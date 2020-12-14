RSS
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 21:27

  GALeon написав: Треба тимчасово кудись переїхати. Особливо киянам, - "слуга народу" Безугла

"Наголошую на самосвідомості й практиці адаптації кожного: ваше життя і комфорт потрібні насамперед вам і вашим близьким. Запасайтеся, кооперуйтеся. А найкраще — розглянути тимчасовий переїзд цієї осені-зими за місто.

Особливо це стосується киян. Київ — стратегічна і символічна ціль. Можливо, що його "посадять" повністю. Повністю — це темрява без каналізації, водопостачання посеред зими.

Очевидно, що не можу залатати всі діри державного управління чи знешкодити росіян, але намагаюсь попередити та казати, як є", - додала нардепка.

В мене є курник, капітальний - можу запропонувати безуглій в оренду)
Дуже обідно зо таку кобіту ніхто не єбе)
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 21:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Hotab написав:А для мене за багато років на ООН це дічайша дічь. Там прям повернуті на рівності, і не дай Бог хоч якось покажеш свою зневагу до людей інших рас.

Ще замало часу для оцінки чи не тимчасове віяння
Історія любить жарти - спочатку ти ненавидиш найближчих сусідів, що мінімально відрізняються від тебе, а потім у твоїй країні найбільщ поширене ім'я Мухамад
Э
та фраза, «Ирландцам, черным и собакам вход воспрещен» — это не просто указание, а отсылка к расистской практике, которая была распространена в Англии и Великобритании в XX веке. Надпись появилась в гостинице, где останавливались участники группы Sex Pistols, что и отразилось в названии автобиографии вокалиста группы Джонни Роттена.
Происхождение: Надпись «No Irish, No Blacks, No Dogs» (Ирландцам, черным и собакам вход воспрещен) была установлена на одном из заведений в Англии, когда туда приехала группа Sex Pistols. Это показывает дискриминационную практику того времени, направленную на ирландцев, черных и собак.
Значение: По сути, надпись «Собакам и ирландцам вход воспрещен» является частью более известного лозунга. В 1970-х годах ирландцы и чернокожие британцы сталкивались с дискриминацией в сфере жилья, работы и других общественных местах, а также с предрассудками, что нашло отражение в надписи.
Культурное значение: Этот лозунг стал частью культуры XX века, символом расизма и дискриминации, а также использовался в музыке как символ протеста против расизма.
Rotten: No Irish, No Blacks, No Dogs - Википедия
Rotten: No Irish, No Blacks, No Dogs (в переводе с англ. — «Роттен: Ирландцам, черным и собакам вход воспрещен») — автобиография в...


List_of_ethnic_slurs

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ethnic_slurs
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 21:49

Те , що колись з зусиллям гнули в один бік, зараз і ще деякий час хоче «відстрелити» назад навіть більше, ніж воно того варте.
Чорношкірі типу «ранімі», за те що їх віками принижували білі, так само шотландці всюди згадують , де їх начебто гноблять (там де і нема цього). Час лічить. Але не варто палкою тицяти в ті рани. Ну якщо по типу вихована людина. Якщо «барабашов» з «чорним салямі» в свинячій морді, так від нього іншого не чекають, йому можна
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 21:55

  Господар Вельзевула написав:
  GALeon написав: Треба тимчасово кудись переїхати. Особливо киянам, - "слуга народу" Безугла

"Наголошую на самосвідомості й практиці адаптації кожного: ваше життя і комфорт потрібні насамперед вам і вашим близьким. Запасайтеся, кооперуйтеся. А найкраще — розглянути тимчасовий переїзд цієї осені-зими за місто.

Особливо це стосується киян. Київ — стратегічна і символічна ціль. Можливо, що його "посадять" повністю. Повністю — це темрява без каналізації, водопостачання посеред зими.

Очевидно, що не можу залатати всі діри державного управління чи знешкодити росіян, але намагаюсь попередити та казати, як є", - додала нардепка.


Бетон, может вот мой шанс зайти в Варшавский занедорого? Если месяца три света не будет? А как оформлять, наскальная живопись или глиняные таблички?

