RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12390123911239212393>
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 17:24

  Ой+ написав:
  Bobua написав:Нерухомість бомблять.

  detroytred написав:
  Bobua написав:От летить потім, років за 10-100 зграя злих шахедів -- а вдарити і нема по чому. Поля, ліси, сади..., дешеві хатки, складики, трансформаторики, сонячбатарейки...
От дрон тисяч 100$, а всі цілі по 50тис макс і ще й розтягнуті на сотні м2... 😁😂

А в цей час:
чотири будинки на 16-поверхів у центрі Франківська таки будуватимуть https://if.informator.ua/2025/07/04/2-p ... duvatymut/

https://daytona.com.ua/ru/objects/zhk-maverick/
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3860
З нами з: 23.05.14
Подякував: 620 раз.
Подякували: 506 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 17:24

І до речі, це вже напевно більше філософське питання для дискусії... Але на мою думку у капіталістичних країнах зберігати потрібно не самі статки (бо вони можуть знецінюватися як правильно вказав Бобуа), а зберігати потрібно умовне порядкове місце в суспільстві. По показнику wealth (добробуту, не знаю як точно перевести). Може це і цинічно звучить. Але якщо через 20-30 років ви будете на такому ж місці у суспільстві або вище ніж зараз, то значить ви зберегли/примножили свої статки.

Бо абсолютні показники нічого не значать. Навіть зараз, наприклад, я як представник середнього класу, поїхав би в США зі своїми статками, то був би бідняком там. В той же час у Африці чи десь на Філіппінах я був би вище середнього класу.
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 768
З нами з: 01.06.19
Подякував: 97 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 17:44

  Vadim_ написав:
  rjkz написав:
  Vadim_ написав:Остання війна йде з 1991 року ,інші ще раніше
кремль бесят независимие которие были в империи, былое вяличие


Так, Ви праві, але я мав на увазі безпосередньо військове вторгнення на теріторію України й окупацію.
Я пам`ятаю й Грузію й Молдову й Ічкерію й Азербайджан. Й фактично Білорусь теж окупована.

До 2014 було тихе захоплення України, купівля виробництв і закриття/банкрутство так як у рф есть аналогичное но хуже
НПЗ Лисичанск а это не только топливо...
Сода
полиуретан
даже купили Юнипласт это сейчас Ретал- бутылки для минводы и пепси


Ну, если уж на то пошло, то оборонка и иные виды промышленности Украины уничтожались с 1991 года.
В том числе под давлением наших "партнеров" :mrgreen: .
Будапештский меморандум, помнится и США и Великобритания подписали.
Меньше всего вопросов у меня именно к ЮК.
И армия уничтожалась.
На месте некоторых вч сейчас стоят в Киеве ЖК.
На месте некоторых оборонных предприятий - ЖК и ТРЦ.
Почти все "почтовые ящики" - офисные центры.
Это не сегодня и не вчера началось.
Тут-же на этой ветке мне вопили - нахрена они нужны? Они только штаны там протирают. Да если-бы они там штаны не протирали, не было-бы даже того что есть.
А по случайно оставшимся раша куярит ракетами уже 4-й год.
Так с какого ракеты пускать, если они там "только штаны протирают"?
Может надо было подробно рассказывать что они там делают, кто что разрабатывает?
А? Ну это-же не секрет от собственного-то народа. Все должно быть в свободном доступе? Или может не должно? Как по мне, оптимально, чтобы вообще никто не знал о том что оно существует.
Но нет. У нас-же надо "пишатися". Ну и прилетает теперь точно туда, чем "пишалися". Ну и дебилизм, что эти предприятия еще с 2014, когда уж ну совсем все стало понятно даже тем кто не верил, надо было релоцировать далеко-далеко и прятать глубоко-глубоко.
А Крым, это я своими глазами видел - ездил несколько лет на ЮБК и даже несколько участков смотрел под покупку - просто планомерно заселялся москалями. Причем "москалями" - это в данном случае точное определение. Из мацквы дофига.
Соседом по одному участку был главный редактор "Совершщенно секретно".
Там из мацквы, там из питера, нефтяников дофига. Никто не запрещал им покупать недвигу, прописываться и жить там. вот такая экспансия. Потом разговоры - "да нафиг тот Крым нужен - там одни русские" Да, русские. А проукраинские вынуждены были уехать. Но тихий захват начался давным давно.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17606
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8642 раз.
Подякували: 5444 раз.
 
Профіль
 
9
5
7
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 18:27

  The_Rebel написав:І до речі, це вже напевно більше філософське питання для дискусії... Але на мою думку у капіталістичних країнах зберігати потрібно не самі статки (бо вони можуть знецінюватися як правильно вказав Бобуа), а зберігати потрібно умовне порядкове місце в суспільстві. По показнику wealth (добробуту, не знаю як точно перевести). Може це і цинічно звучить. Але якщо через 20-30 років ви будете на такому ж місці у суспільстві або вище ніж зараз, то значить ви зберегли/примножили свої статки.

