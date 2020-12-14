Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Investor_K написав:То ви вважаєте, що має бути дешевше?
Я считаю, что должно быть соразмерно. Я желаю киевлянам и украинцам иметь такие-же цены как в НЙ, но чтобы это было подкреплено чем-то еще, а не только загоном. Только это из серии "Так выпьем-же, чтобы наши желания были в шоке от наших возможностей". Реальность совсем-совсем другая. Это реальность. Я не писал к тому-же, что в США дают ипотеку, а в Украине фактически нет. То есть, вот эти все цены - это еще и с кредитным плечем. А что если при нынешних хотелках киевских застройщиков еще и включить доступную ипотеку? Это что Х3-4? Это-ж бред. Вот сегодня попался видос, украинка недавно купила в пригороде Чикаго НОВЫЙ дом с не помню сколько спальнями и сколько санузлами (кажется 4 и 3), но с гаражем и в хорошем комьюнити. Базовая комплектация и ремонт 460 куе. Они всяких опций навешали на 650 получилось. Но 460 за новый дом - реальность. Я не помню там метраж, но 2 этажа точно есть. То есть, это минимум 150 квадратов. То есть опять таки 3 куе за метр. ДОМ, не квартира. С землей. С гаражем.Возле Чикаго. Да в Киеве только за название ЖК ЧИкага готовы слюнявить, а там реальное.
То які Ваші пропозиціі? Чи є дорожня карта для реалізаціі пропозицій?
Дорожная карта на что? Покупать обещание построить что-то через 4 года на улице имени покойного американского сенатора? Есть! Не покупать!!! У меня это просто не вяжется со здравым смыслом. Лучше пойти в казино и поставить на зиро. Это сарказм, конечно.
В Києві багато курупційних грошей, які молодим корупціонерам не вистачає розуму інвестувати
Так КРЖН чи не єдине місце де про суми з 5 нулями в твердій валюті не спитають де взяв. А після продажу такого обʼєкту є папірець, з яким цю суму вже можна в світлу відвезти хоч в Чікаго. Справжнє. А не ЖК.
На самом деле, есть абсолютно легальные и примитивные схемы отбеливания таких сумм (с пятью нулями - это очень скромно) через американский рил эстейт. То есть, сразу покупать в реальном Чикаго. И для этого не надо даже иметь иммиграционный статус. Проблема с выводом из Украины. Хотя мне советовали через сток маркет и через крипту, но меня они не устраивают. Но кто сказал, что те кто коррупционно "заработал" свои 5 нулей будет руководствоватся моей моралью?
Investor_K написав:То ви вважаєте, що має бути дешевше? А в НЙ дорожче? Бо там аомія, а тут шахеди
А кто сказал что в НЙ ДОЛЖНО БЫТЬ ДОРОЖЕ? Я говорил, что в НЙ есть определенный уровень цен. Если в Киеве у чела на руках 300 куе, то он стоит и чухает репу "отнести чужому дяде, чтобы он на улице имени покойного американского сенатора пообещал построить что-то через 4 года ( а там либо осел либо падишах) или купить прямо сейчас в реальном НЙ готовую квартиру, пусть это и будет не новый дом, но это будет неплохой район и это локация которая может дать намного больше всего - безопасности, заработка, инфраструктуры и тп?" Говорить, что в НЙ будет стоять чувак и рассуждать, что должно быть дороже потому что в Киеве за 300 хотят впарить воздух под обещание построить через 4 года - это бред. НЙский рынок никто не будет сравнивать с киевским или каким-либо еще в других странах. Потому что нет миграционных потоков из США в Киев. Вон смотрю одну блогершу, в 19 лет приехала из Киева в НЙ. Сейчас ей 37. Сегодня 38 как раз. Жизнь прижала, она случайно оказалась в Шарлотт, но гадает куда ей ехать - в Мексику, в НЙ или пытаться выкрутиться в Шарлотт. Варианта возвращаться в Киев как-то не рассматривает. Хотя сейчас и есть на Ютубе много украинцев возвращающихся в Украину или ЕС. Но это все по Ю4Ю, там у них были проблемы и не все еще прояснилось.
Что такое шарлот ? По ощущениям никто ничего сейчас не покупает и рінок стоит.
300 тіс. может сейчас только корупционер инвестировать. Человек заработавший 300 тіс. найдет более разумное применение.
Уже видадили допис місцевого флудиста-злидня, який смішив форумну публіку своїми просторікуваннями щодо хуторянства і жадібності осіб, котрі здатні вкинути у котлован 300 тисяч доларів на 4 роки з непевними перспективами. Мав би він такі статки, то пишався б і випинався власним хуторянством/жадібністю, поза сумнівом. Гегемон-пролетар, у якого, зазвичай, у кишенях - вмертвячині голодом таргани люто ненавидить загал тих, хто спромігся забезпечити собі заможне життя. Це доведено історією. Ну, то таке. Але форум - не сцена для блазнів, які 24/7 викладають тут одне і теж за змістом, змінюючи лише порядок слів і пунктуацію. Для інформації у контексті повідомень шановного rjkz: Київ опустився у хвіст рейтингу найдорожчих міст Європи за цінами на житло https://delo.ua/news/kiyiv-opustivsya-u ... lo-450380/
Хомякоид Так Макс ніби уже повернувся нещодавно і тримає фронт разом з нами у Києві. Щодо реакції на стан ринку нерухомості треба питати безпосередньо у нього. Я так розумію, квіточка - це місце постійного мешкання, а не інвестиція для продажу. Тому йому байдужа цінова синусоїда. Наразі - падіння, колись - зростання.
