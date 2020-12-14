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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 лип, 2025 06:27
Faceless написав:
Damien написав: Но вот чего нельзя купить - это свободного перемещения по Киеву - вертолеты для частных полетов по Киеву не разрешили, а без вертолета перемещение что на общественном транспорте, что на личном - превратилось в ад.
Це дуже сильне перебільшення, навіть якщо змушені їздити в пікові години в заторах. До чого це скиглення? Київ єдине велике місто з заторами?
Ну то есть, если все воруют, то можно же и мне украсть, все же нормально?Если в других городах есть заторы, то можно и здесь их организовать?
Это не "скиглення", это здравый смысл. Нельзя просто так снести завод(например, завод Галактон
) и на его месте настроить коробок для жилья с дикой плотностью. Нужно рассчитать нагрузку на дороги, транспорт, школы, больницы.
Если на дорогах уже заторы в этом районе и нет пути для решения проблемы, то строить нельзя! Если ближайшие школы и больницы и так заполнены, то строить нельзя! Но нет , кто-то получил чемодан денег и уже на месте завода стоит ЖК Галактика. Столица же не просто так построила Галактику, она получила разрешение от киевских властей(путем изменения целевого назначения земли бывшего завода). Все, стоит уже. Ничего не сделаешь. Снести нельзя, нагрузку на инфраструктуру уменьшить тоже нельзя.
Я понимаю, Галактика - не самая скотская застройка, есть примеры в разы хуже, просто, насколько я помню, Галактика это Ваша любовь, которую лично я совершенно не разделяю.
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Додано: Нед 20 лип, 2025 08:03
Damien написав: Faceless написав:
Damien написав: Но вот чего нельзя купить - это свободного перемещения по Киеву - вертолеты для частных полетов по Киеву не разрешили, а без вертолета перемещение что на общественном транспорте, что на личном - превратилось в ад.
Це дуже сильне перебільшення, навіть якщо змушені їздити в пікові години в заторах. До чого це скиглення? Київ єдине велике місто з заторами?
Ну то есть, если все воруют, то можно же и мне украсть, все же нормально?Если в других городах есть заторы, то можно и здесь их организовать?
Это не "скиглення", это здравый смысл. Нельзя просто так снести завод(например, завод Галактон
) и на его месте настроить коробок для жилья с дикой плотностью. Нужно рассчитать нагрузку на дороги, транспорт, школы, больницы.
Если на дорогах уже заторы в этом районе и нет пути для решения проблемы, то строить нельзя! Если ближайшие школы и больницы и так заполнены, то строить нельзя! Но нет , кто-то получил чемодан денег и уже на месте завода стоит ЖК Галактика. Столица же не просто так построила Галактику, она получила разрешение от киевских властей(путем изменения целевого назначения земли бывшего завода). Все, стоит уже. Ничего не сделаешь. Снести нельзя, нагрузку на инфраструктуру уменьшить тоже нельзя.
Я понимаю, Галактика - не самая скотская застройка, есть примеры в разы хуже, просто, насколько я помню, Галактика это Ваша любовь, которую лично я совершенно не разделяю.
Ні, Галактика не моя любов, і в мене там нічого немає, я часто наводив звідти обʼєкти чисто як зручний приклад.
Проблеми міського планування є. Але вони і не вирішуються простим "будувати ніззя тому що нізя будувать, хай покинута промка стоїть сіріє і псує горизонт".
І вже точно не можу погодитись з вашими епітетами про "пекельне пересування" по Києву.
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Додано: Нед 20 лип, 2025 08:32
барабашов написав:Hotab
Самое правильное обозначение тела, здрыснувшего в феврале 22го в Румынию дал ЮА - пидрило
Чем ОНО и было в училище куда его спровадила мамка доходягой
Вот такая и была у нас вся армия тех, кто воровал керосин и цветмет с советских ещё еропланов
Еропланы вагонными нормами попродвали тогда другие пидрилы
Я чомусь був впевнений, що турецький кольоровий півник на світанку буде кукарікати про підарів, а питання проігнорить))
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