Бо абсолютні показники нічого не значать. Навіть зараз, наприклад, я як представник середнього класу, поїхав би в США зі своїми статками, то був би бідняком там. В той же час у Африці чи десь на Філіппінах я був би вище середнього класу.

На вашу думку, які критерії належності до середнього класу мешканця столиці в умовах сучасної України, якщо не брати до уваги руйнівний чинник війни? Пам"ятаю, у 2000-нульових середнім класом у журнальних публікаціях визначали осіб, які мають у Києві мінімум 2-кім. квартиру на трьох, автівку із салону, можливість двічі на рік відпочивати за кордоном і щомісячний дохід 1.5-2.0 тисячі доларів.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 971
З нами з: 01.05.17
Подякував: 176 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 18:43

rjkz Аналогічне (як і до колеги Rebel) питання до вас щодо приблизних показників належності до середнього класу жителів будь-якого штату на атлантичному узбережжі (на ваш вибір). І чи вважаєте ви себе на восьмий рік перебування у США "середняком", враховуючи, що до переїзду за кордон у Києві ви таки належали мінімум до середнього класу?
ihorkyiv
 
Повідомлень: 971
З нами з: 01.05.17
Подякував: 176 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 19:36

  M-Audio написав:
  Vadim_ написав:розумів до написання , але така тема,винні ті хто сидять у раді і за війну і за квіточки з тендерами .... на крові :cry:
сплативши за квіточьку я дав роботу багатьом людям...

У війні винні ті, що сидять у Раді? Це що, гілка для виправдовування москалів?
І про бізнес на крові -- десь я таке вже чув.

Есессно.
Или это я их запустил в Украину? Я им давал строить трц и юзать порт в Крыму? Я другие налогоплательщики давали возможность проростать росии внутри?
Налогоплательщики пилили самолёты на металл? Просрали оборону под чистую, пока даже голимая Африка покупает абрамсы?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5293
З нами з: 17.12.22
Подякував: 189 раз.
Подякували: 390 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 19:43

  gonchik74 написав:Авжеж. Якраз куплена в 90-х нерухомість і золото вдвічі знецінились. Питрасян)))


Залежить від того в який саме період 90-х й яка саме нерухомість.
Десь в 93-94рр, в Києві в пупових локаціях великих розмірів квартири продавалися за досить шалені як для тих часів кошти.
До 200К доходило. Хоча звичайні хрущі люди продавали за бесцінь. Пропозицій було багато, тоді трималася хвиля "єврейської" еміграції. А на руках пересічних грошей не було зовсім. ЗП в 100 долларів вважалась непоганою.
Принаймі, я знаю кілька випадків продажу таких квартир.
Тоді й комуналки розсілювали за для ремонту під носіїв малинових піджаків.
Якщо-ж враховувати інфляцію доллара, то скоріш за все нерухомість й знецінилась.
Що до золота - ні в якому разі.
Це еталон вартості на даний час.
Навіть в США нерухомість з приблизно 80-х років дещо знецінюється якщо рахувати в золоті.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17606
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8642 раз.
Подякували: 5444 раз.
 
Профіль
 
9
5
7
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 20:07

  rjkz написав:
  gonchik74 написав:Авжеж. Якраз куплена в 90-х нерухомість і золото вдвічі знецінились. Питрасян)))


Залежить від того в який саме період 90-х й яка саме нерухомість.
Десь в 93-94рр, в Києві в пупових локаціях великих розмірів квартири продавалися за досить шалені як для тих часів кошти.
До 200К доходило. Хоча звичайні хрущі люди продавали за бесцінь. Пропозицій було багато, тоді трималася хвиля "єврейської" еміграції. А на руках пересічних грошей не було зовсім. ЗП в 100 долларів вважалась непоганою.
Принаймі, я знаю кілька випадків продажу таких квартир.
Тоді й комуналки розсілювали за для ремонту під носіїв малинових піджаків.
Якщо-ж враховувати інфляцію доллара, то скоріш за все нерухомість й знецінилась.
Що до золота - ні в якому разі.
Це еталон вартості на даний час.
Навіть в США нерухомість з приблизно 80-х років дещо знецінюється якщо рахувати в золоті.

Не знаю про 200, то були захмарні гроші. Але в 92-му, коли приїхав до Києва вчитись, і трохи роздивився по сторонах, просив батьків купити мені квартиру. Однуха коштувала 4$ і для них це не була велика сума. Не купили принципово, щоб не спився і не скурвився (хоча на мою думку в гуртожитку що перше, що друге було більш реальною перспективою). Як гадаєте, скільки та однуха зараз когтувала б і скільки разів відбилась вже орендою?
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1018
З нами з: 28.01.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 21:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сьогодні інтелігентний дідусь виспиться чи знову у школу тащити розкладушку?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10352
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 916 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 21:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Investor_K написав:Сьогодні інтелігентний дідусь виспиться чи знову у школу тащити розкладушку?
А ви за кого переживаєте?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36415
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1494 раз.
Подякували: 8229 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
  #<1 ... 12390123911239212393>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2530, 2531, 2532
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25317 17097267
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 лип, 2025 15:36
Damien
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6339919
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 70044
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6569)
06.07.2025 20:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.