Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Хомякоид написав: Не прогадали. Навіть після закінчення цього пи** думаю буде попит.
Щось ніхто з форумних в Києві окрім гостинки за 30 тис. з 22 року нічого не купив. Або за кордоном або ЗУ
У мене зірвалася іпотечна угода на Куренівці у лютому 2022, буквально на наступний тиждень була призначена, вже іпотеку Укргаз погодив. Але спробую ще в іпотеку ще пограти цієї зими в Києві, якщо дадуть. Колись вгадав у 2012р. перед девалом 2014р, мені здається і зараз дуже довго курс утримують на місці. П.с. Дійсно, крайній хто купляв для себе в Києві з форуму - це ще Сержик був. Бетон ще купляє/продає багато, але це бізнес. Навіть Флаймен припинив своє оточення у дупах біля майбутніх шрт приватного сектору
Ні, хтось, здається ще був. Там щось десь біля Сержику розглядалося. Хтось з айтівців маючи однокімнатну, яка була замала, поліпшував умови проживання. Однокімнатна, якщо не помиляюсь, десь на Лівому березі була. Десь з роки два тому розмовляв зі своїм київським рієлтором, він казав, що угоди йдуть, навіть по дорученнях нема проблем (він робив угоди й для тих хто в Європі), але проблеми з виводом грошей для мене було камінем спотикання.
rjkz написав: Так, я в курсі. Але яке більш безпечне місце в Україні? Й це прилітало місяць тому, й всі про це пам"ятають. Ви можете згадати скількі за цей місяць прилитіло, наприклад, по Києву? Все й не згадаєте? Запит на безпеку - найдважливий в сенсі локації. Нічого не коштує дорожче. А ні "приватна річка" а ні "пуповість".
Ну крім безпеки я ще для себе додав в аналіз фактор міграції компаній на Закарпаття.Тобто співробітникам десь треба жити. Розглядав Ужгород, де зараз Фокс, бо розбудувався за останні 3 роки дуже сильно. Але він знаходиться на окраїні області. А Мукачево лише на 25% менше від Ужгорода, знаходиться близько до центру області, що багатьом може бути зручнішим, при цьому новобудов там в разів 5 менше. Тож попит мав би бути
А невже компанії опинилися на ЗУ не через питання безпеки?
Ух сьогодні й нічка була в Києві. Цього й боявся, що відносне затишшя протягом тижня аукнеться більш масованою атакою.
Думаю після такого обстрілу де-небудь у Варшаві чи Будапешті квартири подешевшали б удвічі за одну ніч. Але в Києві діють інші закони (імені Трибеки?), тож місцеву нерухомість лише закаляють такі вже майже пересічні події
Брак альтернативних каналів - тільки Закарпаття з поставкою через рік півтора, чи тонкими пісюльками типу революта за кордон. То людям тільки залишається вірити що скоро якось закнчиттся, може навіть "перемогою". Видумують казки про новий іерусалім на Дніпрі, де знайомі хасиди купили втридорога
rjkz написав: А невже компанії опинилися на ЗУ не через питання безпеки?
Безпека безпекою, я дійсно через це, але не можно закривати очі , що навіть при +/-вдалому для України закінченні війни більша частина України це логістичний тупик , бо оточена ворогом , з яким ні поторгувати, ні культурно обмінятися, а тільки чекати на провокації . Це якраз відомий аргумент що ціни на ЗУ будуть триматись і після війни
Всі чекають на мир, попит впав, але ціни не знижуються. Ще пів року таких качелей і ціни поповзуть донизу.