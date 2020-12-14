який ліміт на переказ з укр?[/quote]Якщо ви про ліміти Геном, то це індивідуально, але заповнюєте анкету, тисяч 10 ойро на місяць дадуть без проблем, якщо треба більше то мабуть треба бамажки готувати
Додано: Пон 01 вер, 2025 15:31
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 01 вер, 2025 19:08
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 01 вер, 2025 20:12
Розглядав таке, але навіть на не захмарній сумі в 50 к евро лише на комісіях втрата 500. Зробити папери , перевезти фізично таки значно дешевше. А робити папери при частому перекиданню на загальну суму 50к євро для банка-ресипієнта все одно доведеться. Він не буде терпіти довго щомісячні закидання по 10 к євро з різних рахунків від людини, яка не має доходу (світлого, оподаткованого) розміром хоча б 5 куів/міс
Додано: Вів 02 вер, 2025 17:24
И продавцы соглашаются отдать комиссию АН, правда ?
Просто АН включает свою комиссию в цену квартиры и пишет магическое "без комиссии".
Если цена квартиры 63 куе по объявлению, то после сделки из этой суммы 60 получает бывший собственник и 3куе забирает АН. А новый собственник , если он не наивен, понимает все эту кухню.
Додано: Вів 02 вер, 2025 18:08
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ви в своєму житті хоча б один обʼєкт продали без рилів?
просто да, чи ні?
Додано: Вів 02 вер, 2025 18:19
Нет, но это по причине, что не продавал в принципе, а не потому что без них никуда.)
А какое отношение ваш вопрос имеет к обсуждению манипуляций с комиссиями ?
Я не утверждаю, что оплаты услуг продавцами не бывает в принципе.
В ценах 300-400-500 продавцы вполне могут платить комиссию рылам за поиск покупателя (знаю такой пример в жизни).
Додано: Вів 02 вер, 2025 18:24
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ну от ви спочатку спробуйте, а вже потім саркастопедуйте)
можу навіть перелічити усі стандартні помилки ділетанта, які ви при цьому обовʼязково зробите і сказати як і чим все це у підсумку закінчиться, але нашару для вас це робити не маю бажання
«лох має платити і страждати»(с)
особливо якщо в нього жаба замість мізків
