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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12364123651236612367
Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 12:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Наступна влада на цій території - буде судити зелених керманичів. За непідготовку до війни, ... територій, атомних станцій, за безудержний дерибан грошей, які повинні були йти на оборонну індустрію, а були витрачені на маєтки і квартири для ыліти.


ось тому ця влада просто так не піде, вони це розуміють...
що до нерухомості, якось не дуже висвітлюється ситуація з руйнуванням будинків в столиці. Показали один будинок із знесеним під'їздом, а те що пів вулиці зруйновано ні. На оболоні, неподалік метро Героїв Дніпра жінка вчора по дорозі побачила влучання в девяти чи дванадцяти поверхівку в середні поверхи.
Руйнувань по місту дуже багато, більше чим бачить звичайна людина поки на метро їде на роботу.
В такий ситуації, а також розуміючи що найближчим часом обстріли не скінчаться, на мою думку, розглядати купівлю квартир, занадто оптимістично. Вже не кажучи про утримання курсу зараз на фоні інфляції, та те що буде після згортання надходження західної допомоги.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 13:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Slon_Nosov написав:
  Frant написав:Наступна влада на цій території - буде судити зелених керманичів. За непідготовку до війни, ... територій, атомних станцій, за безудержний дерибан грошей, які повинні були йти на оборонну індустрію, а були витрачені на маєтки і квартири для ыліти.


ось тому ця влада просто так не піде, вони це розуміють...
що до нерухомості, якось не дуже висвітлюється ситуація з руйнуванням будинків в столиці. Показали один будинок із знесеним під'їздом, а те що пів вулиці зруйновано ні. На оболоні, неподалік метро Героїв Дніпра жінка вчора по дорозі побачила влучання в девяти чи дванадцяти поверхівку в середні поверхи.
Руйнувань по місту дуже багато, більше чим бачить звичайна людина поки на метро їде на роботу.
В такий ситуації, а також розуміючи що найближчим часом обстріли не скінчаться, на мою думку, розглядати купівлю квартир, занадто оптимістично. Вже не кажучи про утримання курсу зараз на фоні інфляції, та те що буде після згортання надходження західної допомоги.
Якщо рахувати більш серйозні пошкодження, ніж вибиті вікна, то скільки це "багато"? Дюжина будинків з більше десяти тисяч у Києві?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 14:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Faceless написав:Якщо рахувати більш серйозні пошкодження, ніж вибиті вікна, то скільки це "багато"? Дюжина будинків з більше десяти тисяч у Києві?



Для того щоб зрозуміти недоречність придбання квартири зараз або знаходження з родиною в місті по якому регулярно прилітає, треба щоб дах на власну голову впав чи вистачить інстинкту самозбереження?
Звичайно у Константинівці або Харькову з Одесой зараз гірше, але столиця перестає бути захищеним містом.
Можливо на ці думки вплинуло відео з вулиці лепсе...
Якщо зачепило два відділення укрпошти то це не якесть локальне ураження...

https://www.facebook.com/share/r/15ifgB2A5L/
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 14:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Slon_Nosov написав:
  Faceless написав:Якщо рахувати більш серйозні пошкодження, ніж вибиті вікна, то скільки це "багато"? Дюжина будинків з більше десяти тисяч у Києві?



Для того щоб зрозуміти недоречність придбання квартири зараз або знаходження з родиною в місті по якому регулярно прилітає, треба щоб дах на власну голову впав чи вистачить інстинкту самозбереження?
Звичайно у Константинівці або Харькову з Одесой зараз гірше, але столиця перестає бути захищеним містом.
Можливо на ці думки вплинуло відео з вулиці лепсе...
Якщо зачепило два відділення укрпошти то це не якесть локальне ураження...

https://www.facebook.com/share/r/15ifgB2A5L/
Попердолило вітрини, вікна, балкони. Але це не про серйозні пошкодження.
Звісно, зараз рівень безпеки куди нижчий, ніж до повномасштабного вторгнення, але обʼєктивно в Києві і зараз куди більше шансів постраждати в ДТП ніж від прильотів
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 14:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

На варшавском выбило сотни окон в первые дни войны. Ракета в ретровиль прямо.
И что? Кто-то помнит?
Ретровиль полон народа. А квартиры раскуплены.
И что дальше?
Бетон
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