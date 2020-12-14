RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Нед 28 гру, 2025 21:08

  Бетон написав:И без профессора напишу причины роста:
1. Закрытые границы с внутренней миграцией. Украинцы просто вынуждены перемещаться внутри страны как тараканы в банке.
2. Запрет платежей за границу
3. Вливание холявы в виде помощи других стран - их налогоплательщиков.

Всё.

Уберите это и вы увидите реальные цены

Нед 28 гру, 2025 21:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

3% стоит вывезти нал турфирмой допустим на закупку вагона "шуб из шанхайского барса" в Шанхае
Нед 28 гру, 2025 21:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В Европу біля 1%
Але ж треба світлі гроші, якщо там щось купляти. А не через кріпту
Відома центральнокиівська обмінка пропонувала послугу: ми відкриємо європейський рахунок (на моє імʼя) , з нього закинемо на рахунок забудовника (умова виконана) , але це десь +3..4 %
Я відмовився
