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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 лип, 2025 10:49
Frant написав: Hotab написав:
Хожу 4 по 25 эт.. Хух, наконец-то можно будет только раз 😅
Вообще да, беспокоила только вода, вернее ее отсутствие. Иногда была тонкой струйкой, но чаще нет.
Увы жители не проголосовали ни за генератор, ни за АК.батареи. ( Штош))
Колосальне навантаження на сустави і на серце.
Почитайте про велорикш Південної Азії, скільки живуть.
На дняв дивився вихід на Румунію через Карпати одного киянина, оскільки на вулицю не можливо вийти через ТЦК, місяць тренувався у власному під"їзді, з 20 кг рюкзаком ходив на останній поверх і вниз. Так накачав ноги, що всього за тиждень подолав маршрут в околицях Говерли. Правда ледве сів до потяга у Києві. Облава на вокзалі. (Купівлю білетів через Дію на західні потяги запровадили, не через спекулів, а щоб в ТЧ таких ухилянтів ловити) 😏
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Bolt
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Додано: Сер 30 лип, 2025 11:57
В неделю я прохожу 70..80 километров.
На тренировке с детским весом 200 кг в приседаниях, без бинтов и пояса, порвал несколько мышечных волокон.
Травмы получаются на маленьких весах, это правда
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Бетон
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Додано: Сер 30 лип, 2025 12:10
Бетон написав:
На тренировке с детским весом 200 кг в приседаниях, без бинтов и пояса, порвал несколько мышечных волокон.
Я також травмував руку. Бив дубинкою крадія у магазині і також порвав волокна. А за тиждень 70-80 км проходити - це респект. Бо я весь час стою і вмію стоячи спати.
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Investor_K
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Додано: Сер 30 лип, 2025 12:34
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Як змінились Ваші житлові пріоритети з початком повномасштабної війни? Чи стали Ви замислюватися про переїзд у передмістя чи, навпаки, ближче до центру?
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Ірина_
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Додано: Сер 30 лип, 2025 12:39
Investor_K написав: Бетон написав:
На тренировке с детским весом 200 кг в приседаниях, без бинтов и пояса, порвал несколько мышечных волокон.
Я також травмував руку. Бив дубинкою крадія у магазині і також порвав волокна. А за тиждень 70-80 км проходити - це респект. Бо я весь час стою і вмію стоячи спати.
Надо было взять арматурный прут 20й
Он хорошо гнётся вокруг костей подследственного
Сберегли бы руку
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барабашов
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_Klim
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