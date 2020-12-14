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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 лип, 2025 19:24
ну звичайно ж, після того як тебе стільки разів натикали пикою в брехню і нісенітниці, які ти несеш в своїх простирадлах, залишається тільки написати ше одне простирадло про те що злочинність в сабвеї «значно знизилась», а скоро буде ще краще ггг
на інше ж заперечити нема чого)
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 19:27
Vadim_ написав: kingkongovets написав:
Бетон написав:Rjkz.
Вы правы.
1. В США, на сколько мне рассказали, очень грамотно организован трафик даже при ДТП. Там не стоят 2 часа создавая пробку.
2. В США бетонные дороги. Для их строительства нужно перекрыть участок для времени набора прочности бетона.
У нас это асфальтное г..вно. Об этом, кстати, говорят и в кмда.
повна маячня
ти мабуть ніколи не стояв і не чекав по півдня на фрівеї поки попереду розтягнуть побиті машини
в штатах є і асфальтовані дороги і бетонні, але бетонні з їх стиками - повне гівно по комфорту, а проблема українських доріг в першу чергу в нашому кліматі, коли температура багато разів на рік перескакує в різних напрямках позначку 0 дорожне покриття не може не руйнуватись, тобі в інституті про це не казали?
до речі в штатах мости і дороги ремонтують постійно, а у нас люди чомусь свято впевнені, що їх можна відремонтувати раз і назавжди, там люди слухняно сприймають постійні констракшени і звужені заради цього дороги, а у нас при кожному ремонті одразу ж починаються обурені зойки и рефлексія про «відмивання грошей»
до речі я б дуже хотів подивитись, як наші громадяни, які пересуваються виключно на власних автівках, бо вважають київський транспорт надолугим, нерозвинутим і недостойним перевозити їз дорогоцінні дупи, їздять на ньюйоркському обриганому сабвеї разом з криміналітетом, бомжами і наркоманами та сплачують за користування приватним авто в місті стільки ж, скільки там, як вони там будуть обурюватись на відсутність парковок і т д - там тому і заторів таких як у нас нема, бо людей давно відучили пертися в місто на авто
Якщо не помиляюсь -це 30 діб
28 суток - набор марочной прочности обычного бетона с портландцементом.
Существуют полимерцементные составы, позволяющие набор 90% прочности за 2 часа даже при отрицательных температурах.
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 19:28
_hunter написав:ДАЖЕ ЕСЛИ вы "натянуть" на самозащиту это сможете - я же там специально уточнил -- "нанесение тяжких телесных в условиях самозащиты" -- это небольшие смягчающие. Срок снижается с 8ми до 2х лет.
При этом: если найдется свидетель - вот прямо как Бетон - который подтвердит "сильно несло парами алкоголя" -- будет 8ка светить...
давайте вже припинимо цей флуд і оффтоп
я кажу виключно з власного досвіду, якщо б мені за кожний нокаут при самозахисті давали по 2 роки я б мінімум півжиття провів за решіткою)
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 19:32
Vadim_ написав: rjkz написав: Бетон написав:
Rjkz.
Вы правы.
1. В США, на сколько мне рассказали, очень грамотно организован трафик даже при ДТП. Там не стоят 2 часа создавая пробку.
2. В США бетонные дороги. Для их строительства нужно перекрыть участок для времени набора прочности бетона.
У нас это асфальтное г..вно. Об этом, кстати, говорят и в кмда.
Я вас может удивлю, но тут не обычный бетон, а полимербетон.
Он набирает 80-90% прочности за несколько часов.
Асфальт тоже применяется. Но он не сходит вместе со снегом каждый год.
Кстати, о снеге.
НЙ - очень бедный город, тут нет таких о(у)даренных хозяйственников как киевский боксер, который каждый год закупает десятки новых единиц снегоуборочной техники. Хотя тут бывают порой такие метели, что по колено в снегу идешь. Но любой снегопад тут воспринимается как стихийное бедствие - машины посыпают солью накануне и убирают снег непрерывно во время и после снегопада. В школах отменяют занятия, а автобусы и грузовики ездят с цепями на колесах.
Как же так? Почему не закупается снегоуборочная техника???
Просто на мусорные грузовики цепляется навесное оборудование и "легким движением руки" мусорный грузовик становится снегоуборочным.
Куда тем американским нищебродам до киевского размаха?
Можете просвітити про складову суміші?
Полимерцемент (бывает разный), присадки для достижения требуемых свойств (5-15% от массы полимерцемента), промытый и фракционированный песок, фракционированный щебень. Имеет значение как качетсво исходного цемента так и способ смешивания с полимерами.
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 19:46
_hunter написав: kingkongovets написав: _hunter написав:
Та фиг с ним -- с НУ.
В том же посте и про Киев, вроде, что-то было?
