной Блюй-Йетти жить в темноте 17 часов с 1го ноября по 1 февраля как бы не всем зайдёт, даже питаясь всухомятку пиццей и прохладной колой.
А кому то свежий ремонт 2020года(а не с нежелтеющей снежкой 2002го) зайдёт больше напора воды по графику и он сам купит себе станцию вместо свежего 16ПроМах и снимет такую НЕубитую вылизанную квартиру дороже рынка
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 23 лип, 2024 11:39, всього редагувалось 1 раз.
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