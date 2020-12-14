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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12390123911239212393
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 21:30

  ihorkyiv написав:На вашу думку, які критерії належності до середнього класу мешканця столиці в умовах сучасної України, якщо не брати до уваги руйнівний чинник війни? Пам"ятаю, у 2000-нульових середнім класом у журнальних публікаціях визначали осіб, які мають у Києві мінімум 2-кім. квартиру на трьох, автівку із салону, можливість двічі на рік відпочивати за кордоном і щомісячний дохід 1.5-2.0 тисячі доларів.

Щодо середнього класу вже були недавно дискусії на емігрантській гілці. Є досить широкий діапазон навіть всередині середнього класу. Ваш приклад - це вже верхня частина середнього класу, я б сказав, для України. На мою думку типовий представник середнього класу в Україні має своє житло (з розрахунку мінімум кімната на людей кожного покоління), своє авто (віком до 7-10 років) та дохід, що покриває місячні витрати (їжа/одяг/комуналка/базові розваги) з можливістю відкласти до 20% щомісячно. Для більшості України це буде все ж менше за 1000дол (такі реалії). Бо я рахую все в його місті проживання. Зрозуміло, що киянин у абсолютному виразі буде багатшим (завдяки більшій вартості квартири та більшій зп) за умовного полтавчанина. Але у відносному значенні та якості життя вони десь будуть на одному рівні.
The_Rebel
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