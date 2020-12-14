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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12431124321243312434
Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 22:48

  Хомякоид написав:
  Frant написав:Невже даражай відміняється????


Відміняєится. Продажі в повному блекауті.
Думаю зараз щоб щось продати потрібно робити дисконт відсотків 30 від найнижчого аналога який продається.

На трасах, за 200-300 км від Києва, багато написів "Продам кар'єр", "Продам ресторан " і тп.
Я думав, що укро-бызнэсмєни продають діючий бізнес, щоб інвештувати в київські 25-поверхових новобуди-недобуди.
Схоже, що причини інші.
Frant
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