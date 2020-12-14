|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 сер, 2025 22:11
Ну, ребята, у вас и нюх. Как у ищейки. Правда, списанной на пенсию. Даже ленивые, тупые, недалёкие рылы по 10 кругу заработали и только сейчас вы удивлённо что-то начали писать про варшавский.
Варшавский всё. С такой ценой это мёртвый груз с единичными продажами. Он был интересен до 50 куе за 40 м2.
Бетон
Повідомлень: 5392
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 407 раз.
2
Додано: Сер 13 сер, 2025 22:17
Один мой приятель, после раздумий, философски назвал варшавский зал..па. Мне кажется, более точного определения подыскать трудно.
Как думаете?
Бетон
Повідомлень: 5392
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 407 раз.
2
Додано: Сер 13 сер, 2025 22:46
Бетон написав:
Один мой приятель, после раздумий, философски назвал варшавский зал..па. Мне кажется, более точного определения подыскать трудно.
Как думаете?
Аргументи?
Investor_K
Повідомлень: 10514
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
Додано: Чет 14 сер, 2025 07:24
Бетон написав:
Ну, ребята, у вас и нюх. Как у ищейки. Правда, списанной на пенсию. Даже ленивые, тупые, недалёкие рылы по 10 кругу заработали и только сейчас вы удивлённо что-то начали писать про варшавский.
Варшавский всё. С такой ценой это мёртвый груз с единичными продажами. Он был интересен до 50 куе за 40 м2.
Всі київські новобуди стали непотрібними з 24.02.2022.
Я вже четвертий рік про це пишу.
А про вдруге мертвонароджений проект і нездатність дерибанщиків організувати сучасну державу - пишу ще з 2012. Вже тоді було ясно, що анархічна територія повинна зникнути
Frant
Повідомлень: 23277
З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1771 раз.
- Подякували: 2582 раз.
Додано: Чет 14 сер, 2025 07:50
Не по теме...
Дніпро, отримав право власності на один з новостроїв сплачений до 2022, мабуть класса премиум , для дитини
чуйка каже шо до закінчення війни не потрібно робити ремонт(тратити гроші) , а дружина каже шо давай будемо робити потехеньку...
Шо скажуть практики і интелектуали гілки ?
п.с. пана Франта попрошу не напрягатися...
Vadim_
Повідомлень: 3896
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 508 раз.
Додано: Чет 14 сер, 2025 08:40
Vadim_ написав:
Не по теме...
Дніпро, отримав право власності на один з новостроїв сплачений до 2022, мабуть класса премиум , для дитини
чуйка каже шо до закінчення війни не потрібно робити ремонт(тратити гроші) , а дружина каже шо давай будемо робити потехеньку...
Шо скажуть практики і интелектуали гілки ?
п.с. пана Франта попрошу не напрягатися...
Все залежить від фіналу війни - коли і яким він буде?
Investor_K
Повідомлень: 10514
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
Додано: Чет 14 сер, 2025 08:49
Investor_K написав: Vadim_ написав:
Не по теме...
Дніпро, отримав право власності на один з новостроїв сплачений до 2022, мабуть класса премиум , для дитини
чуйка каже шо до закінчення війни не потрібно робити ремонт(тратити гроші) , а дружина каже шо давай будемо робити потехеньку...
Шо скажуть практики і интелектуали гілки ?
п.с. пана Франта попрошу не напрягатися...
Все залежить від фіналу війни - коли і яким він буде?
Дуже потужно, 95.
Ві как моя Сара , розумна вчерашним днём
п.с. про це і моя чуйка але у неї своя..., доволі часто - прибутковіша
п.п.с. питав у не у пальцем у небо а у - читай вище?
Vadim_
Повідомлень: 3896
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 508 раз.
Додано: Чет 14 сер, 2025 09:01
Vadim_ написав: Investor_K написав: Vadim_ написав:
Не по теме...
Дніпро, отримав право власності на один з новостроїв сплачений до 2022, мабуть класса премиум , для дитини
чуйка каже шо до закінчення війни не потрібно робити ремонт(тратити гроші) , а дружина каже шо давай будемо робити потехеньку...
Шо скажуть практики і интелектуали гілки ?
п.с. пана Франта попрошу не напрягатися...
Все залежить від фіналу війни - коли і яким він буде?
Дуже потужно, 95.
Ві как моя Сара , розумна вчерашним днём
п.с. про це і моя чуйка але у неї своя..., доволі часто - прибутковіша
п.п.с. питав у не у пальцем у небо а у - читай вище?
Ви очікуєте на математичні формули та науково обгрунтований підхід? Навряд чи таке можливе. Ключове питання - результат війни і залежне від цього майбутнє краіни.
Investor_K
Повідомлень: 10514
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
Додано: Чет 14 сер, 2025 09:07
Vadim_ написав:
Шо скажуть практики і интелектуали гілки ?
Не Днепр. Кропивницкий.
Делаю ремонт в квартире, но она не дитю. Она была выкуплена с нюансами, нюансы порешаны, ремонт под сдачу, инстаграмный.
Был куплен участок в начале войны. Планировался дом. Коммуникации подведены, но фундамент доси не залит. Дом планировался себе, новый. Но тут я приостановил. Т.к. вкидывать деньги+ возможно дитю не стоит тут оставаться(пацан, 13 лет). А ложить 200+К в дом, то я лучше может за эти деньги ему что-то в Польшах\Германиях возьму. Ну или сам на старости распродам все и уеду в Испанию\Португалию чилить на пенсию.
Я б ориентировался на достаток и планы. Вкинуть по 3-5К\мес в ремонт да на 3-4 месяца(Да, Бетон, я за месяц не умею, особенно летом, когда мои проверенные "универсалы" бабло в сезон рубят на фасадах, а я остаюсь на жожди, но и мне некуда спешить если чесно) - для меня не есть проблема, а вот 200+К за дом отлистать, при чем 60-80% в моменте(сразу закупить материалов на все + проект + за первый этап работы) - как то накладненько и стремненько. Был бы год 2020 - ужеб построил наверное, но не на часи.
dimo_0n
Повідомлень: 569
З нами з: 21.10.18
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 112 раз.
Додано: Чет 14 сер, 2025 09:14
Я особисто придивляюся до фасадноі комерціі в висотках. Під сдачу. Але хз , які наслідки війни. Та й власне вона і наразі триває. А Киів регулярно під обстрілами. Тому на паузі. Гривнедепо також генерують пасивний дохід.
Investor_K
Повідомлень: 10514
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
