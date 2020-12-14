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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 лип, 2025 21:39
Здивували.
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Додано: Сер 02 лип, 2025 07:59
The_Rebel написав: Бетон написав:
Я был беден, но счастлив.
Последний раз в жизни
То можна відмовитися від всього нажитого і знову стати щасливим
П.с. Недавно випадково попалося відео блогера з Білорусі. Він запропонував бомжу роботу і житло (домовився про вакансію та оренду). Бомж спочатку погодився, а потім подумав-подумав і відмовився) Це ж йому запропонували роботу грузчиком, де майже вся зп йшла б на оренду. І в чому сенс, подумав бомж? А жити коли? А так здав бутилки і макулатуру то й робиш що хочеш - начальника нема, квартплати/комунальних нема, податкової та інших кровосісь також нема. Живе в своє задоволення)
Мне не нужны деньги ради самих денег. Я не ощущаю счастья от цифр на счету, от пачек купюр или дорогих вещей. Деньги — не цель, а лишь инструмент. Они не наполняют, не вдохновляют.
Деньги дают свободу. И в этом — их настоящая ценность. Они позволяют выбирать — где жить, с кем быть, чем заниматься и чего не терпеть.
Главное — разглядеть эту свободу. Не спутать её с возможностью просто потреблять. Не потеряться в комфорте, забыв, зачем всё это.
Нужно посмотреть на звёздное небо, насладиться каждой чашкой кофе, жизнь скоро пройдёт
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Додано: Сер 02 лип, 2025 10:02
Бетон
Деньги - зло
Для более подробной информации перечислите 100 евро.
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Додано: Сер 02 лип, 2025 10:19
Hotab написав:Бетон
Деньги - зло
Для более подробной информации перечислите 100 евро.
Умеете вы высокодуховную мысль взять и разбить о скалы циничной обыденности)
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Додано: Сер 02 лип, 2025 12:40
ihorkyiv написав:
На певному етапі власного життя я усвідомив, що дорожче грошей - тільки спокій, що досягається розумом, який, як відомо, за гроші не купиш. Наш внутрішній спокій не критично залежить від того, скільки грошей та активів маємо у власності (хоча зовсім порожні кишені не сприяють ні спокою, ні щастю). Гроші не гарантують щастя, але кожна людина прагне переконатися у цьому сама. Врешті все залежить від того, як ми керуємо власними думками, як налаштовуємося на оцінку обставин, у яких опинилися. Слід жити за принципом: "Усе марнота і ловлення вітру", але водночас не забувати наповнювати кишеню ресурсом для моливості подальшого життя і розмірковування над сенсом буття. )
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Додано: Сер 02 лип, 2025 13:41
ihorkyiv написав: flyman написав: ihorkyiv написав:
На певному етапі власного життя я усвідомив, що дорожче грошей - тільки спокій, що досягається розумом, який, як відомо, за гроші не купиш. Наш внутрішній спокій не критично залежить від того, скільки грошей та активів маємо у власності (хоча зовсім порожні кишені не сприяють ні спокою, ні щастю). Гроші не гарантують щастя, але кожна людина прагне переконатися у цьому сама. Врешті все залежить від того, як ми керуємо власними думками, як налаштовуємося на оцінку обставин, у яких опинилися. Слід жити за принципом: "Усе марнота і ловлення вітру", але водночас не забувати наповнювати кишеню ресурсом для моливості подальшого життя і розмірковування над сенсом буття. )
якщо усвідомив, чому не виїхав з неньки якщо не на загниваючий захід, то на встаючу з колін ПСА?
"Там добре, де нас немає". Куди б не поїхав, скрізь чужина, а сам - чужинець. Україна - рай на Землі, рідна домівка, з усіма її соціальними проблемами та економічними негараздами. На батьківщині я маю власність і навколо рідних людей, на чужині - ілюзію адаптації. Мене влаштовує і приваблює статус туриста, але є вкрай неприйнятним статус мігранта. Перефразовуючи: Я так її, я так люблю мою Україну убогу, що ... попрошу святого Бога, для неї щастя намолю. Кожен має вибір. Я своїм задоволений.
згадав, як на початку 2000-х, в епоху головного архітектора олігархічної дерибан-держави кучми, український чиновник-казнокрад, у вишиванці, вийшов з свого Лексуса, прийняв 200 г горілки на грудь і мовив "Яка ж ти гарна і добра, ненька Україна!"
Даже во время войны, которую дерибанщики проигрывают, они не могут и не хотят запустить производство собственных баллистических ракет. 11 лет им мало для этого. Полудурки.
Почему то никто то не интересуется ценами на билеты на петлюровский вагончик?)) самое время
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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