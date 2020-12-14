Додано: Чет 04 вер, 2025 12:59

_hunter написав: Faceless написав: _hunter написав: [quote="5887090:Faceless"]Думаю "всі потреби" тільки в приватних.

Або може в якійсь Липинці ще

Це ж просто скажені потужності треба

Нужно считать: даже при питании от сети есть "коэффициент одновременности".

чисто "на глаз" - где-то 4 генератора (что я кидал - на 300КВА) полностью закроют все потребности дома (бойлеры/полы/чайники), КРОМЕ электроплит.

Еще где-то два-три - еще и плиты закроют. Это где-то $500 с квартиры (если на 240 делить).

Да, электрика будет золотой - еще по $200/час с квартиры...

Як це все взагалі підключати? Як можна розділити плити/не плити якщо це не рішення в конкретній квартирі і групуванні в щитку ліній з резервним живленням і ні?

Ніхто не скасовував пікові години навантаження (ранок і вечір), тому ваші прикидки "на око" не дуже годяться. І в разі перевантаження - як це розрулювати? Розділяти квартири на групи і виділяти потужності на групу? Чи в разі перевантаження відрубати весь будинок? Ви уявляєте, скільки коштуватиме тільки частина по електро розводці і перемиканню на резервне живлення?

На додачу куди ставити цей парк генераторів.

І всі ці колосальні вкладення цілком можуть виявитися марними, якщо вимкнення будуть нетривалі, як в 22-23 роках.

Наразі я бачу куди більш обґрунтованим на будинок акуми і інвертори на насоси і ліфти, генератори на резервне підживлення акумів, в квартирі на 5-10 кВт*год акум і інвертор на виділену резервну лінію в щитку. Це закриває більшість потреб крім найпотужніших споживачів, електроплити на цей час нормально перекриваються мультиваркою, аерогрилем, мікрохвильовою та чайником. На відключення, якщо за день хоча б три години буде електроенергія, цього буде достатньо щоб майже не відчувати дискомфорту



Разделить - "головой"Предупредить "после отключения ЭЭ - у вас два кило на квартиру" -- и пусть уже хозяева думают, что им нужнее.Я с утренними чаями/едой как-раз и прикидывал. Но, понятно дело, нужно хотя бы неделю на ввод постоянный мониторинг повесить.>>> скільки коштуватиме тільки частина по електро розводціСтоить будет (опять же "на глаз") еще с $500 с квартиры.>>> Стільки скидалися на звичайні генератори та акуми на ліфти і воду.Да, генераторы за "тучные" весну/лето прямо сильно подешевели.>>> І всі ці колосальні вкладення цілком можуть виявитися марними, якщо вимкнення будуть нетривалі, як в 22-23 роках.Так отож... -- в январе-феврале посмотрим...-- туда же и>>> в квартирі на 5-10 кВт*год акум-- если света не будет сутками/неделями - не хватитНо это все старая басня про жабу-лень-"и так сойдет"... Мой пост больше про то, что в этом году это все стало технически решаемо. И не прямо за "космические деньги". Даже в 24м -- было бы раза в два-три дороже и ожидание поставок в квартал...[/quote]Якщо електрики не буде тижнями то нічого не хватить., то це не означає, що треба взагалі забити.На кілька днів при економному споживанні 10кВт*год можна розтягувати.А оці прикидки.Напряг жoпаті прикинути потужність для будинку на 200 квартир:Розрахунок потужності електричної підстанції для житлового багатоквартирного будинку виконується відповідно до діючих нормативів, таких як український Державний будівельний кодекс (ДБН), а також норм та стандартів енергетичної компанії, що постачає електроенергію.Для виконання базового розрахунку визначимо основні складові споживання енергії:Основні показники та вихідні дані для розрахунку:Кількість квартир: 200 квартир.Електроплити: У будинку відсутній газ, тому слід враховувати електроплити для кухонь.Ліфти: Припустимо, у будинку кілька під'їздів, і є ліфти.Насоси та інженерні системи: Водопостачання (насоси), освітлення та вентиляція спільних приміщень.Коефіцієнт попиту: Не всі мешканці використовують максимум споживання одночасно. Цей коефіцієнт може становити приблизно 0.4–0.6 залежно від типу будинку.Питомі норми споживання згідно з нормативами.Етап 1: Питомі норми споживання електроенергії (ДБН В.2.5-23:2010)Згідно з ДБН, споживання електроенергії на одну квартиру при відсутності газу має таку структуру (середні дані):Електроплита: 7–12 кВт/квартира.Освітлення квартири і побутова техніка: 2–5 кВт/квартира.Припустимо, що середнє максимальне навантаження на одну квартиру становить 9 кВт (це максимально можливе навантаження при одночасному використанні плити, освітлення і техніки, що трапляється рідко).Етап 2: Розрахунок загального навантаження квартирДля 200 квартир:Pодночасне=200×9=1800 кВтАле використовуємо коефіцієнт попиту. Наприклад, якщоKпопиту = 0.4, тоді:Pквартир = 1800×0.4=720 кВтЕтап 3: ЛіфтиДля стандартного багатоповерхового будинку часто використовується ліфт потужністю 5–10 кВт. Для точного розрахунку потрібно знати кількість ліфтів. Припустимо:Будинок має 4 під'їзди.У кожному з них є 1 ліфт потужністю 8 кВт.Тоді ліфти споживатимуть:Pліфти=4×8=32 кВтЕтап 4: Насоси для водопостачанняРозрахунок залежить від висоти будинку. Наприклад, для 10-поверхового будинку насоси можуть споживати 20–30 кВт. Припустимо споживання водяних насосів — 25 кВт.Етап 5: Освітлення та інженерію спільних приміщеньОсвітлення під'їздів, коридорів, підвалів тощо визначається площею спільних приміщень. Для багатоквартирного будинку орієнтовно:Pспільні приміщення=20–30 кВтПрипустимо середнє значення — 25 кВт.Етап 6: Загальне навантаженняДодаємо усі компоненти:Pзагальне=Pквартир+Pліфти+Pнасоси+Pспільні приміщенняПідставимо наші дані:Pзагальне=720+32+25+25=802 кВтЕтап 7: Резерв і коефіцієнт запасуЗгідно з нормативами, слід врахувати коефіцієнт запасу (наприклад, 10%) на непередбачувані фактори та можливе розширення:Pрезерв=802×1.1=882.2 кВтОстаточно приймаємо, що електрична підстанція повинна забезпечувати потужність близько 900 кВт.