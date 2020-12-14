RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12434124351243612437>
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 08:11

  Investor_K написав:
  rjkz написав:
  Investor_K написав:То ви вважаєте, що має бути дешевше?


Я считаю, что должно быть соразмерно.
Я желаю киевлянам и украинцам иметь такие-же цены как в НЙ, но чтобы это было подкреплено чем-то еще, а не только загоном.
Только это из серии "Так выпьем-же, чтобы наши желания были в шоке от наших возможностей".
Реальность совсем-совсем другая.
Это реальность.
Я не писал к тому-же, что в США дают ипотеку, а в Украине фактически нет.
То есть, вот эти все цены - это еще и с кредитным плечем.
А что если при нынешних хотелках киевских застройщиков еще и включить доступную ипотеку? Это что Х3-4? Это-ж бред.
Вот сегодня попался видос, украинка недавно купила в пригороде Чикаго НОВЫЙ дом с не помню сколько спальнями и сколько санузлами (кажется 4 и 3), но с гаражем и в хорошем комьюнити. Базовая комплектация и ремонт 460 куе. Они всяких опций навешали на 650 получилось. Но 460 за новый дом - реальность. Я не помню там метраж, но 2 этажа точно есть. То есть, это минимум 150 квадратов. То есть опять таки 3 куе за метр. ДОМ, не квартира. С землей. С гаражем.Возле Чикаго. Да в Киеве только за название ЖК ЧИкага готовы слюнявить, а там реальное.

То які Ваші пропозиціі? Чи є дорожня карта для реалізаціі пропозицій?


Дорожная карта на что?
Покупать обещание построить что-то через 4 года на улице имени покойного американского сенатора?
Есть!
Не покупать!!!
У меня это просто не вяжется со здравым смыслом.
Лучше пойти в казино и поставить на зиро. :mrgreen: Это сарказм, конечно.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17673
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8661 раз.
Подякували: 5469 раз.
 
Профіль
 
10
5
7
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 08:18

  Hotab написав:Кочевник
В Києві багато курупційних грошей, які молодим корупціонерам не вистачає розуму інвестувати


Так КРЖН чи не єдине місце де про суми з 5 нулями в твердій валюті не спитають де взяв.
А після продажу такого обʼєкту є папірець, з яким цю суму вже можна в світлу відвезти хоч в Чікаго. Справжнє. А не ЖК.


На самом деле, есть абсолютно легальные и примитивные схемы отбеливания таких сумм (с пятью нулями - это очень скромно) через американский рил эстейт.
То есть, сразу покупать в реальном Чикаго. И для этого не надо даже иметь иммиграционный статус.
Проблема с выводом из Украины. Хотя мне советовали через сток маркет и через крипту, но меня они не устраивают. Но кто сказал, что те кто коррупционно "заработал" свои 5 нулей будет руководствоватся моей моралью?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17673
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8661 раз.
Подякували: 5469 раз.
 
Профіль
 
10
5
7
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 10:09

  rjkz написав:
  Investor_K написав:То ви вважаєте, що має бути дешевше? А в НЙ дорожче? Бо там аомія, а тут шахеди


А кто сказал что в НЙ ДОЛЖНО БЫТЬ ДОРОЖЕ?
Я говорил, что в НЙ есть определенный уровень цен.
Если в Киеве у чела на руках 300 куе, то он стоит и чухает репу
"отнести чужому дяде, чтобы он на улице имени покойного американского сенатора пообещал построить что-то через 4 года ( а там либо осел либо падишах) или купить прямо сейчас в реальном НЙ готовую квартиру, пусть это и будет не новый дом, но это будет неплохой район и это локация которая может дать намного больше всего - безопасности, заработка, инфраструктуры и тп?"
Говорить, что в НЙ будет стоять чувак и рассуждать, что должно быть дороже потому что в Киеве за 300 хотят впарить воздух под обещание построить через 4 года - это бред. НЙский рынок никто не будет сравнивать с киевским или каким-либо еще в других странах. Потому что нет миграционных потоков из США в Киев.
Вон смотрю одну блогершу, в 19 лет приехала из Киева в НЙ. Сейчас ей 37. Сегодня 38 как раз. Жизнь прижала, она случайно оказалась в Шарлотт, но гадает куда ей ехать - в Мексику, в НЙ или пытаться выкрутиться в Шарлотт.
Варианта возвращаться в Киев как-то не рассматривает.
Хотя сейчас и есть на Ютубе много украинцев возвращающихся в Украину или ЕС.
Но это все по Ю4Ю, там у них были проблемы и не все еще прояснилось.


Что такое шарлот ?
По ощущениям никто ничего сейчас не покупает и рінок стоит.

300 тіс. может сейчас только корупционер инвестировать.
Человек заработавший 300 тіс. найдет более разумное применение.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2654
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3099 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 10:26

Уже видадили допис місцевого флудиста-злидня, який смішив форумну публіку своїми просторікуваннями щодо хуторянства і жадібності осіб, котрі здатні вкинути у котлован 300 тисяч доларів на 4 роки з непевними перспективами. Мав би він такі статки, то пишався б і випинався власним хуторянством/жадібністю, поза сумнівом. Гегемон-пролетар, у якого, зазвичай, у кишенях - вмертвячині голодом таргани люто ненавидить загал тих, хто спромігся забезпечити собі заможне життя. Це доведено історією. Ну, то таке. Але форум - не сцена для блазнів, які 24/7 викладають тут одне і теж за змістом, змінюючи лише порядок слів і пунктуацію.
Для інформації у контексті повідомень шановного rjkz: Київ опустився у хвіст рейтингу найдорожчих міст Європи за цінами на житло https://delo.ua/news/kiyiv-opustivsya-u ... lo-450380/
ihorkyiv
 
