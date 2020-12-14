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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11980119811198211983
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 19:55

Комерційна нерухомість

Чи є сенс зарз покупати?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 20:13

  Investor_K написав:Чи є сенс зарз покупати?

звичайно!
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 20:20

  Investor_K написав:Чи є сенс зарз покупати?

Якщо не вимкнули гарячу воду, то сміливо купайте.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 20:23

  Прохожий написав:
  Investor_K написав:Чи є сенс зарз покупати?

звичайно!

Аргументи?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 20:36

  барабашов написав:Хомякоид
Это мертворожденный прожект наглого еврея Сани Крейнина который сбивал деньги даже за стеклопакеты-витрины магазинов с первых арендаторов этой халабуды лет 16 назад, не говоря уже за входные(типа добровольный платёж за то, чтоб тебе сдали это в аренду)
Потом он вроде помер,а проект был реализован за деньги Привата, он естественно отдавал своим кентам мало и редко, а наследники вообще послали госбанк нахер, и здание с конца 22года стоит опечатанным.


Как то в вас в Днепре евреи кидают друг друга и в итоге теряют все.
В Виннице в центральном спальнике грося и ко замутили торговій центр и стригут бабло не па децки.
Я там біл в 2019 году. Кажлдій клочок сдан в аренду, ремонтировал часі под лестницей в какой то мини мастерской.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 22:01

Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 22:05

  Hotab написав:Бетон
Скільки може коштувати такий ремонт?
Локацію до уваги не беремо.

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60 куе
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 22:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Людині дають кредит під 3% на 30 років якийсь німецький фонд. До 10 жовтня треба визначитись, якщо ні, право выбору передається наступному в черзі.
Хтось знає, що за фонд?
Це ж рахуйте квартира безкоштовно за рахунок інфляції
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 23:21

  airmax78 написав:
  Кочевник написав:Кабмін обмежив програму єОсел житлом до 3-х років. Ріст впєрдє?

Все вірно з точки зору бюджету - потрібно або стимулювати будівництво, або, якщо фінансується купівля вже готового у перекупа - хоча б податки по повній отримувати. Погоджено.

Если бы дет 15 назад, кто то сказал, что из гос. бюджета будут поддерживать девелоперов бои им всё. Поверил бы?
Фактически распределение жилья гос. институциями ссср напоминает.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 23:35

  UA написав:
  airmax78 написав:
  Кочевник написав:Кабмін обмежив програму єОсел житлом до 3-х років. Ріст впєрдє?

Все вірно з точки зору бюджету - потрібно або стимулювати будівництво, або, якщо фінансується купівля вже готового у перекупа - хоча б податки по повній отримувати. Погоджено.

Если бы дет 15 назад, кто то сказал, что из гос. бюджета будут поддерживать девелоперов бои им всё. Поверил бы?
Фактически распределение жилья гос. институциями ссср напоминает.


ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву


1997 р. — Фонд надав перші пільгові кредити молоді за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів
2002 р. — прийнята Державна програма забезпечення молоді житлом на 2002–2012 рр., відповідальним виконавцем якої визначений Фонд (сьогодні в Україні також реалізується близько 100 відповідних обласних, районних та міських програм)

Житловий будинок в місті Києві, на вулиці Симоненка, 5А, збудований в рамках державних житлових програм.
2004 р. — виділено рекордну суму на пільгове кредитування молоді — лише з Державного бюджету було засвоєно 122 млн грн.
2005-2008 — Держава поступово втрачає увагу до проблеми забезпечення молоді житлом — відбувається зниження обсягів фінансування


Знаю в Києві людей , які зараз платять кредит за 3к в розмірі 300 грн в місЦь
Hotab
 
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