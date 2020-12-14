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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12222122231222412225
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 16:20

Если у вас есть железобетонные подтверждения происхождения средств которыми вы собираетесь рассчитываться можете рискнуть.
Если конечно продавец согласиться ждать
ваши миллионы по безналу//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 17:42

  asti написав:Чувствую, мы на пороге большого шухера.
После того как Зеленский отказался подписывать маляву по дерибану полезных ископаемых Трамп легко может нас слить - чем не повод? Как видим, он явно форсирует события: уже летят соколы и ястребы в Аравийскую пустыню.
Для Трампа - он не раз давал это понять - Украина это чемодан без ручки нести который глобально не имеет для него смысла. Избавившись от украинской проблемы Трамп развяжет себе руки для решения гораздо более важных с его точки зрения задач.
А мы тут о дорожаях размышляем...
Мелко плаваете, господа!


вчерашний Трамп, не знает что будет делать завтрашний. Поживём - увидим.
Если есть возможность/желание покупать - покупай, Если есть возможность/желание продавать - продавай. Это как дыхание, это движение, это жизнь
presto
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 19:57

  asti написав:Цікаво, як ринок відреагує
на домовленості Трампа і Путіна - рокєта??!


відкриті кордони -20% персональної нерухомості на користь ЄС
далі залежить від умов рпв та результатів виборів
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 20:03

  fox767676 написав:
  asti написав:Цікаво, як ринок відреагує
на домовленості Трампа і Путіна - рокєта??!

відкриті кордони
-20% персональної нерухомості на користь ЄС

Поясніть будь ласка, які ще -20%...?
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 20:16

Парк біля Йорданського озера: оприлюднено (https://hmarochos.kiev.ua/2025/02/17/pa ... no-eskizy/) ескізи

Планують облаштувати укріплення у вигляді габіонів — вони також виконуватимуть функцію лав.

Також у парку пропонується розташувати дитячий майданчик і спортивну зону — орієнтовану на реабілітацію військових з утратою кінцівок.

Парк біля Йорданського озера почали облаштовувати ще у 2021 році. З того часу встигли прокласти частину прогулянкових і велосипедних доріжок, а також висадити кущі й дерева.

https://hmarochos.kiev.ua/2025/02/17/pa ... no-eskizy/
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 20:53

  asti написав:
  fox767676 написав:
  asti написав:Цікаво, як ринок відреагує
на домовленості Трампа і Путіна - рокєта??!

відкриті кордони
-20% персональної нерухомості на користь ЄС

Поясніть будь ласка, які ще -20%...?


продам однушку
fox767676
 
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