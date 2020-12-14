Додано: П'ят 27 чер, 2025 00:04

Конг систематически хвастается ошибкой выжившего

Подвалы горкомунхоза и бывшие гастрономы и телеателье на холмах это всего лишь запись в реестре, и при "нет тела - нет дела" никто при Данилыче не интересоваося какой по счёту хозяин у "подвала", главное чтоб он относил во время и к праздникам куда надо и пересматривать решение горсовета о приватизации(не факт что Конгом) при своевременных "внэсках" никто не будет

При Андреиче стали требовать платежи на боготворительность и покупку квартир в зажопьях страждущим саерхнаглым очередникам из числа родни депутатов и чиновников и просто наглым силовикам. Суммы стали пятизначные в уе(у нас).

Ну а с появлением рейдерной корбаномики с подчищением всего что можно отнять(в первую очередь у пашиной родни) иметь коммерцию в пуле стало уделом весьма фартовых и сильных парней, имена некоторых тов.ЮА оглашал.

Так что кто там на траффике гелики скупает, а кто на майнинге - всё это Фуксы и О.Бендеры перед переходом румунського кордону.