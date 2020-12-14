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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12363123641236512366>
Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 14:10

Ціни вторинки зараз, в цифрах, без корекції - так, як в 2003 році.
І це ще не вечір.

Ми ще побачимо вікна, забиті дошками і ДСП, в Києві
Востаннє редагувалось Frant в Пон 23 чер, 2025 16:21, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 14:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

нове жк від кана на маккейна буде називатися біоритм
а поки що вони там добудовують свою флагманську школу на 1000 учнів

https://www.facebook.com/share/p/1E1wJw ... tid=wwXIfr
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 15:25

  Хомякоид написав:
  boshetyn написав:хроніки ніщеброда.

по флетіфаю за минулий тиждень вилізло 2 кватирки +1 сьогодні (в цільовому ціновому діапазоні)

3тя (сьогоднішня) - далеко, маленька, терба ремонт. 28к
2га - перепланування, поруч жуляни(прильотний район), ремонт зроблений, але вже потребує прикладання рук, плюс дуже спірні рішення (підвіконня в кімнаті обкладено кахельною плиткою), плюс трошки єбобо ріелторша (ну і +5% до ціни)
1ша - продає власник (нема 5%), стан - срср, але дуже аккуратна. треба заміна вікон, лінолеум на підлогу, можливо покраска плитки та реставрація ванни. + стіркалка, диван, кухонний гарнітур.
холодильник наче норм.
ціна 27, шахедна сторона, але неприльотний район.
короче з розрахнку вкладень десь до 4к бкс буде норм.
дав завдаток (невеличкий), чекаю поки документи приведуть в порядок, бо хата ще приватизаційна, всі документи 90х років

якшо до готовності доків вилізе шось краще - то спригну. але навряд.



=====================================================
по ринку флетіфай: - без особливих змін. халупи, розтрощенки, срср в діапазоні до 33к.
за 34...35 (+ріелторськи+оформлення) може шось і знайдеться.
як на мене - то ціни трошки висукуваті, але поки явного "дєшевєя" не спостерігається

багаті біженці (С)форум + виплати військовим + тємкі-схємкі + тримання курсу бакса + мала кількість пропозицій + мертва первинка тримають ціну після зимово-весняного дорожаю



пс. буда ще 4та квтірка, ал евона давно висить, просто ціну трохи посунули. але там теж треба ремонт, причому в санвузлі, а це дорого. та і ціна 30к якось н дуже привабливо.


Кинув на інфляційний калькулятор на січень 2000 року.
27 сьогодні дорівнює 14 100 в січні 2000 року.
Думаю тоді і були такі ціна на подібне житло.

Всіх вітаю хто пище що не впало. Ціни дійшли до рівня 2000 року.

не в курсе сколько там метров, но в 2000м году 22метра стоили от силы тысяч пять, а 1К без ниши 27-30 метров - может и шесть.
С тем же советским ремонтом но намного свежее.
И сдавалось оно наверняка за гривен 200 максимум(курс 5.6-5.7)
У нас цена таким прелестям была от 2куе до 4х(на отшибе естественно, Коммунар, 5-6я Победы и Тополь 2-3) и конечно по 4 их продавали весьма долго.
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 16:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:нове жк від кана на маккейна буде називатися біоритм
а поки що вони там добудовують свою флагманську школу на 1000 учнів

https://www.facebook.com/share/p/1E1wJw ... tid=wwXIfr
Цікаво, що значить "флагманська школа". Вона буде якась приватна?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 16:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
kingkongovets написав:нове жк від кана на маккейна буде називатися біоритм
а поки що вони там добудовують свою флагманську школу на 1000 учнів

https://www.facebook.com/share/p/1E1wJw ... tid=wwXIfr
Цікаво, що значить "флагманська школа". Вона буде якась приватна?
ну це ж їх освітній проєкт, яким його жінка опікується, перша ніби в кт була
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 19:58

  kingkongovets написав:але на русанівці є багато речей, яких нема не тільки на околицях а й взагалі більш ніде

шо це за чепуха?
наприклад?
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 19:58

  kingkongovets написав:ще раз прочитай мій пост про Русанівку, до якої по локації, критеріям містобудування та соціального складу населення усім іншим варшавським, новим англіям та республікам як до неба рачки і подивись як вона тим не менш знецінилась зараз і у що перетворилась

хвилина слави варшавських скінчиться тієї ж миті як тільки столиця продасть там останню квартиру і припинить фінансування рекламних бюджетів, ми це бачили вже багато разів з іншими колись модними жк, назви яких були у всіх на слуху

це буде просто ще одне гетто на околиці, яке колись було модним, от і все

і занепад цей станеться набагато швидше тому що в нових комплексах на відміну від старих масивів дуже великий відсоток орендних квартир, успішні мешканці яких переїдуть звідти як тільки зʼявиться щось більш модне та нове, а ремонти морально і фізично застаріють

коли сучасні жк застаріють - "нє только ліш всє грамотєї з інвєстицій" вже будуть спочивать в двометрових квартирках під землею...
а спадкоємцям +- все одно який бабушатнік сдавать ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 20:41

Не хочу нікого лякати, але мені повісли штори.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 21:26

  airmax78 написав:Не хочу нікого лякати, але мені повісли штори.


Алілуя. Після 3.5 років поневірянь по закордоном нарішті ремонт закінчено.

Але враховуючи попередній досвід я напрягся.
Не могли почекати поки я будинок придбаю в Німечинні ? :D
Востаннє редагувалось Хомякоид в Пон 23 чер, 2025 22:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 21:30

  kingkongovets написав:
Бетон написав:Обесценится то, что впихно как инородное тело без градостроительства
Например, новая англия это уже хлам прямо сегодня. Панельное, на участках для коттеджей. Там пробки прямо во дворе.


Варшавский, при моей нелюбви к венику, строится с дорогами, развязками, тротуарами, освещением т.е.градостроительством и - инфраструктурой.
У столицы групп европейские корни. В Варшаве есть аналогичные районы, например, урсус.
ще раз прочитай мій пост про Русанівку, до якої по локації, критеріям містобудування та соціального складу населення усім іншим варшавським, новим англіям та республікам як до неба рачки і подивись як вона тим не менш знецінилась зараз і у що перетворилась

хвилина слави варшавських скінчиться тієї ж миті як тільки столиця продасть там останню квартиру і припинить фінансування рекламних бюджетів, ми це бачили вже багато разів з іншими колись модними жк, назви яких були у всіх на слуху

це буде просто ще одне гетто на околиці, яке колись було модним, от і все

і занепад цей станеться набагато швидше тому що в нових комплексах на відміну від старих масивів дуже великий відсоток орендних квартир, успішні мешканці яких переїдуть звідти як тільки зʼявиться щось більш модне та нове, а ремонти морально і фізично застаріють

Рибальский чи ФТ чи Тетріс (далі по списку) за нашого життя вже не застаріють. Дай Бог щоб у найближчі 20 років побудували хочаб ще щось подібне. А, наприклад, КТ застарів вже і морально і фізично. При цьому народ пищить від задоволення і проблем зі здачею в оренду немає.
airmax78
 
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