Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
по флетіфаю за минулий тиждень вилізло 2 кватирки +1 сьогодні (в цільовому ціновому діапазоні)
3тя (сьогоднішня) - далеко, маленька, терба ремонт. 28к 2га - перепланування, поруч жуляни(прильотний район), ремонт зроблений, але вже потребує прикладання рук, плюс дуже спірні рішення (підвіконня в кімнаті обкладено кахельною плиткою), плюс трошки єбобо ріелторша (ну і +5% до ціни) 1ша - продає власник (нема 5%), стан - срср, але дуже аккуратна. треба заміна вікон, лінолеум на підлогу, можливо покраска плитки та реставрація ванни. + стіркалка, диван, кухонний гарнітур. холодильник наче норм. ціна 27, шахедна сторона, але неприльотний район. короче з розрахнку вкладень десь до 4к бкс буде норм. дав завдаток (невеличкий), чекаю поки документи приведуть в порядок, бо хата ще приватизаційна, всі документи 90х років
якшо до готовності доків вилізе шось краще - то спригну. але навряд.
===================================================== по ринку флетіфай: - без особливих змін. халупи, розтрощенки, срср в діапазоні до 33к. за 34...35 (+ріелторськи+оформлення) може шось і знайдеться. як на мене - то ціни трошки висукуваті, але поки явного "дєшевєя" не спостерігається
багаті біженці (С)форум + виплати військовим + тємкі-схємкі + тримання курсу бакса + мала кількість пропозицій + мертва первинка тримають ціну після зимово-весняного дорожаю
пс. буда ще 4та квтірка, ал евона давно висить, просто ціну трохи посунули. але там теж треба ремонт, причому в санвузлі, а це дорого. та і ціна 30к якось н дуже привабливо.
Кинув на інфляційний калькулятор на січень 2000 року. 27 сьогодні дорівнює 14 100 в січні 2000 року. Думаю тоді і були такі ціна на подібне житло.
Всіх вітаю хто пище що не впало. Ціни дійшли до рівня 2000 року.
не в курсе сколько там метров, но в 2000м году 22метра стоили от силы тысяч пять, а 1К без ниши 27-30 метров - может и шесть. С тем же советским ремонтом но намного свежее. И сдавалось оно наверняка за гривен 200 максимум(курс 5.6-5.7) У нас цена таким прелестям была от 2куе до 4х(на отшибе естественно, Коммунар, 5-6я Победы и Тополь 2-3) и конечно по 4 их продавали весьма долго.
kingkongovets написав:ще раз прочитай мій пост про Русанівку, до якої по локації, критеріям містобудування та соціального складу населення усім іншим варшавським, новим англіям та республікам як до неба рачки і подивись як вона тим не менш знецінилась зараз і у що перетворилась
хвилина слави варшавських скінчиться тієї ж миті як тільки столиця продасть там останню квартиру і припинить фінансування рекламних бюджетів, ми це бачили вже багато разів з іншими колись модними жк, назви яких були у всіх на слуху
це буде просто ще одне гетто на околиці, яке колись було модним, от і все
і занепад цей станеться набагато швидше тому що в нових комплексах на відміну від старих масивів дуже великий відсоток орендних квартир, успішні мешканці яких переїдуть звідти як тільки зʼявиться щось більш модне та нове, а ремонти морально і фізично застаріють
коли сучасні жк застаріють - "нє только ліш всє грамотєї з інвєстицій" вже будуть спочивать в двометрових квартирках під землею... а спадкоємцям +- все одно який бабушатнік сдавать ))
Бетон написав:Обесценится то, что впихно как инородное тело без градостроительства Например, новая англия это уже хлам прямо сегодня. Панельное, на участках для коттеджей. Там пробки прямо во дворе.
Варшавский, при моей нелюбви к венику, строится с дорогами, развязками, тротуарами, освещением т.е.градостроительством и - инфраструктурой. У столицы групп европейские корни. В Варшаве есть аналогичные районы, например, урсус.
ще раз прочитай мій пост про Русанівку, до якої по локації, критеріям містобудування та соціального складу населення усім іншим варшавським, новим англіям та республікам як до неба рачки і подивись як вона тим не менш знецінилась зараз і у що перетворилась
хвилина слави варшавських скінчиться тієї ж миті як тільки столиця продасть там останню квартиру і припинить фінансування рекламних бюджетів, ми це бачили вже багато разів з іншими колись модними жк, назви яких були у всіх на слуху
це буде просто ще одне гетто на околиці, яке колись було модним, от і все
і занепад цей станеться набагато швидше тому що в нових комплексах на відміну від старих масивів дуже великий відсоток орендних квартир, успішні мешканці яких переїдуть звідти як тільки зʼявиться щось більш модне та нове, а ремонти морально і фізично застаріють
Рибальский чи ФТ чи Тетріс (далі по списку) за нашого життя вже не застаріють. Дай Бог щоб у найближчі 20 років побудували хочаб ще щось подібне. А, наприклад, КТ застарів вже і морально і фізично. При цьому народ пищить від задоволення і проблем зі здачею в оренду немає.