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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12432124331243412435
Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 13:58

  Бетон написав:
  Хомякоид написав:
  Бетон написав:В бомбоубежище, куда я с удовольствием хожу, потому что собирается молодёжь с коньяком и травит шутки, женщины стали краситься и наряжаться. Неожиданно образовалось комьюнити - лучшая оффлайн версия сайта знакомств.


Есть какя то инфо от ріл насчет продаж ?
Походу все в каматозе.

Видел реального покупателя на форуме в пейсбуке.
Хочет за 50 тіс. трешку в КТ купить.

В каматозе. Телефон можно не включать вообще.
С сентября будет сезон.

Сезон прильоту 1000 "Шахедів" по одному місту? І саме тоді почнеться довгоочікуваний даражай!
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 14:00

  Хомякоид написав:
  Frant написав:Невже даражай відміняється????


Відміняєится. Продажі в повному блекауті.
Думаю зараз щоб щось продати потрібно робити дисконт відсотків 30 від найнижчого аналога який продається.

На трасах, за 200-300 км від Києва, багато написів "Продам кар'єр", "Продам ресторан " і тп.
Я думав, що укро-бызнэсмєни продають діючий бізнес, щоб інвештувати в київські 25-поверхових новобуди-недобуди.
Схоже, що причини інші.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 14:31

  Бетон написав:
  kingkongovets написав:на Маккейна поруч з ФК2 побудували павільон відділу продажів нового жк зе Лайт на місці колишнього завода Патона, кажуть скоро відкриття

8 будинків, 799 квартир, 1000+ паркомісць, дітсадок, 25+ тисяч метрів комерціі, преміальний фітнес центр, «пішохідний пасаж»

Ну явно ж к обрушению рынка построили павильон🤣
Инвесторы, которые это начинают, рынок же не изучили, спрос не мониторили.
Щас профессор раскидает по понятиям, куда бежать, за сколько продавать



так главное деньги собрать, про квартиры пока ничего не сказано :mrgreen:
smdtranz
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