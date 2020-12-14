Додано: Нед 12 жов, 2025 22:48

Бетон написав: Одним из первых вопросов от покупателей - собственник ли я и буду ли я лично на сделке без каких-то доверенностей Одним из первых вопросов от покупателей - собственник ли я и буду ли я лично на сделке без каких-то доверенностей

Это логично.Тоска меня взяла от вышенаписанного.Хотелось бы что бы всех вот этих разочаровавшихся людей просто выпустили из страны.Пускай бы поцеловали грудку польской земли, подышали свободой и были счастливы.И не мутили нам воду тут.Покупателей, передумавших из-за обстрелов, нужно как минимум проверить у психиатра.Неужели они марят наяву и решили что почему-то не будет больше обстрелов?Будут.Будут жесточайшие обстрелы, будет продвижение фронта, будет жесточайшая мобилизация, и никогда мы не увидим ничего иного.Но я все равно верю в Киев, а многие мои друзья и члены семьи- в Днепр.В Днепр я тоже верю территориально, но не экономически.Тьху на ту деревню с контрабасом, воспеваемую тут. Если переезжать в село, то хотя бы в ЯремчеБетон,дай в телегу ссылку на твою хату,хоть позырю