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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11994119951199611997
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 00:02

  foxluck написав:
  airmax78 написав:Розумію що там не на останні купували, але це якийсь епік фейл. А що з ЖК поряд - за Палацем Україна?

Це про Стенфорд від Перфект? Виглядає так, що вони робили нещодавно в інтернеті рекламну компанію щоб хоч якось продажі робити. Але чи добудують і коли - велика загадка.
Ще в тій локації А136 від Дім, затримки по часу великі, але там виглядає більше шансів що добудують хоч і з затримками.

По А136 - три з половиною роки затримки. Зараз здача 2 кв 25-го, але мало віриться. Переуступку ДІМ закрили всюди крім The one.
gonchik74
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