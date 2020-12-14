RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12529125301253112532
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 11:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Квартира продана со второго просмотра. (Главное же желание).
Банк откажет покупателю, но статистика неплохая.
Вам же жто важно?
Или неважно?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5567
З нами з: 17.12.22
Подякував: 198 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 11:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Квартира продана со второго просмотра. (Главное же желание).
Банк откажет покупателю, но статистика неплохая.
Вам же жто важно?
Или неважно?
Не зрозуміло, якщо продана, то до чого відмова банку. Або якщо банк відмовить, то як тоді вважати, що продана?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36749
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8257 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
  #<1 ... 12529125301253112532
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25353 17242715
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 жов, 2025 16:35
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6732265
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 76114
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.