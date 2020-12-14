RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 21:07

Все так, но я по доверке бы не купил.
А почему тут только квартиры обсуждают? На фоне грядущих бед должны пользоваться спросом небольшие эконом-хатки поблизу Киева.
Что есть из инфы по ним?
Продаются? Покупаются? Какая локация условно нормальная?
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 21:30

  Господар Вельзевула написав:А почему тут только квартиры обсуждают? На фоне грядущих бед должны пользоваться спросом небольшие эконом-хатки поблизу Киева.
Что есть из инфы по ним?
Продаются? Покупаются? Какая локация условно нормальная?

є випадки руйнування економ хаток з говноблоку поблизу Києва "осколкамі" до фундаменту.
мабуть наявність декількох рівнів моноліту зверху все ж краще.
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 21:34

  sergey_stasyuk555 написав:
  Господар Вельзевула написав:А почему тут только квартиры обсуждают? На фоне грядущих бед должны пользоваться спросом небольшие эконом-хатки поблизу Киева.
Что есть из инфы по ним?
Продаются? Покупаются? Какая локация условно нормальная?

є випадки руйнування економ хаток з говноблоку поблизу Києва "осколкамі" до фундаменту.
мабуть наявність декількох рівнів моноліту зверху все ж краще.


Хотел же написать- про прилеты мимо..
У меня в городе есть выпадок снесения на*** секции девятиэтажки с горой трупов, и шо? Рядом и не подешевело.
Еще мнения есть? Прилеты-ТЦК- будущая окупация через Чернобыль-то в политичку
