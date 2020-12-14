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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 лип, 2025 16:29
Я уже писал здесь интересный случай. Соседка привела знакомых из тцк, рабочих упаковали прямо из квартиры)
Нет человека - нет ремонта, всё как завещал иосиф виссарионович
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Додано: Вів 29 лип, 2025 19:40
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Додано: Вів 29 лип, 2025 21:25
гыгы, децибельное право — кто громче орет тот и прав
недавно смотрел сюжет про бум строительства домов в горах Карпат, там ценник на строительство х2 от такого же, но в населенном пункте. стройматериалы часто заносят почти что руками или на ослах каких-то.
но я понимаю желающих переплатить за возможность пожить подальше от представителей титульной нации
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Додано: Вів 29 лип, 2025 23:23
Striker написав:rjkz
Luxury-гетто.
В бабушатниках менше прокурорів і суддів на кв. м, але в іншому трешака вистачає. Що психічно хвора сусідка в панельці, що неадекват прокурор, якому на всіх начхати і музло на всю - майже те саме. Хіба що в Luxury тарганів немає. Але це все крайнощі, звичайно. Був пару раз у знайомого в одній елітці Дніпра прямо біля райвідділку, то там всі живуть непрості і все за правилами ЖК, просто так перфоратор не включиш.
ой, я в Киеве тараканов видел последний раз году эдак 2002-2003.
Куда-то они все в один момент поделись.
ХЗ, может на них ЖСМ излучение так влияет. Как раз тогда мобилки пошли в массы.
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Додано: Вів 29 лип, 2025 23:33
rjkz написав: Striker написав:rjkz
Luxury-гетто.
В бабушатниках менше прокурорів і суддів на кв. м, але в іншому трешака вистачає. Що психічно хвора сусідка в панельці, що неадекват прокурор, якому на всіх начхати і музло на всю - майже те саме. Хіба що в Luxury тарганів немає. Але це все крайнощі, звичайно. Був пару раз у знайомого в одній елітці Дніпра прямо біля райвідділку, то там всі живуть непрості і все за правилами ЖК, просто так перфоратор не включиш.
ой, я в Киеве тараканов видел последний раз году эдак 2002-2003.
Куда-то они все в один момент поделись.
ХЗ, может на них ЖСМ излучение так влияет. Как раз тогда мобилки пошли в массы.
овер дохрена тараканов в Киеве и сейчас. по всяким рыгаловкам типа пузатой хаты толпами бегают, как-то раз зашел, так двое рыжих прямо на витрине по салату лазят, а продавцы даже внимания не обращают)
наверное, в каждом совковом доме есть несколько бомжатников со свиньями 80 левела, плюшкиных и тд.
в мою учебу в 2010-2015 они стадами по общагам бегали, и в рюкзаках разносились повсеместно
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Додано: Вів 29 лип, 2025 23:50
rjkz написав: Striker написав:rjkz
Luxury-гетто.
В бабушатниках менше прокурорів і суддів на кв. м, але в іншому трешака вистачає. Що психічно хвора сусідка в панельці, що неадекват прокурор, якому на всіх начхати і музло на всю - майже те саме. Хіба що в Luxury тарганів немає. Але це все крайнощі, звичайно. Був пару раз у знайомого в одній елітці Дніпра прямо біля райвідділку, то там всі живуть непрості і все за правилами ЖК, просто так перфоратор не включиш.
ой, я в Киеве тараканов видел последний раз году эдак 2002-2003.
Куда-то они все в один момент поделись.
ХЗ, может на них ЖСМ излучение так влияет. Как раз тогда мобилки пошли в массы.
Нє. Бачив в 2015 ще
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Додано: Вів 29 лип, 2025 23:51
smdtranz написав: rjkz написав: Striker написав:rjkz
Luxury-гетто.
В бабушатниках менше прокурорів і суддів на кв. м, але в іншому трешака вистачає. Що психічно хвора сусідка в панельці, що неадекват прокурор, якому на всіх начхати і музло на всю - майже те саме. Хіба що в Luxury тарганів немає. Але це все крайнощі, звичайно. Був пару раз у знайомого в одній елітці Дніпра прямо біля райвідділку, то там всі живуть непрості і все за правилами ЖК, просто так перфоратор не включиш.
ой, я в Киеве тараканов видел последний раз году эдак 2002-2003.
Куда-то они все в один момент поделись.
ХЗ, может на них ЖСМ излучение так влияет. Как раз тогда мобилки пошли в массы.
овер дохрена тараканов в Киеве и сейчас. по всяким рыгаловкам типа пузатой хаты толпами бегают, как-то раз зашел, так двое рыжих прямо на витрине по салату лазят, а продавцы даже внимания не обращают)
наверное, в каждом совковом доме есть несколько бомжатников со свиньями 80 левела, плюшкиных и тд.
в мою учебу в 2010-2015 они стадами по общагам бегали, и в рюкзаках разносились повсеместно
Я пригадую в свої часи в гуртожитку було дофіга, але щоб в рюкзаках мандрували то навіть не уявляв
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Додано: Сер 30 лип, 2025 00:07
Чтобы тараканы не сильно ползали по мне и спящим сокамерникам общаги, мы ставили нары по центру комнаты. Мы их вводили в заблуждение, ведь им приходилось отказаться от захватнического плана используя стены
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_Klim
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