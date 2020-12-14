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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 вер, 2024 08:22
UA написав:
Цены на старый жил. фонд, только сейчас начали опускаться на довоенный уровень.
Ціни Кржн стали досить швидко падати з травня 2024.
До того теж зменшувались, але динаміка менша була.
Попереду зима без електроенергії (режим 6/6, в кращому випадку)- падіння цін з листопада повинно пришвидшитись.
Особливо на верхніх поверхах 25-поверхівок.
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Додано: Пон 09 вер, 2024 08:58
Frant написав: UA написав:
Цены на старый жил. фонд, только сейчас начали опускаться на довоенный уровень.
Ціни Кржн стали досить швидко падати з травня 2024.
До того теж зменшувались, але динаміка менша була.
Попереду зима без електроенергії (режим 6/6, в кращому випадку)- падіння цін з листопада повинно пришвидшитись.
Особливо на верхніх поверхах 25-поверхівок.
Новая реальность
Новая сегментация
Новое дно РН (ситуация в развитии)
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Додано: Пон 09 вер, 2024 10:56
Wirująświatła написав: Олежан написав:
а и еще...
проехался по дабме котора идет сУкраинки вдоль конча заспы
ну оооочень все перчально...
людей нет
газоны домов за 5 млн долларов уже несколько лет никто не обрабатывает
там просто апокалипсис
народ уехал и ничего не продает
просто все бросили
А по ирпеню проехать нельзя столько людей и авто. На новой поште очереди по 5 человек минимум когда не приедь. До войны я очередей на НП не припомню. Чудеса.
Буча, Ворзель, Гостомель - напівпорожні.
Очевидно, маємо помилку вижившого хом,ячка, який сидить навіть не в бучанських ірпенях, а кілометрів 400 західніше, і звідти строчить опуси про багатолюдні ірпенські бучі.
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Додано: Пон 09 вер, 2024 11:43
Игорь Алексеевич написав: osafly написав:
Риэлтор-это
женщина лет 45-55, которая хочет заработать, но несёт постоянный бред покупателю. Хочет показать свой умняк, но вообще не знает законы и не имеет понятия про квартиру, которую выставила на сайте и впаривает покупателю.
О, знакомо))
"-Документы по квартире в порядке?
- да конечно.Всё в порядке.Можно сразу покупать
- ок, можно глянуть что там по ним?(Зная что писдит, в большинстве случаях даже приблизительно не в курсе что там)
- да- да, уточню когда"
И на этом всё.Дальше опять басни про то что она уточнила и там всё ок.На вопрос когда же можно таки глянуть , ответа так и нет.Или ответ в стиле хозяева боятся их показывать(шта блеать?!) и покажут если залог дадите (тройное шта блять)
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