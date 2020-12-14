RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12405124061240712408
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 16:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets, яка країна зупинила будівництво доріг як кличкобанда?
Придумай якусь брехню для виправдання зупинки будівництва метро.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3003
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 16:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Чи допомагає розширення доріг і будівництво нових розв’язок позбутися заторів?
Коротка відповідь — майже ніколи. Більшість якісних емпіричних досліджень показує, що додаткова пропускна спроможність зникає дуже швидко через індукований попит: люди й компанії починають їздити частіше, далі чи в «пікові» години саме тому, що стало зручніше. У результаті затори повертаються, а іноді стають ще гіршими.

Чому розв’язки рідко рятують

Переміщують, а не усувають «пляшкове горло». Вужчий сегмент мережі з’являється далі за течією—і потік знову стопориться.
Затори «розмазуються» у просторі та часі. Саме тому їх суб’єктивно може стати більше навіть при тій самій середній швидкості.
Економіка володіння авто. Дешевше стати автомобілістом, коли дорога ширша й парковка безплатна, тому парк машин зростає швидше.


Що реально працює проти заторів

Конгестійний/зональний збір (Лондон, Стокгольм) -5 % … -20 % трафіку в центрі; ощадження часу та CO₂.
PMC
Розвиток громадського транспорту й BRT Метазаналіз 2024 р. показав стійке зменшення VKT та частки поїздок автівкою.
trid.trb.org
Активна мобільність (веломережа, LTN) Скорочує короткі поїздки—найконфліктніші в заторах.
familycycling.co.uk
Динамічне ціноутворення паркування, робота з попитом (TDM) Перенесення частини поїздок поза пік, перехід на карпул/віддалену роботу

Висновок

Розширення доріг і спорудження нових розв’язок може дати короткочасне полегшення, але вже за місяці або пару років ефект нівелюється. Дорога «приваблює» додаткові поїздки так само, як новий міст притягує новий трафік. Надійніше зменшують затори інструменти, що працюють з самим попитом на поїздки — зокрема, платний в’їзд, якісний громадський транспорт, вело‑ та пішоінфраструктура й розумна тарифікація паркування. Саме тому міста, що прагнуть довгостроково знизити затори, переключають ресурси з бетону на керування попитом і альтернативні види мобільності.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11733
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2728 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 16:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

unicdima написав:kingkongovets, яка країна зупинила будівництво доріг як кличкобанда?
Придумай якусь брехню для виправдання зупинки будівництва метро.
кличкобанда зупинила будівництво доріг в країні?!

бл, лікуйся
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11733
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2728 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 16:42

  kingkongovets написав:Чи допомагає розширення доріг і будівництво нових розв’язок позбутися заторів?
Коротка відповідь — майже ніколи. Більшість якісних емпіричних досліджень показує, що додаткова пропускна спроможність зникає дуже швидко через індукований попит: люди й компанії починають їздити частіше, далі чи в «пікові» години саме тому, що стало зручніше. У результаті затори повертаються, а іноді стають ще гіршими.

В світі живуть дебіли які вкладають трильйони в дороги, їм треба вчитися у урбанастів і кличкобанди як економити гроші :D
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3003
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12405124061240712408
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2531, 2532, 2533
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25326 17109851
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 лип, 2025 16:26
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6480073
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 70672
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.