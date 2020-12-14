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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 жов, 2024 00:02
foxluck написав: airmax78 написав:
Розумію що там не на останні купували, але це якийсь епік фейл. А що з ЖК поряд - за Палацем Україна?
Це про Стенфорд від Перфект? Виглядає так, що вони робили нещодавно в інтернеті рекламну компанію щоб хоч якось продажі робити. Але чи добудують і коли - велика загадка.
Ще в тій локації А136 від Дім, затримки по часу великі, але там виглядає більше шансів що добудують хоч і з затримками.
По А136 - три з половиною роки затримки. Зараз здача 2 кв 25-го, але мало віриться. Переуступку ДІМ закрили всюди крім The one.
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