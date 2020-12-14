|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 гру, 2025 19:25
барабашов написав:
Так хрущи без тараканов и запаха дохлой бабушки и её кота уже разобраны с момента вражеского контрнаступу.
Если они конечно не на пл.Дзержинского или Западном
Ну ещё Шинная жпА мира с регулярным ТЦК под подьездом
Так окна с прелести на горизонт в 10км
куда выходят - на восход, на закат, на Карлаганку с Вавилоном или на виллу Боруха Ф.?
незнаю про шо Вы , но , есть такие хрущи только ,наверное на Высоковольтной
Vadim_
Повідомлень: 4264
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 633 раз.
- Подякували: 514 раз.
Додано: Вів 30 гру, 2025 19:33
Damien написав: smdtranz написав:Бетон
вид из окна, возможно, очень недооценен покупателями.
конечно, в объявах даже если сказано что «видовых» квартир не дождешься фоток вида из окна.
что совершенно тупо. например, в отелях всегда указывается, какой вид из номера.
я бы для себя и для жизни если, то брал бы только с хорошим видом. при прочих равных оценил бы процентов в 25-40 стоимости за хороший вид против плохого
. но с плохим бы не брал для себя, ибо это шляпа.
Очуметь, бывают же такие люди.
Я б за "вид" и $100 не переплатил бы. Не, ну понятно, что при прочих равных в одном доме(цена, метраж, этаж, угловая/не угловая)- лучше взять с хорошим видом, но переплачивать?
Когда я последний раз смотрел в окно? Наверное в 2021году, когда сигнализация внизу на моей машине сработала. И то, я смотрел вниз, а не вдаль. Даже если бы там, вдали было мрачное кладбище, то я бы его не увидел.
Правда, в последнее время народ в окошки шахеды любит наблюдать. Но это как бы другое - в основном ночью и не навсегда.
Хто приходить тільки ночувати, то скоріше за все таки так. А хто весь час не тільки дома, а ще і працює за ПК, то йому рекомендують час від часу переводити фокус зору кудись далеко. І от і для цього добре мати вікно з виглядом кудись, і де щось рухається, напр. ходять люди, плавають хмари, бігають песики, літають ворони...
flyman
Повідомлень: 41947
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2871 раз.
1
4
Додано: Вів 30 гру, 2025 19:36
Господар Вельзевула написав: Бетон написав: UA написав:
Яка різниця в ціні між видом в стіну та просто в двір?
15 к
И вариантов особо нет
дело не в том, что жалко доплатить за вид — проблема в том, что стоимость входа снова выросла на размер маржи. какая-то бесконечная карусель: актив дорожает, а свободных денег на жизнь не появляется
Угу. И тут можно предсказать, что пузырь должен лопнуть когда-то.
Меня тоже снедают эти мысли. Киев-поздно, золото-поздно, куда не зайди-все на хаях.
Я не говорю про дешевий, но имхо-плато.
Потому что риски мизерные.
Все чаще думаю про Днепр, у нас еще есть +- интересные цены.
якби не залишитися із падаючим домкратом вниз активом
flyman
Повідомлень: 41947
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2871 раз.
1
4
Додано: Вів 30 гру, 2025 20:25
flyman написав:
якби не залишитися із падаючим домкратом вниз активом
Ну это вряд ли.
Скоро дожмут,думаю.
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1094
З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 46 раз.
Додано: Вів 30 гру, 2025 20:32
flyman написав: Damien написав:Бетон
вид из окна, возможно, очень недооценен покупателями.
конечно, в объявах даже если сказано что «видовых» квартир не дождешься фоток вида из окна.
что совершенно тупо. например, в отелях всегда указывается, какой вид из номера.
я бы для себя и для жизни если, то брал бы только с хорошим видом. при прочих равных оценил бы процентов в 25-40 стоимости за хороший вид против плохого
. но с плохим бы не брал для себя, ибо это шляпа.
Очуметь, бывают же такие люди.
Я б за "вид" и $100 не переплатил бы. Не, ну понятно, что при прочих равных в одном доме(цена, метраж, этаж, угловая/не угловая)- лучше взять с хорошим видом, но переплачивать?
Когда я последний раз смотрел в окно? Наверное в 2021году, когда сигнализация внизу на моей машине сработала. И то, я смотрел вниз, а не вдаль. Даже если бы там, вдали было мрачное кладбище, то я бы его не увидел.
Правда, в последнее время народ в окошки шахеды любит наблюдать. Но это как бы другое - в основном ночью и не навсегда.
*****
Хто приходить тільки ночувати, то скоріше за все таки так. А хто весь час не тільки дома, а ще і працює за ПК, то йому рекомендують час від часу переводити фокус зору кудись далеко. І от і для цього добре мати вікно з виглядом кудись, і де щось рухається, напр. ходять люди, плавають хмари, бігають песики, літають ворони...
Ковёр на стене всегда работает
Бетон
Повідомлень: 5875
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 212 раз.
- Подякували: 480 раз.
3
2
2
Додано: Вів 30 гру, 2025 20:32
UA написав: Бетон написав:
1. Мне скучно
2. Мне нравится держать деньги в руках. Подержать и передать дальше
Робота в ТЦК це те, що тобі зараз потрібно.
Это не работа, это же счастье
Бетон
Повідомлень: 5875
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 212 раз.
- Подякували: 480 раз.
3
2
2
