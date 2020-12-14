Додано: Нед 06 лип, 2025 17:44

Vadim_ написав: rjkz написав: Vadim_ написав: Остання війна йде з 1991 року ,інші ще раніше

кремль бесят независимие которие были в империи, былое вяличие Остання війна йде з 1991 року ,інші ще ранішекремль бесят независимие которие были в империи, былое вяличие



Так, Ви праві, але я мав на увазі безпосередньо військове вторгнення на теріторію України й окупацію.

Я пам`ятаю й Грузію й Молдову й Ічкерію й Азербайджан. Й фактично Білорусь теж окупована. Так, Ви праві, але я мав на увазі безпосередньо військове вторгнення на теріторію України й окупацію.Я пам`ятаю й Грузію й Молдову й Ічкерію й Азербайджан. Й фактично Білорусь теж окупована.

До 2014 було тихе захоплення України, купівля виробництв і закриття/банкрутство так як у рф есть аналогичное но хуже

НПЗ Лисичанск а это не только топливо...

Сода

полиуретан

даже купили Юнипласт это сейчас Ретал- бутылки для минводы и пепси До 2014 було тихе захоплення України, купівля виробництв і закриття/банкрутство так як у рф есть аналогичное но хужеНПЗ Лисичанск а это не только топливо...Содаполиуретандаже купили Юнипласт это сейчас Ретал- бутылки для минводы и пепси

Ну, если уж на то пошло, то оборонка и иные виды промышленности Украины уничтожались с 1991 года.В том числе под давлением наших "партнеров"Будапештский меморандум, помнится и США и Великобритания подписали.Меньше всего вопросов у меня именно к ЮК.И армия уничтожалась.На месте некоторых вч сейчас стоят в Киеве ЖК.На месте некоторых оборонных предприятий - ЖК и ТРЦ.Почти все "почтовые ящики" - офисные центры.Это не сегодня и не вчера началось.Тут-же на этой ветке мне вопили - нахрена они нужны? Они только штаны там протирают. Да если-бы они там штаны не протирали, не было-бы даже того что есть.А по случайно оставшимся раша куярит ракетами уже 4-й год.Так с какого ракеты пускать, если они там "только штаны протирают"?Может надо было подробно рассказывать что они там делают, кто что разрабатывает?А? Ну это-же не секрет от собственного-то народа. Все должно быть в свободном доступе? Или может не должно? Как по мне, оптимально, чтобы вообще никто не знал о том что оно существует.Но нет. У нас-же надо "пишатися". Ну и прилетает теперь точно туда, чем "пишалися". Ну и дебилизм, что эти предприятия еще с 2014, когда уж ну совсем все стало понятно даже тем кто не верил, надо было релоцировать далеко-далеко и прятать глубоко-глубоко.А Крым, это я своими глазами видел - ездил несколько лет на ЮБК и даже несколько участков смотрел под покупку - просто планомерно заселялся москалями. Причем "москалями" - это в данном случае точное определение. Из мацквы дофига.Соседом по одному участку был главный редактор "Совершщенно секретно".Там из мацквы, там из питера, нефтяников дофига. Никто не запрещал им покупать недвигу, прописываться и жить там. вот такая экспансия. Потом разговоры - "да нафиг тот Крым нужен - там одни русские" Да, русские. А проукраинские вынуждены были уехать. Но тихий захват начался давным давно.