барабашов написав:Ну ты тоже в некотором роде беженец Как и Коля-ПГС Как и детки Пороха и Мосийчучкин наследник В роддоме Потсдама в военном городке ЗГВ РВСН мало кто родился да после 90года остался там жизнь доживать Винницкая прелесть тоже вниз, а Чабаны так к цене кирпича нм слом припали.
Не знаю кто беженец, а я немецкий бюргер.
Чебані не упали сильно. Максимкина прелесть падает 10% в год. Винница как и вся ЗУ только рист. Старье не учитіваем. Там только вниз. Юрина прелесть упала практически в два раза. Оказался самім ветвисто рогатім оленем. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... XUzQy.html Аналог за 51 тіс. на соломе.
барабашов написав:Ну ты тоже в некотором роде беженец Как и Коля-ПГС Как и детки Пороха и Мосийчучкин наследник В роддоме Потсдама в военном городке ЗГВ РВСН мало кто родился да после 90года остался там жизнь доживать Винницкая прелесть тоже вниз, а Чабаны так к цене кирпича нм слом припали.
Не знаю кто беженец, а я немецкий бюргер.
Чебані не упали сильно. Максимкина прелесть падает 10% в год. Винница как и вся ЗУ только рист. Старье не учитіваем. Там только вниз. Юрина прелесть упала практически в два раза. Оказался самім ветвисто рогатім оленем. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... XUzQy.html Аналог за 51 тіс. на соломе.
так у него чешка вроде была и не под капремонт естественно Метров 65 минимум и "заходи и живи" Не с сервантом времён Косыгина и Никсона И не забываем что он успел влезть в гривнеипотеку перед девалом Допиливал ли Юра ремонт и не вбухал ли в неё ещё минимум "лайнос с ротой кабанчиков" - не в курсе
Востаннє редагувалось барабашов в Нед 03 сер, 2025 12:52, всього редагувалось 1 раз.
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? Діждали?
Київ опустився у хвіст рейтингу найдорожчих міст Європи за цінами на житло https://delo.ua/news/kiyiv-opustivsya-u ... lo-450380/ У серпні 2025-го Київ посідає 137 позицію з ціною 1936 євро. Ще рік тому Київ у переліку міст Європи посідав 100-ту позицію з вартістю 2430 євро за квадратний метр житла у центрі столиці. Зведена інформація про Київ у статистиці зазначає, що орієнтовні щомісячні витрати для сім'ї з чотирьох осіб тут становлять 79 968,2 гривень , без урахування орендної плати. Орієнтовні щомісячні витрати для самотньої особи становлять 23 000 гривень (без витрат на житло). Київ на 69,2% дешевший, ніж Нью-Йорк (без урахування орендижитла). Орендна плата в Києві в середньому на 86,2% нижча, ніж у Нью-Йорку .
барабашов написав:так у него чешка вроде была и не под капремонт естественно Метров 65 минимум и "заходи и живи" Не с сервантом времён Косыгина и Никсона И не забываем что он успел влезть в гривнеипотеку перед девалом Допиливал ли Юра ремонт и не вбухал ли в неё ещё минимум "лайнос с ротой кабанчиков" - не в курсе
юра взяв супервидову трьоху в бпс на Протасовому, а це мікроскопична трьоха на останньому поверсі хруща в дупі Чоколівки і таке в кожному його твердженні «аналітика» на яку ми заслуговуємо
барабашов написав:Ну ты тоже в некотором роде беженец Как и Коля-ПГС Как и детки Пороха и Мосийчучкин наследник В роддоме Потсдама в военном городке ЗГВ РВСН мало кто родился да после 90года остался там жизнь доживать Винницкая прелесть тоже вниз, а Чабаны так к цене кирпича нм слом припали.
Не знаю кто беженец, а я немецкий бюргер.
Чебані не упали сильно. Максимкина прелесть падает 10% в год. Винница как и вся ЗУ только рист. Старье не учитіваем. Там только вниз. Юрина прелесть упала практически в два раза. Оказался самім ветвисто рогатім оленем. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... XUzQy.html Аналог за 51 тіс. на соломе.
так у него чешка вроде была и не под капремонт естественно Метров 65 минимум и "заходи и живи" Не с сервантом времён Косыгина и Никсона И не забываем что он успел влезть в гривнеипотеку перед девалом Допиливал ли Юра ремонт и не вбухал ли в неё ещё минимум "лайнос с ротой кабанчиков" - не в курсе
Насколько я помню условно жилое сосояние у Юрі біло. 107 уплаченніе за БПС в 2013 с учетом инфляции равняються 150 тіс. дол. на сегодня. Так что две подобніе БПС трехи можно взять или три трехи хруща.