Дескать "вважають київський транспорт надолугим" - незаслуженно, нужно понимать?
И вот именно этой "незаслуженности" я и удивился.
Но если показалось...
ви користувались ньюйоркським гт?
раджу спершу спробувати, а вже потім саркастопедитувати на адресу київського
Я достаточно долго пользовался киевским (и не киевским) что бы утверждать, что вот те люди, которые "вважають київський транспорт надолугим" -- имеют все основания так утверждать.
Да, при очень сильном желании можно найти несколько мест, где "общак" Столицы
еще более надолугий. Но особо не напрягаясь можно найти даже "обл-центры", где с "общаком" все сильно лучше.
Могу сказать как экс-пользователь киевского ОТ и ныне пользователь НЙского ОТ.
Это разные планеты.
Да, в НЙ много старых вагонов метро.
Но они чистые и кондиционированные. Сейчас начали ставить ограничители на платформах, чтобы увеличить безопасность пребывания. Но до сеульского метро нйскому далеко.
Нйские автобусы по сравнению с киевскими маршрутками - это даже не планеты разные, а галактики.
Может за те годы, что меня нет в Киеве, киевские маршрутки/автобусы, стали чистые, кондиционированные, ходить с небольшими интервалами и по расписанию, появились кнопки требования остановок возле каждого сидения, пол передней двери опускается вниз при посадке пассажиров и количество этих автобусов таково, что очень редко (может один или 2 раза) пассажиры стоят плотно один к другому?
Кстати, нередко бывает такое, что в автобусе 1-2 пассажира.
И еще один довод.
Да, в Киеве я почти не пользовался ОТ, это ужас.
В НЙ я даже не хочу покупать машину.
Иногда арендую, иногда езжу на такси.
На всякий, случай, чтобы избежать язвительных комментариев, не покупаю не от недостатка средств.
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 19:57
в киевском городском транспорте (именно нормальных троллейбусах, автобусах, трамваях, не маршрутках) во многих случаях есть кондиционеры, и внутри реально не тесно, людей очень мало сейчас. состояние от полной дупы, как 15 трамвай, до сносного.
и они без требований останавливаются на всех остановках. валидаторы уже 5 лет как стоят, можно платить смартфоном или картой. ну и пол низкий.
только этих самых маршрутов и подвижного состава реально мало. последние годы подвижного состава стало еще меньше. так что приходится по 15-20 минут ждать, и идти пешком до ближайшей магистрали
так что без такси обычному безлошадному будет трудно
ну и конечно ОТ в Киеве это логово немытых бабок, маргиналов, бомжей и тому подобного контингента. приятного мало
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smdtranz
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 20:09
smdtranz написав:
в киевском городском транспорте (именно нормальных троллейбусах, автобусах, трамваях, не маршрутках) во многих случаях есть кондиционеры, и внутри реально не тесно, людей очень мало сейчас. состояние от полной дупы, как 15 трамвай, до сносного.
и они без требований останавливаются на всех остановках. валидаторы уже 5 лет как стоят, можно платить смартфоном или картой. ну и пол низкий.
только этих самых маршрутов и подвижного состава реально мало. последние годы подвижного состава стало еще меньше. так что приходится по 15-20 минут ждать, и идти пешком до ближайшей магистрали
так что без такси обычному безлошадному будет трудно
ну и конечно ОТ в Киеве это логово немытых бабок, маргиналов, бомжей и тому подобного контингента. приятного мало
А на "Трою" с правого берега и назад - ездили в час пик по ремонтируемому и переименованому мосту, норм, НЕ тесно?!
А после после 21-00, когда по Easyway видишь нужный транспорт, НО он на твою остановку не доезжает, пропадая куда-то по пути?!
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 20:15
Миша-клиент написав:
А после после 21-00, когда по Easyway видишь нужный транспорт, НО он на твою остановку не доезжает, пропадая куда-то по пути?!
по-настоящему мудрые люди живут не только около метро, а и около троллейбусного депо
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 20:28
smdtranz написав: Миша-клиент написав:
А после после 21-00, когда по Easyway видишь нужный транспорт, НО он на твою остановку не доезжает, пропадая куда-то по пути?!
по-настоящему мудрые люди живут не только около метро, а и около троллейбусного депо
Тоже смотря где именно... Как по мне - надо перебираться от такого "счастья" что на правом берегу, что на левом, что в центральных и близких к центру районах, что "на выселках", за 50-100-ый км от гор.черты, где по-спокойнее по ночам и экология получше, а машинкой можно доехать и без ОТ куда нужно (имея "на крайняк" нужный аусвайс)...
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 20:40
Записи в квартирі Міндіча ( на Г5) ще раз нагадали про важливість звукоізоляції по технології кімната в кімнаті.
Заможні ж люди, а сотку тисяч у.е в звукоізоляцію квартири вкинути жлобляться.
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