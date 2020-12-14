Додано: Пон 23 чер, 2025 00:57

Бетон написав: Министерский и паркове місто уже на этапе сдачи были неликвидом. Сразу же.

Сколько комфорт тауну лет? Под 15. Локация шлак. Трц, кстати нет. Но популярен же до сих пор.

Заречный, славутич, севен. Однухи уже под 100 куе голые Министерский и паркове місто уже на этапе сдачи были неликвидом. Сразу же.Сколько комфорт тауну лет? Под 15. Локация шлак. Трц, кстати нет. Но популярен же до сих пор.Заречный, славутич, севен. Однухи уже под 100 куе голые

Комфорт таун - щлак, согласен."Творения" кана популярны благодаря маркетингу.И только.Где-то есть трц, где-то нет..Какой ТРЦ В совсем так чтобы близости от файна-таун? Лавина? Как по мне - рядом, но туда-же на машине надо ехать, пещком не дойдешь.А соплей тут когда-то понапускали.И шо? Где сопли по файне?Я уж не говорю, что когда-то мега популярными были ЗО и ЗО2.Но кроме зелени и соседства посольств особо в них ничего нет.Но это было, кажется на заре этой ветки.В свое время был мегапрестижным Триумф. Но все распродано давным давно и никто не вспоминает.И ПМ было суперпопулярным, я знаю несколько людей, которые там купили большие квартиры за высокий прайс. И шо?И все временно пуповые новострои ждет такое-же забвение.Есть там трц или нет.