Миша-клиент написав:То, с чем ранее сталкивался ИЛИ встречал инфу:
- регистрируя фоп по своей прописке - требовали писать согласие на доступ в жилье (?!!!, а ЕСЛИ оно еще и в совместной собственности?!);
- теперь, чтобы продавать что-то чаще, чем ТРИ раза в год (!) на аукционе (включая б/у вещи) - нужно регистрироваться фоп-ом и оплату принимать СУГУБО на счет фоп-а по ИБАН-у!;
- вылезают вопросы по налогообложению недвижимости (типа, хатынки-дачи в селе, зем.участка, гаража) - точно НЕ вспомню, НО - меня насторожилО.
- Кто требовал согласие на доступ в жилье? И в какое жилье?
- Про какие аукционы речь? Продаю старое барахло на ОЛХ. Без притензий от налоговой. Да и недвижку покупаю не на 2-3 года. рентабельность владения другая, чтоб за год 2-3 раза купить-продать. Даже ремонт не отобьеш. Хотя может на флипинг и сойдет, но это не моя стратегия
- Ну да, есть нюансы по лишней квадратуре, в чем проблема? Раз в год платишь и все. Чего бояться?