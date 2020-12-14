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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12342123431234412345
Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 11:24

  Бетон написав:Это понятно. Но там Вестибюль входа должен быть с диванами, охраной.
Когда продавали квартиру, застройщик всем это лапшал.
Но жлобстсво на таком уровне, что жителей пустили через калитку сизо, а в Вестибюль охраны запустили вареники

Да уж, дійсно жлобство високого рівня. Це треба через суд спробувати вернути жителям будинку, адже платиться не тільки за саму квартиру, а і клас будинку в якому та знаходиться. Скоро так через задній пожежний вихід/драбину людям запропонують заходити, бо загальні фасадні приміщення забудовнику вигідніше здати
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 11:39

Бетон А до речі, Бетон, там зараз управляюча компанія від забудовника? Чи ОСББ? При всіх недоліках "демократії" в ОСББ, наприклад, обговорення кольору фарби лавок на 700 повідомлень, все ж кращого управління для будинку нема. Найкраще для жильців прийняти весь будинок і послати потім забудовника будувати нове, а управлінням зайнятися самим. Тоді вже якщо проголосували жителі за здачу в оренду, то зрозуміло за що і куди підуть ці кошти взамін на урізання комфорту
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 16:28

  Investor_K написав:Протести в Штатах. Війна Ізраіль та Іран. Си не почнуть люди тікати до Украіни? До Києва. Тоді ціни різко вверх

дешевше буде?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 17:35

  The_Rebel написав:Бетон А до речі, Бетон, там зараз управляюча компанія від забудовника? Чи ОСББ? При всіх недоліках "демократії" в ОСББ, наприклад, обговорення кольору фарби лавок на 700 повідомлень, все ж кращого управління для будинку нема. Найкраще для жильців прийняти весь будинок і послати потім забудовника будувати нове, а управлінням зайнятися самим. Тоді вже якщо проголосували жителі за здачу в оренду, то зрозуміло за що і куди підуть ці кошти взамін на урізання комфорту

Там УК від забудовника. Були спроби створити осбб неодноразово, але там сбушне кодло не дасть
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 17:52

  flyman написав:
  Investor_K написав:Протести в Штатах. Війна Ізраіль та Іран. Си не почнуть люди тікати до Украіни? До Києва. Тоді ціни різко вверх

дешевше буде?

Дорожче
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 19:12

  Investor_K написав:
  flyman написав:
  Investor_K написав:Протести в Штатах. Війна Ізраіль та Іран. Си не почнуть люди тікати до Украіни? До Києва. Тоді ціни різко вверх

дешевше буде?

Дорожче

Коли?
flyman
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