Додано: Чет 14 сер, 2025 09:27
Додано: Чет 14 сер, 2025 11:32
Отут цікаво: дивлюся комерцію останні два роки. Таке відчуття що ціни лише виросли і весь ринок тримають виключно великі гравці-перекупи "готових орендних бізнесів". Я колись у 2016 році стикався з ситуаціями. коли просто з під носа вони забирали цікаві квартири на першому поверсі. Вони готові були до угоди буквально на перегляді. Навіть на об"єкти, що продавалися по довіреностям і від власників-фірм, у яких співвласники росіяне. Пам"ятаю квартиру біля ЖК Централ Парк вони купили за 45, перевели в нежилий (іони ж самі пропонували послугу переведення будь якої квартир в нежилу і окремий вхід тоді за 5-6 кує) і продавали вже за 120 Все буквально за 2-3 тижні
Коротше, наразі взагалі небачу за що цікаве з нежитлового зачепитися. Ціни вище 2021 року (звісно на ліквідні фасадні цікаві об"єкти, а не на 90% трешу)
Додано: Чет 14 сер, 2025 13:04
кошерна комерція, а особливо стріт рітейл та ще й у правильних локаціях у відкритий продаж майже ніколи не потрапляє - або вихоплюють колеги-конкуренти і про угоду знають лише нотаріуси, або рили одразу маякують тим хто завжди готов шось купити і так було завжди
Додано: Чет 14 сер, 2025 13:15
А что случилось с твоим коллегой, что продал свой сладкий пул тебе как раз в 21м году и пересев с хэллкэта на гольф стал криптокорольком? Фото на яхте у Тампы постит уже в сетях(хвастаясь бывшим коллегам как он "того")?
Додано: Чет 14 сер, 2025 13:19
працює в держустанові, захищає права споживачів)
Додано: Чет 14 сер, 2025 13:26
А до 24 февраля(точнее распродажи пула) он давил где то кресло что папа завещал и тесть уступил? Или только в бизнесе после вуза?
Додано: Чет 14 сер, 2025 13:40
він колишній і досить відомий автогонщик і має батьків і родичів, які десятиліттями труться навколо вищих осіб)
шось типу тебе)
Додано: Чет 14 сер, 2025 19:35
Це прямо точно!!! Хоча в 15-16 роках коли я тільки прийшов в ринок - були такі об'єкти, що до сих пір здоригаюся що не мав тоді досвіду і кілька мільйонів
