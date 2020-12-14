|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 14 жов, 2025 19:59
А в Киеве тоже боятся покупать верхние этажи?
У нас-панически. прилеты то одно.А ногами на 15-тый то другое..
Девочка риелтор,которой я доверяю, категорически велела верх не брать или с огромным дисконтом, ибо "продать невозможно".
Может кияне более лояльны к видовым этажам?
Господар Вельзевула
Додано: Вів 14 жов, 2025 20:06
Господар Вельзевула написав:
А в Киеве тоже боятся покупать верхние этажи?
У нас-панически. прилеты то одно.А ногами на 15-тый то другое..
Девочка риелтор,которой я доверяю, категорически велела верх не брать или с огромным дисконтом, ибо "продать невозможно".
Может кияне более лояльны к видовым этажам?
а может киевляне в отличие от жлобковатых днепрян уже порешали на 4й год войне по энергонезависимости?
это Я о нормальных новых домах новостойках с вменяемым контингентом)
у меня на объекте где 22й видовой при отключении ээ из 4х лифтов работает 2, вода и отопление не пропадают)
Прохожий
Додано: Вів 14 жов, 2025 20:10
Господар Вельзевула написав:
А в Киеве тоже боятся покупать верхние этажи?
У нас-панически. прилеты то одно.А ногами на 15-тый то другое..
Девочка риелтор,которой я доверяю, категорически велела верх не брать или с огромным дисконтом, ибо "продать невозможно".
Может кияне более лояльны к видовым этажам?
Реальні кияни не бажають пішки шльопатм на 20+ поверхів.
Але тут вам розкажуть, місцеві рили-новобудники, що це зовсім неважко, навіть приємно.
І розпишуть про супермегаватні генератори, про працюючі всі ліфти і ТД і та.
Frant
Прохожий
барабашов
Додано: Вів 14 жов, 2025 20:17
Заради символізму можуть по готелю МИР іпануть.
Цеж як балкони склити?
UA
Додано: Вів 14 жов, 2025 20:27
UA написав:
Цеж як балкони склити?
в таких домах рагулям типа ментопенса сразу рога обломают)
Прохожий
Додано: Вів 14 жов, 2025 20:28
UA написав:
Заради символізму можуть по готелю МИР іпануть.
Цеж як балкони склити?
ЦЕ , ПОМОЕМУ пи**'Ж
Vadim_
Додано: Вів 14 жов, 2025 20:31
Vadim_
