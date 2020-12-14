посетитель написав:А может кто-то объяснить такой прикол.Попалось объявление о продаже квартиры, в истории изменения цены показывает что подорожала на пятьсот долларов. Выставлено в ноябре, повисело два месяца, в январе обновили, но дороже.Это как? По старой цене не продали, а давай цену поднимем тогда точно продадим?
У меня единственное правдоподобное объяснение это то что там квартира до трёх лет и хотят налоги отбить в связи с недавним их принятием.Ну или тупо утка.
Что-то подобное было с объявлением, про сдача смарита в аренду в доме, где Долярчик себе смарта купил. Короче висело объявление, что сдают за 10, наверное с месяц, потом опустили до 9 ещё повиселр, потом - фигась, тот же смарт 12 тыс/мес, повесело с две недели и исчезло. Тоже не понял, что это было. 🤔