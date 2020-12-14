RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12653126541265512656>
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 18:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  anduzenko написав:краткосрочный депозит без права досрочного снятия параноикам в помощь


Думаєте поможе? 🤔

Бачив колись давно амер.фільм.
У ньому якась пара відморожених фітнес-тренерів і один чорний нотар чомусь вирішили грабонути мільйонера. Амерського мільйонера... І ще й машиною його переїхали... 🤦
Здається, навіть і нерухомість на себе переписували! 😨

І він потім у лікарні намагався достукатись до ФБР, що то його майно...
І якось дуже довго намагався.
І погано виходило, бо він, мабуть, і до того був не надто стриманий та ввічливий до всякого там немільйонерного персоналу...
Цікаво як було би з нашою поліцією чи дбр? 🤔

А грабіжники доволі довгий час з награбованим жили у Штатах і навіть зовсім не ховаючись...

Тому взагалі неясно як короткострокові депо могли би врятувати ситуацію у такому випадку, якби ті падли і паролі від інет-банку вибили би...
Тоді вже краще багаторічні депо.
І ніяких онлайнових овдп, бо всюди є дострок.продаж...
І ніяких акцій...
І ніяких нерухомостей...
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2681
З нами з: 24.08.10
Подякував: 123 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 18:02

Зрозуміло
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11167
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 18:02

А если воду сольют, дешеветь будет?
Я думаю нет.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1080
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 18:04

  Bobua написав:
  anduzenko написав:краткосрочный депозит без права досрочного снятия параноикам в помощь


Думаєте поможе? 🤔

Бачив колись давно амер.фільм.
У ньому якась пара відморожених фітнес-тренерів і один чорний нотар чомусь вирішили грабонути мільйонера. Амерського мільйонера... І ще й машиною його переїхали... 🤦
Здається, навіть і нерухомість на себе переписували! 😨

І він потім у лікарні намагався достукатись до ФБР, що то його майно...
І якось дуже довго намагався.
І погано виходило, бо він, мабуть, і до того був не надто стриманий та ввічливий до всякого там немільйонерного персоналу...
Цікаво як було би з нашою поліцією чи дбр? 🤔

А грабіжники доволі довгий час з награбованим жили у Штатах і навіть зовсім не ховаючись...

Тому взагалі неясно як короткострокові депо могли би врятувати ситуацію у такому випадку, якби ті падли і паролі від інет-банку вибили би...
Тоді вже краще багаторічні депо.
І ніяких онлайнових овдп, бо всюди є дострок.продаж...
І ніяких акцій...
І ніяких нерухомостей...

Депо мають бути без права дострокового повернення. У мене усі такі.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11167
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 18:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав:
  Бетон написав:Более 40% жилых домов Киева и часть Обуховского района остались без света и тепла, — вице-премьер Кулеба.

За перемогу
Все буде Україна


Тепло вимикають там де є теплотраси.
Там де є кришні котельні я так розумію проблем не має бути.
Чи я помиляюсь ?
Не обовʼязково "кришні" але так, в кого свої котельні там є опалення
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37140
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8284 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 18:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Bobua написав:
  anduzenko написав:краткосрочный депозит без права досрочного снятия параноикам в помощь


Думаєте поможе?

Бачив колись давно амер.фільм.
У ньому якась пара відморожених фітнес-тренерів і один чорний нотар чомусь вирішили грабонути мільйонера. Амерського мільйонера... І ще й машиною його переїхали...
Здається, навіть і нерухомість на себе переписували!

І він потім у лікарні намагався достукатись до ФБР, що то його майно...
І якось дуже довго намагався.
І погано виходило, бо він, мабуть, і до того був не надто стриманий та ввічливий до всякого там немільйонерного персоналу...
Цікаво як було би з нашою поліцією чи дбр?

А грабіжники доволі довгий час з награбованим жили у Штатах і навіть зовсім не ховаючись...

Тому взагалі неясно як короткострокові депо могли би врятувати ситуацію у такому випадку, якби ті падли і паролі від інет-банку вибили би...
Тоді вже краще багаторічні депо.
І ніяких онлайнових овдп, бо всюди є дострок.продаж...
І ніяких акцій...
І ніяких нерухомостей...
Анаболіки називається, і це була комедія
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37140
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8284 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 18:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  flyman написав:«Жалко дєнєг» на захисні споруди і все таке

як там "бойовий робот" вид одклееной ситкивки, вжэ на фронти?
Прохожий
 
Повідомлень: 14241
З нами з: 05.06.13
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1461 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 18:25

  Investor_K написав:Зрозуміло

Не волнуйтесь
Пока я с вами(за вашей спиной) и чуствую свою долю у ваших капиталах - они спрятаны надёжней чем у Форт-Ноксе.
Главное шоб мы шли на выборы тандемом - "Мощщь Троэщыны и сила Днепровских порогов и Коксохима выведут нашу батькивщыну к счастью через радость!"
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5559
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 18:27

  Хомякоид написав:
  UA написав:
  Бетон написав:Более 40% жилых домов Киева и часть Обуховского района остались без света и тепла, — вице-премьер Кулеба.

За перемогу
Все буде Україна

В новинах інформації обмаль.
ТГ канали, як завжди розганяють без конкретики
Цеж вода в радіаторах опалення може замерзнути
Зливати треба
В новобудовах, де горизонтальна система фіг централізовано зільеш


Ну все почало лізти тем чим не займались 30+ років.
Перевести все на індивідуальне опалення, проблем би не було.
Я вже не кажу про економію на газі, яка б виливалась в мільйони дол. на рік економії.

Алчевськ дав пенделя в том числе и мне :mrgreen:
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4215
З нами з: 23.05.14
Подякував: 632 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 18:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Алчёвск случился 20 лет назад и при экстремальных морозах
Минус 40 в наших широтах бывает раз в жизни
Как и плюс 40 в Мурманске
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5559
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12653126541265512656>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim_ і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17396561
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6834969
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 85709
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10427)
27.12.2025 18:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.