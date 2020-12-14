Да там, приблизно, третина гостинок під орендою
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 чер, 2025 16:59
Додано: Пон 30 чер, 2025 18:18
Додано: Пон 30 чер, 2025 22:41
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))
Ну от, а то кажете, що ріелтори - це непотріб))
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 01 лип, 2025 09:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 30 чер, 2025 23:21
Конечно.
Я тогда жил в бомжатнике с выбитым окном и чертил тоннели за 2400 грн в месяц. Всё бабло на мивину и спускал
Вообще не прогнозировал сколько она стоит. Есть бабло? Всё. Сигареты и мивина
Кстати, один из моих соучредителей решил кинуть своих коллег по цеху и купил в кредит гостинку за 110 куе на симиренко.
До сих пор наверное платят
Додано: Вів 01 лип, 2025 10:38
Бетон
Это в Киеве ты так плохо в жирнейшем 2008м жил?
Какая мивина? Цены на харч в долларах были ниже чем сейчас. На десятку в день(50грн) ты б филе куриное с отборным басмати и гречкой топтал. Меньше 10грн стоила сиська 2л черниговского, которое тогда пить ещё можно было(и Оболонь само собой).
Или ты с арендой сарая немного приукрасил и не в сарае, а в норм бабушатнике недёшево жил?
Додано: Вів 01 лип, 2025 10:46
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
В жирних 2007-08 роках оренда навіть убогої хати з сусідами-наркоманами була порівнювана з зарплатою бюджетника чи працівника комунального чи держпідприємства. Я так розумію в Бетона тоді бізнесу ще не було, а робота в конторі була мʼяко кажучи не дуже високооплачуваною. Тож картина більш ніж реалістична. За вказану ЗП "норм бабушатник" в ті роки було не зняти, навіть якщо харчуватися потім на помийці
Додано: Вів 01 лип, 2025 14:05
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 01 лип, 2025 14:13
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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