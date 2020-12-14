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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 сер, 2025 14:31
Бетон написав: kingkongovets написав:
на Маккейна поруч з ФК2 побудували павільон відділу продажів нового жк зе Лайт на місці колишнього завода Патона, кажуть скоро відкриття
8 будинків, 799 квартир, 1000+ паркомісць, дітсадок, 25+ тисяч метрів комерціі, преміальний фітнес центр, «пішохідний пасаж»
Ну явно ж к обрушению рынка построили павильон🤣
Инвесторы, которые это начинают, рынок же не изучили, спрос не мониторили.
Щас профессор раскидает по понятиям, куда бежать, за сколько продавать
так главное деньги собрать, про квартиры пока ничего не сказано
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smdtranz
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Додано: Суб 02 сер, 2025 16:04
smdtranz написав: Бетон написав: kingkongovets написав:
на Маккейна поруч з ФК2 побудували павільон відділу продажів нового жк зе Лайт на місці колишнього завода Патона, кажуть скоро відкриття
8 будинків, 799 квартир, 1000+ паркомісць, дітсадок, 25+ тисяч метрів комерціі, преміальний фітнес центр, «пішохідний пасаж»
Ну явно ж к обрушению рынка построили павильон🤣
Инвесторы, которые это начинают, рынок же не изучили, спрос не мониторили.
Щас профессор раскидает по понятиям, куда бежать, за сколько продавать
так главное деньги собрать, про квартиры пока ничего не сказано
А хто заплатить?
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Investor_K
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Додано: Суб 02 сер, 2025 19:50
Олежан написав:
и цена от 3000 с поставкой в 29 году
З обіцянкою поставки в 29
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Додано: Нед 03 сер, 2025 07:06
Олежан написав: kingkongovets написав:
на Маккейна поруч з ФК2 побудували павільон відділу продажів нового жк зе Лайт на місці колишнього завода Патона, кажуть скоро відкриття
8 будинків, 799 квартир, 1000+ паркомісць, дітсадок, 25+ тисяч метрів комерціі, преміальний фітнес центр, «пішохідний пасаж»
и цена от 3000 с поставкой в 29 году
Народ, ну все должно в мире быть как-то соизмеримо.
Я писал в ковидные времена, что в Авалон Бруклин бей1 , который построен году эдак 2018. То есть относится к менее чем 10% нового жилого фонда НЙ и то есть ппц какой дехфицит.
96 метровая квартира продавалась на 23м этаже, с видом с балкона (что тоже редкость в НЙ) на Атлантический океан за 755 куе. И это УЖЕ построено и УЖЕ с ремонтом. Многоуровневый паркинг, модные МОПы, бассейн, тренажерный зал и тп.
Да, таких цен там давно нет. Но были. И не так давно. И что-то где-то похожее можно найти.
И самое главное - здесь и сейчас и под охраной самой сильной армии планеты.
С совершенно другим рынком труда и всей остальной инфраструктурой.
И на тот момент в Киеве, в Линдене было за м2 дороже!.
Я смотрел за 320 куе 88м2 квартиру в офигенном месте хоть и довоенный дом (это тут лучше чем послевоенные и порой даже лучше чем новостройки). С ремонтом, который был сделан а-ля 00-е в Украине. Самое главное - относительно остальных таких домов - нормальная планировка. По сути, в нашем понимании нормальная 2-к квартира с 2-мя довольно большими комнатами и ит-ин китчен. Там даже была такая редкость как для старых домов - стиралка в квартире и она была законно установлена.
Рынок и тогда и сейчас довольно вялый и мы надеялись, что цена пойдет вниз (так происходило со всеми квартирами, которые мы мониторили. Откровенно говоря, расчитывали взять примерно за 300), но за месяц квартира продалась.
К чему я это говорю? Есть разница купить квартиру в хорошем месте в неплохом доме в НЙ здесь и сейчас и отнести чужому дяде 300к за обещание через 5 лет построить квартиру в Киеве? Я уж просто молчу про ракеты и шахеды и то, что пуйлу в какой-то момент может зачесаться палец и он ткнет в красную кнопку.
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Додано: Нед 03 сер, 2025 07:22
То ви вважаєте, що має бути дешевше? А в НЙ дорожче? Бо там аомія, а тут шахеди
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Investor_K
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Додано: Нед 03 сер, 2025 07:52
Investor_K написав:
То ви вважаєте, що має бути дешевше?
Я считаю, что должно быть соразмерно.
Я желаю киевлянам и украинцам иметь такие-же цены как в НЙ, но чтобы это было подкреплено чем-то еще, а не только загоном.
Только это из серии "Так выпьем-же, чтобы наши желания были в шоке от наших возможностей".
Реальность совсем-совсем другая.
Это реальность.
Я не писал к тому-же, что в США дают ипотеку, а в Украине фактически нет.
То есть, вот эти все цены - это еще и с кредитным плечем.
А что если при нынешних хотелках киевских застройщиков еще и включить доступную ипотеку? Это что Х3-4? Это-ж бред.
Вот сегодня попался видос, украинка недавно купила в пригороде Чикаго НОВЫЙ дом с не помню сколько спальнями и сколько санузлами (кажется 4 и 3), но с гаражем и в хорошем комьюнити. Базовая комплектация и ремонт 460 куе. Они всяких опций навешали на 650 получилось. Но 460 за новый дом - реальность. Я не помню там метраж, но 2 этажа точно есть. То есть, это минимум 150 квадратов. То есть опять таки 3 куе за метр. ДОМ, не квартира. С землей. С гаражем.Возле Чикаго. Да в Киеве только за название ЖК ЧИкага готовы слюнявить, а там реальное.
