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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 лип, 2025 09:54
Под галактику построили новус , которго давно ждал район, отремонтировали ближлежайшие улицы, одновременно расширили/реконструировали школу на Окипной, усилили сквер Быкова, даже гаражные боксы на вертова облагоррдили. Архитектура чересчур квадратична, если бы придерживались переменной этажность как в первых домах, то цены бы комплексу не было.
Решение о переносе Галактона было принято еще при прежних, 'дореволюционных" властяк.
На очереди УкрПак или как его там, он уже 4 года не работает, застраивать территорию пока никто не рвется
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 20 лип, 2025 10:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 лип, 2025 09:59
К моему удивлению, перемещение по Киеву это вообще, как оказалось, одно из самых удобных в Европе. В Варшаве 5 километров я ехал час, полтора.
Поверьте, Киев очень удобен для перемещения и это не смотря на отсутствие новой кольцевой дороги (обходной)
А всё потому, что Европа - растянута в плане из-за всеми любимой малоэтажности.
Медицина? Государственная медицина может только калечить.
Только частная.
Образование? Особенно дошкольное- оно отсутствует в принципе. Только частные детсады. В них водят детей даже гос чиновники.
Школа лучше частная.
Высшее образование только европейское.
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Бетон
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Додано: Нед 20 лип, 2025 11:26
Вчера ехал по коновальца - от Стэнфорда вверх - раньше там просто была перерытая дорога в новокиевском стиле "лунный кратер", а вчера они даже превзошли себя - тупо разрыли сколько хотели, а рейсовому автобусу оставили половину полосы и тротуар. И так - в обе стороны.
А самое главное - ведь этот несчастный Печерск продолжают застраивать свечками где только можно. Мне кажется, что в какой-то момент эти дома просто провалятся под собственным весом.
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striped
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Додано: Нед 20 лип, 2025 11:32
Бетон написав:
К моему удивлению, перемещение по Киеву это вообще, как оказалось, одно из самых удобных в Европе. В Варшаве 5 километров я ехал час, полтора.
Поверьте, Киев очень удобен для перемещения и это не смотря на отсутствие новой кольцевой дороги (обходной)
А всё потому, что Европа - растянута в плане из-за всеми любимой малоэтажности.
Медицина? Государственная медицина может только калечить.
Только частная.
Образование? Особенно дошкольное- оно отсутствует в принципе. Только частные детсады. В них водят детей даже гос чиновники.
Школа лучше частная.
Высшее образование только европейское.
Не знаю як там в Києві, але в Німеччині я по автобанах по всій країні вільно пересуваюсь. Затори ну дужі рідке явище.
В великих містах Німеччини таких як Кьолн та Берлін я практикував так. Доїзжав до кінцевої метро або приміського потяга, залищав машину, і на громадському транспорті.
Працює на відмінно.
В Варшаві не знаю, не бував.
Але якщо Німеччину порівнювати з Україною в платі транспорту, різниця на порядок в плані зручності і часу добирання.
Так що згоден в плані траспорту хто каже що Київ це клоака. В порівнянні звісно з цивілізацією.
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Хомякоид
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Додано: Нед 20 лип, 2025 11:38
Ладно уже
ездил я по Нидерландам
пробки прямо между городами
Для начала давайте Киев зонируем чтобы понаехи с Броваров\Ирпеней\Белых церквей оставляли машины на Лесной\Житомирской\Теремках - думаю Киеву сразу полегчает
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fox767676
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Додано: Нед 20 лип, 2025 12:00
Хомякоид написав: Бетон написав:
К моему удивлению, перемещение по Киеву это вообще, как оказалось, одно из самых удобных в Европе. В Варшаве 5 километров я ехал час, полтора.
Поверьте, Киев очень удобен для перемещения и это не смотря на отсутствие новой кольцевой дороги (обходной)
А всё потому, что Европа - растянута в плане из-за всеми любимой малоэтажности.
