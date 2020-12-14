|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 20 сер, 2025 01:18
flyman написав: Бетон написав:
18 % податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), 5% військового збору. Разом – 23% від суми орендного доходу
Это какбэ до..уя.
В Польше я плачу 8.5%.
23% пусть лесом идут
Ти прирівнюєш одну систему типу "ришальт" (щось подібне до ЄП) із "ліньовий податок" (ПДВФО), останній там би склав 19%, але міг би зменшувати податкову базу на сумму витрат, але все одно податкове навантаження в Польщі в загальному менше.
dimo_0n написав:
ФОП оформить и КВЕД взять, не?
Для "ришальта" в Польщі не потрібно оформлятися підприємцем.
В нас, в навантаження до ФОПа отримуєш жменю ньюансів.
Вот именно, что не нужно никем оформляться, потому что власть думает головой о населении. Оборот до 100 тысяч злт и пожалуйста плати 8.5 без регистрации предпринимателем
2
Додано: Сер 20 сер, 2025 09:25
У меня ФОП. Сдаю недвижку. Пока не понимаю про какие нюансы идет речь, и что скрывается под фразой
Бетон написав:
не нужно никем оформляться, потому что власть думает головой о населении
Можно пояснительную бригаду?
Додано: Сер 20 сер, 2025 09:39
kingkongovets написав:
пооффтоплю трошки)
чули вже, що цієї ночі горіла тераса славнозвісного клубу Форсаж? будівля до речі належить КАІ (колишній НАУ) і вона не постраждала
тут підробиці підʼїхали - виявляється під час комендантської години двоє невстановлених чоловіків, майстерно уникаючи камери підпалили незаконно споруджену пристройку, на яку не було документів)
респект чувакам, що я можу сказати)
у них ще багато роботи по Києву)
Ви б хотіли, щоб вони так само спалили усі незаконні будівлі? І будинки також?
Додано: Сер 20 сер, 2025 09:40
dimo_0n написав:
У меня ФОП. Сдаю недвижку. Пока не понимаю про какие нюансы идет речь, и что скрывается под фразой
Бетон написав:
не нужно никем оформляться, потому что власть думает головой о населении
Можно пояснительную бригаду?
То, с чем ранее сталкивался ИЛИ встречал инфу:
- регистрируя фоп по своей прописке - требовали писать согласие на доступ в жилье (?!!!, а ЕСЛИ оно еще и в совместной собственности?!);
- теперь, чтобы продавать что-то чаще, чем ТРИ раза в год (!) на аукционе (включая б/у вещи) - нужно регистрироваться фоп-ом и оплату принимать СУГУБО на счет фоп-а по ИБАН-у!;
- вылезают вопросы по налогообложению недвижимости (типа, хатынки-дачи в селе, зем.участка, гаража) - точно НЕ вспомню, НО - меня насторожилО.
Додано: Сер 20 сер, 2025 09:58
Бетон написав:Я сравниваю сравнимое
а якщо порівняти рентабельність оренди в Києві і в Ваві?
тільки не по «принципу трібекі», а нормально - рахуючи ринкову вартість квартири на моменті і річний прибуток від її оренди
невже українці настільки надули там ціни, що рентабельність тут і там зрівнялась?
1
Додано: Сер 20 сер, 2025 10:37
перша військ.відпустка влітку.
щедрими мазками проїхався Україною.
враження дивні...
Природа -- незмінно гарна. Жити майже всю теплу половину року в горах таки було би норм. 🤗
Люди -- незмінно лячні... Всюди.
Хоча на сході-півдні (в поїзді на Дніпро, напр.) ще є також і враження, ніби вони постійно на грані істерики... 🤔
Будівництво (житлове) -- лячне... Особливо у наш час. І особливо якщо у Києві. Чи навіть і східніше
І це я лише з поїзду від Святошина і до ДВРЗ (ні, таки Ялинки), просто глянув скільки новобудок штампонули навіть на не надто вдалій землі біля залізниці у Києві за останні 4роки... Це якийсь капець. 😳 Ні крапелюшечки не схоже на воюючу країну.
Взагалі не розумію на що розраховують люди, які купують житло і зем.ділянки.
Звідки вся ця ейфорія? У країні де воювати вже ніби і нема кому. А мобілізувати влада нездатна...
Хоча... З одного боку -- без довгих і активних бойових дій новобудки не повторять сумну долю житла у бахмутах-овдіївках.
Але ж з іншого боку -- окупанти ж відберуть все більш-менш дороге.
Який план у покупців -- взагалі неясно.
Багато хто скаже, “московія слабка, економіка впаде, грошей наймати убивць не буде, ще 2-3 тижні, макс.місяці, кококо...”
Цікава точка зору. Звісно ж.
Але чомусь дуже сильне відчуття, що московія легко може прострелити кілька(сот) тисяч “колін” -- і мобілізація піде як по маслу. Без грошей взагалі. За саму перловку.
1
3
+ Додати
тему
Відповісти
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