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Додано: Нед 03 сер, 2025 07:57
rjkz написав: Investor_K написав:
То ви вважаєте, що має бути дешевше?
Я считаю, что должно быть соразмерно.
Я желаю киевлянам и украинцам иметь такие-же цены как в НЙ, но чтобы это было подкреплено чем-то еще, а не только загоном.
Только это из серии "Так выпьем-же, чтобы наши желания были в шоке от наших возможностей".
Реальность совсем-совсем другая.
Это реальность.
Я не писал к тому-же, что в США дают ипотеку, а в Украине фактически нет.
То есть, вот эти все цены - это еще и с кредитным плечем.
А что если при нынешних хотелках киевских застройщиков еще и включить доступную ипотеку? Это что Х3-4? Это-ж бред.
Вот сегодня попался видос, украинка недавно купила в пригороде Чикаго НОВЫЙ дом с не помню сколько спальнями и сколько санузлами (кажется 4 и 3), но с гаражем и в хорошем комьюнити. Базовая комплектация и ремонт 460 куе. Они всяких опций навешали на 650 получилось. Но 460 за новый дом - реальность. Я не помню там метраж, но 2 этажа точно есть. То есть, это минимум 150 квадратов. То есть опять таки 3 куе за метр. ДОМ, не квартира. С землей. С гаражем.Возле Чикаго. Да в Киеве только за название ЖК ЧИкага готовы слюнявить, а там реальное.
То які Ваші пропозиціі? Чи є дорожня карта для реалізаціі пропозицій?
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Investor_K
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Додано: Нед 03 сер, 2025 07:59
rjkz написав: Investor_K написав:
То ви вважаєте, що має бути дешевше?
Я считаю, что должно быть соразмерно.
Я желаю киевлянам и украинцам иметь такие-же цены как в НЙ, но чтобы это было подкреплено чем-то еще, а не только загоном.
Только это из серии "Так выпьем-же, чтобы наши желания были в шоке от наших возможностей".
Реальность совсем-совсем другая.
Это реальность.
Я не писал к тому-же, что в США дают ипотеку, а в Украине фактически нет.
То есть, вот эти все цены - это еще и с кредитным плечем.
А что если при нынешних хотелках киевских застройщиков еще и включить доступную ипотеку? Это что Х3-4? Это-ж бред.
Вот сегодня попался видос, украинка недавно купила в пригороде Чикаго НОВЫЙ дом с не помню сколько спальнями и сколько санузлами (кажется 4 и 3), но с гаражем и в хорошем комьюнити. Базовая комплектация и ремонт 460 куе. Они всяких опций навешали на 650 получилось. Но 460 за новый дом - реальность. Я не помню там метраж, но 2 этажа точно есть. То есть, это минимум 150 квадратов. То есть опять таки 3 куе за метр. ДОМ, не квартира. С землей. С гаражем.Возле Чикаго. Да в Киеве только за название ЖК ЧИкага готовы слюнявить, а там реальное.
В Києві багато курупційних грошей, які молодим корупціонерам не вистачає розуму інвестувати.
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Додано: Нед 03 сер, 2025 08:05
Кочевник
В Києві багато курупційних грошей, які молодим корупціонерам не вистачає розуму інвестувати
Так КРЖН чи не єдине місце де про суми з 5 нулями в твердій валюті не спитають де взяв.
А після продажу такого обʼєкту є папірець, з яким цю суму вже можна в світлу відвезти хоч в Чікаго. Справжнє. А не ЖК.
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Додано: Нед 03 сер, 2025 08:07
Investor_K написав:
То ви вважаєте, що має бути дешевше? А в НЙ дорожче?
Бо там аомія, а тут шахеди
А кто сказал что в НЙ ДОЛЖНО БЫТЬ ДОРОЖЕ?
Я говорил, что в НЙ есть определенный уровень цен.
Если в Киеве у чела на руках 300 куе, то он стоит и чухает репу
"отнести чужому дяде, чтобы он на улице имени покойного американского сенатора пообещал построить что-то через 4 года ( а там либо осел либо падишах) или купить прямо сейчас в реальном НЙ готовую квартиру, пусть это и будет не новый дом, но это будет неплохой район и это локация которая может дать намного больше всего - безопасности, заработка, инфраструктуры и тп?"
Говорить, что в НЙ будет стоять чувак и рассуждать, что должно быть дороже потому что в Киеве за 300 хотят впарить воздух под обещание построить через 4 года - это бред. НЙский рынок никто не будет сравнивать с киевским или каким-либо еще в других странах. Потому что нет миграционных потоков из США в Киев.
Вон смотрю одну блогершу, в 19 лет приехала из Киева в НЙ. Сейчас ей 37. Сегодня 38 как раз. Жизнь прижала, она случайно оказалась в Шарлотт, но гадает куда ей ехать - в Мексику, в НЙ или пытаться выкрутиться в Шарлотт.
Варианта возвращаться в Киев как-то не рассматривает.
Хотя сейчас и есть на Ютубе много украинцев возвращающихся в Украину или ЕС.
Но это все по Ю4Ю, там у них были проблемы и не все еще прояснилось.
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