Damien написав:

Можно купить жилье в самом лучшем доме, детей отправить учиться не в переполненную школу за взятку, а в частный лицей.Больницы и поликлиники не посещать, а нанять свой штат врачей, которые будут круглосуточно дежурить возле дома(или вообще купить им соседнюю квартиру, пусть там живут).Но вот чего нельзя купить - это свободного перемещения по Киеву - вертолеты для частных полетов по Киеву не разрешили, а без вертолета перемещение что на общественном транспорте, что на личном - превратилось в ад. И все это благодаря хаотичной застройке в существующих границах Киева и как следствие в разы перегружена существующая инфраструктура. Причем это уже никак не исправить. Это преступления киевских властей, за которые нужно карать самым серьезным образом.