Повідомлень: 980
З нами з: 01.05.17
Подякував: 177 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 11:10

Хомякоид Так Макс ніби уже повернувся нещодавно і тримає фронт разом з нами у Києві. Щодо реакції на стан ринку нерухомості треба питати безпосередньо у нього. Я так розумію, квіточка - це місце постійного мешкання, а не інвестиція для продажу. Тому йому байдужа цінова синусоїда. Наразі - падіння, колись - зростання.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 980
З нами з: 01.05.17
Подякував: 177 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 11:27

  барабашов написав:Ну ты тоже в некотором роде беженец
Как и Коля-ПГС
Как и детки Пороха и Мосийчучкин наследник
В роддоме Потсдама в военном городке ЗГВ РВСН мало кто родился да после 90года остался там жизнь доживать
Винницкая прелесть тоже вниз, а Чабаны так к цене кирпича нм слом припали.


Не знаю кто беженец, а я немецкий бюргер.

Чебані не упали сильно.
Максимкина прелесть падает 10% в год.
Винница как и вся ЗУ только рист. Старье не учитіваем. Там только вниз.
Юрина прелесть упала практически в два раза. Оказался самім ветвисто рогатім оленем.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... XUzQy.html
Аналог за 51 тіс. на соломе.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2654
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3099 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 12:47

  Хомякоид написав:
  барабашов написав:Ну ты тоже в некотором роде беженец
Как и Коля-ПГС
Как и детки Пороха и Мосийчучкин наследник
В роддоме Потсдама в военном городке ЗГВ РВСН мало кто родился да после 90года остался там жизнь доживать
Винницкая прелесть тоже вниз, а Чабаны так к цене кирпича нм слом припали.


Не знаю кто беженец, а я немецкий бюргер.

Чебані не упали сильно.
Максимкина прелесть падает 10% в год.
Винница как и вся ЗУ только рист. Старье не учитіваем. Там только вниз.
Юрина прелесть упала практически в два раза. Оказался самім ветвисто рогатім оленем.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... XUzQy.html
Аналог за 51 тіс. на соломе.

так у него чешка вроде была и не под капремонт естественно
Метров 65 минимум и "заходи и живи"
Не с сервантом времён Косыгина и Никсона
И не забываем что он успел влезть в гривнеипотеку перед девалом
Допиливал ли Юра ремонт и не вбухал ли в неё ещё минимум "лайнос с ротой кабанчиков" - не в курсе
Востаннє редагувалось барабашов в Нед 03 сер, 2025 12:52, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5262
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 12:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Діждали?
Київ опустився у хвіст рейтингу найдорожчих міст Європи за цінами на житло https://delo.ua/news/kiyiv-opustivsya-u ... lo-450380/
У серпні 2025-го Київ посідає 137 позицію з ціною 1936 євро. Ще рік тому Київ у переліку міст Європи посідав 100-ту позицію з вартістю 2430 євро за квадратний метр житла у центрі столиці.
Зведена інформація про Київ у статистиці зазначає, що орієнтовні щомісячні витрати для сім'ї з чотирьох осіб тут становлять 79 968,2 гривень , без урахування орендної плати. Орієнтовні щомісячні витрати для самотньої особи становлять 23 000 гривень (без витрат на житло). Київ на 69,2% дешевший, ніж Нью-Йорк (без урахування орендижитла). Орендна плата в Києві в середньому на 86,2% нижча, ніж у Нью-Йорку .
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7049
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1117 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 13:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:так у него чешка вроде была и не под капремонт естественно
Метров 65 минимум и "заходи и живи"
Не с сервантом времён Косыгина и Никсона
И не забываем что он успел влезть в гривнеипотеку перед девалом
Допиливал ли Юра ремонт и не вбухал ли в неё ещё минимум "лайнос с ротой кабанчиков" - не в курсе
юра взяв супервидову трьоху в бпс на Протасовому, а це мікроскопична трьоха на останньому поверсі хруща в дупі Чоколівки
і таке в кожному його твердженні
«аналітика» на яку ми заслуговуємо
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11797
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2730 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 13:36

  барабашов написав:
  Хомякоид написав:
  барабашов написав:Ну ты тоже в некотором роде беженец
Как и Коля-ПГС
Как и детки Пороха и Мосийчучкин наследник
В роддоме Потсдама в военном городке ЗГВ РВСН мало кто родился да после 90года остался там жизнь доживать
Винницкая прелесть тоже вниз, а Чабаны так к цене кирпича нм слом припали.


Не знаю кто беженец, а я немецкий бюргер.

Чебані не упали сильно.
Максимкина прелесть падает 10% в год.
Винница как и вся ЗУ только рист. Старье не учитіваем. Там только вниз.
Юрина прелесть упала практически в два раза. Оказался самім ветвисто рогатім оленем.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... XUzQy.html
Аналог за 51 тіс. на соломе.

так у него чешка вроде была и не под капремонт естественно
Метров 65 минимум и "заходи и живи"
Не с сервантом времён Косыгина и Никсона
И не забываем что он успел влезть в гривнеипотеку перед девалом
Допиливал ли Юра ремонт и не вбухал ли в неё ещё минимум "лайнос с ротой кабанчиков" - не в курсе


Насколько я помню условно жилое сосояние у Юрі біло.
107 уплаченніе за БПС в 2013 с учетом инфляции равняються 150 тіс. дол. на сегодня.
Так что две подобніе БПС трехи можно взять или три трехи хруща.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2654
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3099 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 12434124351243612437>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Альтернативщик і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2531, 2532, 2533
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25328 17138752
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 лип, 2025 10:22
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6601816
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 72441
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1302)
03.08.2025 14:10
Ринок ОВДП (9358)
03.08.2025 13:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron