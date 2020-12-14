rjkz написав:

anduzenko написав:

Что мешает поставить хозяину цену повыше? Ну чтобы не в тот же день сдать, а через неделю-две, но уже на 10-20-30% дороже? Что мешает поставить хозяину цену повыше? Ну чтобы не в тот же день сдать, а через неделю-две, но уже на 10-20-30% дороже?

Ему тупо в убыток, потому что только мейнтаненс такой квартиры порядка 1куе.

Местные законы.Рент контрол и рент стайбалайзд билдинги имеют ограничения как по поднятию ценника между сдачами так и по уровню поднятия цены в процессе аренды.Поэтому в таких домах очень выгодно снимать очень долго.Рент со временем начинает очень существенно отставать от рынка.Знаю одну пожилую женщину, она снимает много-много-много лет одну и ту-же квартиру за 1100 на момент 2 года назад. На тот-же момент мы смотрели в ее доме такую-же (только в лучшем состоянии) квартиру за 2200.Ей даже лендлорд когда-то предлагал выкупить по очень хорошей цене эту квартиру.