Смотри какая штука. Будет наоборот.
Там генераторы, жизнь теплится огнями ресторанов.
Бабло есть. Просмотры есть
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 23:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А газ там есть? Ну и энергопоезд с компактным термоядрёным реактором(как в Дудинке и Билибино с Певеком)?(по Франту)
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 23:24

  Бетон написав:Смотри какая штука. Будет наоборот.
Там генераторы, жизнь теплится огнями ресторанов.
Бабло есть. Просмотры есть


Круто! :(
Как ты оцениваешь тренд до весны? вниз,вверх,ровно?
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 23:28

  барабашов написав:А газ там есть? Ну и энергопоезд с компактным термоядрёным реактором(как в Дудинке и Билибино с Певеком)?(по Франту)


Не,Бетон прав. Я щас по другой теме Киев пробил, у них нереально живой рынок, есть лиды, в то же как у нас опять полезли в помиральну яму.
Кстати,а ты знал что Дайтона должна была строить Маяк-2 и 15-этажку на Яворницкого?
Участки отведены,заморожены. Перешли на Львов и Ужгород.
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 04:42

  Господар Вельзевула написав:
  барабашов написав:А газ там есть? Ну и энергопоезд с компактным термоядрёным реактором(как в Дудинке и Билибино с Певеком)?(по Франту)


Не,Бетон прав. Я щас по другой теме Киев пробил, у них нереально живой рынок, есть лиды, в то же как у нас опять полезли в помиральну яму.
Кстати,а ты знал что Дайтона должна была строить Маяк-2 и 15-этажку на Яворницкого?
Участки отведены,заморожены. Перешли на Львов и Ужгород.


Обстріл вніс корективи в РН Києва.
На мою квартиру зявився покупець, все влаштовувало мав бути доугий перегляд з майстром для ремонту.
Після обстрілу відзвонились, сказали що відклали купівлю.

Але є і в цьому добрі новини для КРН. Якщо бойові дії закінчаться нерухомість рване в ціні. Наскільки і коли це станеться, от в чому головна загадка.
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 08:33

  Господар Вельзевула написав:
  барабашов написав:А газ там есть? Ну и энергопоезд с компактным термоядрёным реактором(как в Дудинке и Билибино с Певеком)?(по Франту)


Не,Бетон прав. Я щас по другой теме Киев пробил, у них нереально живой рынок, есть лиды, в то же как у нас опять полезли в помиральну яму.
Кстати,а ты знал что Дайтона должна была строить Маяк-2 и 15-этажку на Яворницкого?
Участки отведены,заморожены. Перешли на Львов и Ужгород.

Возможно
Возможно в Киеве хапнувшие сейчас кульки зелени хоронят свои деньги(шальные)
Возможно всё что с более-менее приличным и современным ремонтом и тем более в новострое откуда вчера маршрут на такси в 20км на другой берег Днепра не стоил среднюю пенсию в стране разобрано под аренду и она растёт(в гривне)
Фактор внезапного обстрела не пропадает пока аж никак и именно жилкомунхоз ложится(даже не сами жилые дома с довольными метрами новыми жильцами)
Но кратного роста в уе не увидит никто и слова Франта о сотнях брошенных новостроях не ложь.
А во Львовах и Ужгородах есть ещё серьёзная проблема с водой, которую для наполнения водопровода надо где то брать. При увеличении населения. Её Польша нам не сможет экспортировать как ЭЭ и газ.
ПыСы. Про дом(от Корбана) на К.Маркса 43 на месте руин слышал.
Где второй Маяк строить собирались?
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 10:36

  Хомякоид написав:
  Господар Вельзевула написав:
  барабашов написав:А газ там есть? Ну и энергопоезд с компактным термоядрёным реактором(как в Дудинке и Билибино с Певеком)?(по Франту)


Не,Бетон прав. Я щас по другой теме Киев пробил, у них нереально живой рынок, есть лиды, в то же как у нас опять полезли в помиральну яму.
Кстати,а ты знал что Дайтона должна была строить Маяк-2 и 15-этажку на Яворницкого?
Участки отведены,заморожены. Перешли на Львов и Ужгород.


Обстріл вніс корективи в РН Києва.
На мою квартиру зявився покупець, все влаштовувало мав бути доугий перегляд з майстром для ремонту.
Після обстрілу відзвонились, сказали що відклали купівлю.

Але є і в цьому добрі новини для КРН. Якщо бойові дії закінчаться нерухомість рване в ціні. Наскільки і коли це станеться, от в чому головна загадка.

Э.э. уже есть.
Забудут через неделю и начнутся продажи