Медицина? Государственная медицина может только калечить.
Только частная.
Образование? Особенно дошкольное- оно отсутствует в принципе. Только частные детсады. В них водят детей даже гос чиновники.
Школа лучше частная.
Высшее образование только европейское.
Не знаю як там в Києві, але в Німеччині я по автобанах по всій країні вільно пересуваюсь. Затори ну дужі рідке явище.
В великих містах Німеччини таких як Кьолн та Берлін я практикував так. Доїзжав до кінцевої метро або приміського потяга, залищав машину, і на громадському транспорті.
Працює на відмінно.
В Варшаві не знаю, не бував.
Але якщо Німеччину порівнювати з Україною в платі транспорту, різниця на порядок в плані зручності і часу добирання.
Так що згоден в плані траспорту хто каже що Київ це клоака. В порівнянні звісно з цивілізацією.
Вы сейчас пишете об общественном транспорте.
Везде, где бывал я, в Милане, Париже, Будапеште и так далее, общественный транспорт - удовольствие. Никаких африканских маршруток, как в Киеве. Всё ходит буквально по секундам.
Это да.
Но автомобильное перемещение в Киеве, объективно сносное.
А с появлением частей окружных, как в северной части, будет вообще норм.
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Бетон
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Додано: Нед 20 лип, 2025 12:04
stm написав: Бетон написав:
Вы грейт никогда не были?
Будемо вважати що не була. Мене дещо збентежило на ваших фото, але чіплятися не бажаю. Гарний майданчик
Мудрость в женщине - сексуальная черта.
Вот сейчас вы её проявили. Уважаю
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Бетон
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Додано: Нед 20 лип, 2025 12:59
Бетон написав:
К моему удивлению, перемещение по Киеву это вообще, как оказалось, одно из самых удобных в Европе. В Варшаве 5 километров я ехал час, полтора.
Поверьте, Киев очень удобен для перемещения и это не смотря на отсутствие новой кольцевой дороги (обходной)
А всё потому, что Европа - растянута в плане из-за всеми любимой малоэтажности.
Розкажи свою брехню жителям Лівого берега і всяких Борщагівок які кожен день стоять годинами в пробках.
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unicdima
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Додано: Нед 20 лип, 2025 13:06
Damien написав:
Можно купить жилье в самом лучшем доме, детей отправить учиться не в переполненную школу за взятку, а в частный лицей.
Больницы и поликлиники не посещать, а нанять свой штат врачей, которые будут круглосуточно дежурить возле дома(или вообще купить им соседнюю квартиру, пусть там живут
).
Но вот чего нельзя купить - это свободного перемещения по Киеву - вертолеты для частных полетов по Киеву не разрешили, а без вертолета перемещение что на общественном транспорте, что на личном - превратилось в ад. И все это благодаря хаотичной застройке в существующих границах Киева и как следствие в разы перегружена существующая инфраструктура. Причем это уже никак не исправить. Это преступления киевских властей, за которые нужно карать самым серьезным образом.
В Києві площа доріг в рази менша ніж в Європі, а кличковська банда нічого не робить для їх розширення, а навпаки зменшує площу.
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Додано: Нед 20 лип, 2025 13:20
unicdima написав:Розкажи свою брехню жителям Лівого берега і всяких Борщагівок які кожен день стоять годинами в пробках.
ось про це я і казав)
вони і мають стояти в заторах, які самі ж і створюють, якщо не будуть користуватися громадським транспортом, або не оберуть правильну локацію, чи знайдуть роботу поруч з помешканням
інакше не буває і так повсюди, а не тільки в Києі
ось чому я коли чую від когось про некомфортне життя в Києві, або пекельні затори - одразу розумію що маю справу з мешканцем лівого берега, або єбенів правого)
спробуй пожити в центрі поруч з метро - прозрієш від різниці в якості життя)
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