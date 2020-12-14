Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Хомякоид Это мертворожденный прожект наглого еврея Сани Крейнина который сбивал деньги даже за стеклопакеты-витрины магазинов с первых арендаторов этой халабуды лет 16 назад, не говоря уже за входные(типа добровольный платёж за то, чтоб тебе сдали это в аренду) Потом он вроде помер,а проект был реализован за деньги Привата, он естественно отдавал своим кентам мало и редко, а наследники вообще послали госбанк нахер, и здание с конца 22года стоит опечатанным.
Как то в вас в Днепре евреи кидают друг друга и в итоге теряют все. В Виннице в центральном спальнике грося и ко замутили торговій центр и стригут бабло не па децки. Я там біл в 2019 году. Кажлдій клочок сдан в аренду, ремонтировал часі под лестницей в какой то мини мастерской.
Людині дають кредит під 3% на 30 років якийсь німецький фонд. До 10 жовтня треба визначитись, якщо ні, право выбору передається наступному в черзі. Хтось знає, що за фонд? Це ж рахуйте квартира безкоштовно за рахунок інфляції
Кочевник написав:Кабмін обмежив програму єОсел житлом до 3-х років. Ріст впєрдє?
Все вірно з точки зору бюджету - потрібно або стимулювати будівництво, або, якщо фінансується купівля вже готового у перекупа - хоча б податки по повній отримувати. Погоджено.
Если бы дет 15 назад, кто то сказал, что из гос. бюджета будут поддерживать девелоперов бои им всё. Поверил бы? Фактически распределение жилья гос. институциями ссср напоминает.
ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву
1997 р. — Фонд надав перші пільгові кредити молоді за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів 2002 р. — прийнята Державна програма забезпечення молоді житлом на 2002–2012 рр., відповідальним виконавцем якої визначений Фонд (сьогодні в Україні також реалізується близько 100 відповідних обласних, районних та міських програм)
Житловий будинок в місті Києві, на вулиці Симоненка, 5А, збудований в рамках державних житлових програм. 2004 р. — виділено рекордну суму на пільгове кредитування молоді — лише з Державного бюджету було засвоєно 122 млн грн. 2005-2008 — Держава поступово втрачає увагу до проблеми забезпечення молоді житлом — відбувається зниження обсягів фінансування
Знаю в Києві людей , які зараз платять кредит за 3к в розмірі 300 грн в місЦь