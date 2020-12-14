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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12380123811238212383
Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 16:59

  Frant написав:
  boshetyn написав:
  Damien написав:Из текста непонятно - "тот" - это какой? Какая площадь? Какой тип дома? Хотя бы примерное расположение?



лісовий масив.
22м2
гостінка

Зовсім не гуд, під оренду.

Да там, приблизно, третина гостинок під орендою
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 18:18

  Бетон написав:
  boshetyn написав:хроніки ніщеброда.


резюмуючи по темі форума - то купляти треба тоді, коли є гроші на руках, а не прогнозувати, гадати на картах або єкспертах з ютубчику.




Я им пользуюсь всю жизнь.


В 2008 тоже пользовались?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 22:41

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))


Ну от, а то кажете, що ріелтори - це непотріб))
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 01 лип, 2025 09:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 23:21

  rjkz написав:
  Бетон написав:
  boshetyn написав:хроніки ніщеброда.


резюмуючи по темі форума - то купляти треба тоді, коли є гроші на руках, а не прогнозувати, гадати на картах або єкспертах з ютубчику.




Я им пользуюсь всю жизнь.


В 2008 тоже пользовались?

Конечно.
Я тогда жил в бомжатнике с выбитым окном и чертил тоннели за 2400 грн в месяц. Всё бабло на мивину и спускал
Вообще не прогнозировал сколько она стоит. Есть бабло? Всё. Сигареты и мивина

Кстати, один из моих соучредителей решил кинуть своих коллег по цеху и купил в кредит гостинку за 110 куе на симиренко.
До сих пор наверное платят
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 10:38

Бетон
Это в Киеве ты так плохо в жирнейшем 2008м жил?
Какая мивина? Цены на харч в долларах были ниже чем сейчас. На десятку в день(50грн) ты б филе куриное с отборным басмати и гречкой топтал. Меньше 10грн стоила сиська 2л черниговского, которое тогда пить ещё можно было(и Оболонь само собой).
Или ты с арендой сарая немного приукрасил и не в сарае, а в норм бабушатнике недёшево жил?
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 10:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:Бетон
Это в Киеве ты так плохо в жирнейшем 2008м жил?
Какая мивина? Цены на харч в долларах были ниже чем сейчас. На десятку в день(50грн) ты б филе куриное с отборным басмати и гречкой топтал. Меньше 10грн стоила сиська 2л черниговского, которое тогда пить ещё можно было(и Оболонь само собой).
Или ты с арендой сарая немного приукрасил и не в сарае, а в норм бабушатнике недёшево жил?
В жирних 2007-08 роках оренда навіть убогої хати з сусідами-наркоманами була порівнювана з зарплатою бюджетника чи працівника комунального чи держпідприємства. Я так розумію в Бетона тоді бізнесу ще не було, а робота в конторі була мʼяко кажучи не дуже високооплачуваною. Тож картина більш ніж реалістична. За вказану ЗП "норм бабушатник" в ті роки було не зняти, навіть якщо харчуватися потім на помийці
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 14:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Зображення

Диви яка ляля
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 14:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Зображення

Диви яка ляля
Та то тільки за сантехніку. Ви бачили, як віртуозно труби прокладені? Це мистецтво
Faceless
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