Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 22:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ну, ребята, у вас и нюх. Как у ищейки. Правда, списанной на пенсию. Даже ленивые, тупые, недалёкие рылы по 10 кругу заработали и только сейчас вы удивлённо что-то начали писать про варшавский.
Варшавский всё. С такой ценой это мёртвый груз с единичными продажами. Он был интересен до 50 куе за 40 м2.
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 22:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Один мой приятель, после раздумий, философски назвал варшавский зал..па. Мне кажется, более точного определения подыскать трудно.
Как думаете?
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 22:46

  Бетон написав:Один мой приятель, после раздумий, философски назвал варшавский зал..па. Мне кажется, более точного определения подыскать трудно.
Как думаете?

Аргументи?
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 07:24

  Бетон написав:Ну, ребята, у вас и нюх. Как у ищейки. Правда, списанной на пенсию. Даже ленивые, тупые, недалёкие рылы по 10 кругу заработали и только сейчас вы удивлённо что-то начали писать про варшавский.
Варшавский всё. С такой ценой это мёртвый груз с единичными продажами. Он был интересен до 50 куе за 40 м2.

Всі київські новобуди стали непотрібними з 24.02.2022.
Я вже четвертий рік про це пишу.
А про вдруге мертвонароджений проект і нездатність дерибанщиків організувати сучасну державу - пишу ще з 2012. Вже тоді було ясно, що анархічна територія повинна зникнути
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 07:50

Не по теме...
Дніпро, отримав право власності на один з новостроїв сплачений до 2022, мабуть класса премиум , для дитини
чуйка каже шо до закінчення війни не потрібно робити ремонт(тратити гроші) , а дружина каже шо давай будемо робити потехеньку...
Шо скажуть практики і интелектуали гілки ?

п.с. пана Франта попрошу не напрягатися... :mrgreen:
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 08:40

  Vadim_ написав:Не по теме...
Дніпро, отримав право власності на один з новостроїв сплачений до 2022, мабуть класса премиум , для дитини
чуйка каже шо до закінчення війни не потрібно робити ремонт(тратити гроші) , а дружина каже шо давай будемо робити потехеньку...
Шо скажуть практики і интелектуали гілки ?

п.с. пана Франта попрошу не напрягатися... :mrgreen:

Все залежить від фіналу війни - коли і яким він буде?
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 08:49

  Investor_K написав:
  Vadim_ написав:Не по теме...
Дніпро, отримав право власності на один з новостроїв сплачений до 2022, мабуть класса премиум , для дитини
чуйка каже шо до закінчення війни не потрібно робити ремонт(тратити гроші) , а дружина каже шо давай будемо робити потехеньку...
Шо скажуть практики і интелектуали гілки ?

п.с. пана Франта попрошу не напрягатися... :mrgreen:

Все залежить від фіналу війни - коли і яким він буде?

Дуже потужно, 95.
Ві как моя Сара , розумна вчерашним днём
п.с. про це і моя чуйка але у неї своя..., доволі часто - прибутковіша
п.п.с. питав у не у пальцем у небо а у - читай вище?
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 09:01

  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:
  Vadim_ написав:Не по теме...
Дніпро, отримав право власності на один з новостроїв сплачений до 2022, мабуть класса премиум , для дитини
чуйка каже шо до закінчення війни не потрібно робити ремонт(тратити гроші) , а дружина каже шо давай будемо робити потехеньку...
Шо скажуть практики і интелектуали гілки ?

п.с. пана Франта попрошу не напрягатися... :mrgreen:

Все залежить від фіналу війни - коли і яким він буде?

Дуже потужно, 95.
Ві как моя Сара , розумна вчерашним днём
п.с. про це і моя чуйка але у неї своя..., доволі часто - прибутковіша
п.п.с. питав у не у пальцем у небо а у - читай вище?

Ви очікуєте на математичні формули та науково обгрунтований підхід? Навряд чи таке можливе. Ключове питання - результат війни і залежне від цього майбутнє краіни.
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 09:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Vadim_ написав:Шо скажуть практики і интелектуали гілки ?

Не Днепр. Кропивницкий.
Делаю ремонт в квартире, но она не дитю. Она была выкуплена с нюансами, нюансы порешаны, ремонт под сдачу, инстаграмный.

Был куплен участок в начале войны. Планировался дом. Коммуникации подведены, но фундамент доси не залит. Дом планировался себе, новый. Но тут я приостановил. Т.к. вкидывать деньги+ возможно дитю не стоит тут оставаться(пацан, 13 лет). А ложить 200+К в дом, то я лучше может за эти деньги ему что-то в Польшах\Германиях возьму. Ну или сам на старости распродам все и уеду в Испанию\Португалию чилить на пенсию.

Я б ориентировался на достаток и планы. Вкинуть по 3-5К\мес в ремонт да на 3-4 месяца(Да, Бетон, я за месяц не умею, особенно летом, когда мои проверенные "универсалы" бабло в сезон рубят на фасадах, а я остаюсь на жожди, но и мне некуда спешить если чесно) - для меня не есть проблема, а вот 200+К за дом отлистать, при чем 60-80% в моменте(сразу закупить материалов на все + проект + за первый этап работы) - как то накладненько и стремненько. Был бы год 2020 - ужеб построил наверное, но не на часи.
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 09:14

Я особисто придивляюся до фасадноі комерціі в висотках. Під сдачу. Але хз , які наслідки війни. Та й власне вона і наразі триває. А Киів регулярно під обстрілами. Тому на паузі. Гривнедепо також генерують пасивний дохід.
